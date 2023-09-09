Экс-защитник «МЮ» Туанзебе перешел в «Ипсвич». Клуб идет 2-м в Чемпионшипе

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Ипсвич чемпионшип Аксель Туанзебе Футбол

Защитник Аксель Туанзебе стал игроком «Ипсвича».

25-летний англичанин подписал контракт с клубом из Чемпионшипа до конца сезона с опцией продления еще на год.

После 5 туров «Ипсвич» занимает в таблице 2-е место.

Туанзебе – воспитанник «Манчестер Юнайтед», за который в общей сложности он провел 37 матчей. В середине июня футболист покинул клуб свободным агентом.

Вторую половину прошлого сезона Туанзебе провел в аренде в «Сток Сити». Ранее он также был в аренде в «Наполи» и «Астон Вилле».

Фото: itfc.co.uk

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8 комментариев

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radziecki
Ответ Johnie
+-=÷x Tour Это что за спонсор такой?)))
Калькуляторы продают)
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DEN_is
Ответ Johnie
+-=÷x Tour Это что за спонсор такой?)))
Это названия альбомов Эда Ширана, который с детства за Ипсвич)
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Артем Гладских
ну для испвича хороший игрок , точно поможет клубу поднятся в классе!
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QWertY
Маккена только вывел Ипсвич в Шип, а уже идет в лидерах. Красава, ученик Сульшера)
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Johnie
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Это что за спонсор такой?)))
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zoomka
Мбаппе он тогда круто догнал конечно . Я даже подумал что у него будут шансы заиграть в основе
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Johnie
Ответ radziecki
Калькуляторы продают)
Это реклама Эда Ширана, который поклонник Ипсвича.
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