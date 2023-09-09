Экс-защитник «МЮ» Туанзебе перешел в «Ипсвич». Клуб идет 2-м в Чемпионшипе

Защитник Аксель Туанзебе стал игроком «Ипсвича».

25-летний англичанин подписал контракт с клубом из Чемпионшипа до конца сезона с опцией продления еще на год.

После 5 туров « » занимает в таблице 2-е место.

Туанзебе – воспитанник « », за который в общей сложности он провел 37 матчей. В середине июня футболист покинул клуб свободным агентом.

Вторую половину прошлого сезона провел в аренде в «Сток Сити». Ранее он также был в аренде в «Наполи» и «Астон Вилле».

Фото: itfc.co.uk

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