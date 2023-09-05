Головин о составе сборной России: «Много кого вообще не знаю. Очень много новеньких»

Теги Сборная России по футболу товарищеские матчи (сборные) Александр Головин Футбол

Александр Головин высказался о составе сборной России перед товарищескими матчами.

– Кто есть в списке из твоих друзей?

– Из друзей назвал бы Федю Чалова, Ваню Облякова, Илюху Помазуна… Ну, а так, много с кем общаюсь.

Но скажу честно: много кого вообще не знаю. Очень много новеньких, — сказал хавбек «Монако».

В рамках тренировочного сбора в сентябре сборная России дважды сыграет с олимпийской сборной Египта в Суэце, а также проведет товарищеский матч со сборной Катара в Дохе.

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32 комментария

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Антон Панарин
Мы их тоже не знаем)
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Ностальгическое Дерьмо
Ответ Женя Ребко
Футболист , например Коваленко из "Зенита", в чемпионате сыграл считанные минуты и его приглашают в сборную.... Это правильно?
А какая разница то, сейчас хоть блогеров приглашать можно, шоу-сборная с товарками
+47
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Женя Ребко
Футболист , например Коваленко из "Зенита", в чемпионате сыграл считанные минуты и его приглашают в сборную.... Это правильно?
+24
-6
+18
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Bartez1986
да там и главный тренер по ходу не всех знает
+11
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Bashibuzuck
Ответ Женя Ребко
Футболист , например Коваленко из "Зенита", в чемпионате сыграл считанные минуты и его приглашают в сборную.... Это правильно?
Это же просто просмотр😉
+7
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+4
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Константин Эсперов
Где Жирков ?
+4
-1
+3
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Sweeet
Ответ Данила Вишневский
Комментарий удален модератором
А лучше бы их пропаганде сыграл на руку, так что ли?
+4
-2
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Уся Ваткин
Головин: "Кто все эти люди?"
+2
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Zenith forever
Ответ Женя Ребко
Футболист , например Коваленко из "Зенита", в чемпионате сыграл считанные минуты и его приглашают в сборную.... Это правильно?
Коваленко уже третий сезон играет в вышке и сыграл достаточно матчей, но нужно его отметить негативом, он же из Зенита. А сколько матчей сыграл масквабадский Тороп? А, ну да, это же другое.
+3
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Gvozd
Ответ Данила Вишневский
Комментарий удален модератором
А пропаганда чего простите? Нормальной жизни в нашей стране, которая продолжается кстати и в Украине?
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SadlerRG
Ответ Bartez1986
да там и главный тренер по ходу не всех знает
Будет запоминать по методу сержанта Хартмана из "Цельнометаллической оболочки" - Снежок, Шутник, Куча.
+1
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Sweeet
Ответ Данила Вишневский
Не. Лучше бы играл в контру в своё удовольствие, чем тратил время и силы на бессмысленную беготню с египетскими олимпиониками
Крутой совет для спортсмена, учтёт обязательно
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Snafu
Ответ Женя Ребко
Футболист , например Коваленко из "Зенита", в чемпионате сыграл считанные минуты и его приглашают в сборную.... Это правильно?
Коваленко среди тех, кто будет играть с олимпийской сборной Египта, как Тороп, Ермаков, Александров итд.
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Teodrakis
Ответ Dr.Gebbelsss
Да мы сами, если честно, тоже не всех знаем)
Не позорься
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d3fstqd
Ответ Женя Ребко
Футболист , например Коваленко из "Зенита", в чемпионате сыграл считанные минуты и его приглашают в сборную.... Это правильно?
а где смотреть на условного Коваленко? Как будто молодежки сейчас где-то играют наши. Я скорее не понимаю, зачем вызывать Миранчука, Чалова, Кузяева, Головина и прочих проверенных сборников.
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Alexander Tryapyshko
Ответ Женя Ребко
Футболист , например Коваленко из "Зенита", в чемпионате сыграл считанные минуты и его приглашают в сборную.... Это правильно?
Да
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Teodrakis
Ответ Антон Панарин
Мы их тоже не знаем)
Ты говоришь за хоккейных болельщиков? Мы вот тоже не знаем что за перец этот Панарин, где играет и чем знаменит. Даже не знаем кого кроме него и Овечкина еще могут вызвать в сборную.
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Поцелуй Оздоева
Ответ Женя Ребко
Футболист , например Коваленко из "Зенита", в чемпионате сыграл считанные минуты и его приглашают в сборную.... Это правильно?
Там 50 человек, среди которых и глухие запасные. Разве что Коваленко запасной в сильнейшем клубе России.
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obanze
Ответ d3fstqd
а где смотреть на условного Коваленко? Как будто молодежки сейчас где-то играют наши. Я скорее не понимаю, зачем вызывать Миранчука, Чалова, Кузяева, Головина и прочих проверенных сборников.
Для поддержания духа и иерархии) без рофлов
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Spaten
Головин столько уже в Монако, что некоторые спортшколы успели закончить и в сборную попасть)
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Фёдор Кузнецов
Ответ Женя Ребко
Футболист , например Коваленко из "Зенита", в чемпионате сыграл считанные минуты и его приглашают в сборную.... Это правильно?
так это сборная 21-23 года, никто же не удивляется когда в молодёжке игроки не играющие в РПЛ
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Мансур Абдрахимов
Обнулили звание "игрок Сборной Российской Федерации"
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Teodrakis
Ответ Женя Ребко
Футболист , например Коваленко из "Зенита", в чемпионате сыграл считанные минуты и его приглашают в сборную.... Это правильно?
Коваленко уже давно заслужил играть за сборную. Достаточно факта, что он умеет играть и от сидения на скамейке его способности не исчезают. То, что поверхностные болелы не знают ни о ком, кроме Месси - не определяет кому быть в сборной.
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Данила Вишневский
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Teodrakis
Ответ Bartez1986
да там и главный тренер по ходу не всех знает
Карпин, конечно, спартаковец, но не настолько парнокопытныйсёл.
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