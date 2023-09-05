Головин о составе сборной России: «Много кого вообще не знаю. Очень много новеньких»

Александр Головин высказался о составе сборной России перед товарищескими матчами.

– Кто есть в списке из твоих друзей?

– Из друзей назвал бы Федю Чалова, Ваню Облякова, Илюху Помазуна… Ну, а так, много с кем общаюсь.

Но скажу честно: много кого вообще не знаю. Очень много новеньких, — сказал хавбек «Монако».

В рамках тренировочного сбора в сентябре сборная России дважды сыграет с олимпийской сборной Египта в Суэце, а также проведет товарищеский матч со сборной Катара в Дохе.

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