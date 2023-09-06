Алекс Бальде о 16-летнем Ямале: «Ощущение, что он уже давно в футболе. Дембеле был важным игроком атаки «Барсы», но один уходит, другой приходит»

Теги Барселона Ла Лига Усман Дембеле Алекс Бальде Ламин Ямаль Футбол

Алекс Бальде высказался об игре Ламина Ямаля в «Барселоне».

– Как проходит адаптация Ямаля в составе «Барселоны»?

– Ламин еще ребенок. Ему 16 лет. Не нужно торопиться – и двигаться постепенно. Он еще продемонстрирует навыки, которыми обладает.

– Как бы вы его описали?

– Я бы сказал, что он играет зрелищно. 

Ему 16 лет, но то, что он делает на поле, то, как он играет – такое ощущение, что он уже давно в футболе. Он даст команде очень многое в будущем.

– Ямаль добился того, что о Дембеле больше никто не говорит.

– Усман был очень важным игроком, который вносил серьезный вклад в атакующую игру команды. Но когда один уходит, приходит другой и проявит себя точно так же.

– Что скажите о личных качествах Ламина?

– Ламин очень спокойный парень.

Я давно знаю его по Ла Масии. Мы практически сроднились. Он веселый парень, очень любит шутки. Это самое главное, – сказал защитник «Барселоны» Алекс Бальде.

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4 комментария

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Маратбек Абакиров
Ответ charly001
В ла лиге сейчас таков уровень что можно и с 16 летними игроками показывать результат
ну или ты предвзято оцениваешь ла лигу. или просто тупой провокатор...
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Егор Крид58
смотрел нарезки с Ямалом, ощущение что это молодая версия Роббена
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rigobersong
Sports у вас дата рождения будущего Голден Боя неверно указана, он родился 18 октября:)
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