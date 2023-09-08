Карпин о болях Пиняева: «Возможно, у него не было проблем в «Локо», а в сборной – были. Почему возбудились – не понимаю, нет дыма без огня, видимо»

Валерий Карпин объяснил свои слова про Сергея Пиняева.

Главный тренер сборной России заявил, что футболист играет за «Локо» через боль.

«Восстанавливается. Заявление «Локомотива»? Возможно, у него не было проблем в «Локомотиве», а здесь у него были.

Был приведен пример. Если вы посмотрите интервью, там о нем было сказано со словами «допустим, может быть, Пиняев», потому что Пиняев был до меня на пресс-конференции. Вот и все.

Почему так возбудились люди, я не понимаю. Видимо, нет дыма без огня», – сказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

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