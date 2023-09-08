Карпин о болях Пиняева: «Возможно, у него не было проблем в «Локо», а в сборной – были. Почему возбудились – не понимаю, нет дыма без огня, видимо»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин ТАСС Сергей Пиняев Футбол

Валерий Карпин объяснил свои слова про Сергея Пиняева.

Главный тренер сборной России заявил, что футболист играет за «Локо» через боль.

«Восстанавливается. Заявление «Локомотива»? Возможно, у него не было проблем в «Локомотиве», а здесь у него были.

Был приведен пример. Если вы посмотрите интервью, там о нем было сказано со словами «допустим, может быть, Пиняев», потому что Пиняев был до меня на пресс-конференции. Вот и все.

Почему так возбудились люди, я не понимаю. Видимо, нет дыма без огня», – сказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

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7 комментариев

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dreamstep
Пиняев ценный актив который через сезон-другой можно в Европу продать, конечно клубу выгодно умалчивать про травмы.
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Магомед Саид Амирханов
А у нас был такой Месси!
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Ростов-на-Дону
Возбудились проводницы - прищучил их Валера.
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