«Брентфорд» покупает Уаттара у «Борнмута» за рекордные 37+5 млн фунтов
«Брентфорд» согласовал трансфер вингера «Борнмута» Данго Уаттара.
«Пчелы» купят 23-летнего игрока сборной Буркина Фасо за рекордные для себя 37 млн фунтов плюс 5 млн в виде бонусов, видя в нем замену ушедшему в «Манчестер Юнайтед» Бриану Мбемо.
Сегодня Уаттара должен пройти медосмотр в «Брентфорде». В 32 матчах прошлого сезона АПЛ на его счету 7 голов и 4 ассиста.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: The Athletic
