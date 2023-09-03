РФС: арбитр ошибочно не назначил пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Уралом»

Теги Зенит премьер-лига Россия РФС судьи Урал Артем Чистяков Футбол

В ворота «Зенита» был ошибочно не назначен пенальти в матче с «Уралом».

Об этом сообщили в департаменте судейства РФС.

Главный арбитр матча 6‑го тура Мир РПЛ «Зенит» – «Урал» (4:0) Артем Чистяков ошибочно не назначил пенальти в ворота петербуржцев в конце матча при счете 4:0.

«После просмотра ВАР арбитр ошибочно не назначил пенальти на 89‑й минуте матча. Первоначальное решение арбитра – продолжить игру.

Решение ВАР – возможный пенальти, игра рукой плюс возможный фол в начальной фазе атаки. Решение арбитра после просмотра – назначить штрафной удар в пользу обороны», – говорится в видео, опубликованном на ютуб‑канале РФС.

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30 комментариев

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fil_spb
Т. е. то что Сантосу на ногу наступили и только благодаря этому Урал и провел атаку, завершившуюся попаданием в руку, это не в счёт? Очередная прекрасная работа от ЭСК.
+66
-19
+47
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Давид Agabekyan
Получается Чистяков который нормально отработал игру получит оценку ниже чем Шедыханов за матч Зенит-Факел? Про ЭСК всё верно ещё Радимов в своё время сказал
+29
-4
+25
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Garikus89
Так там фол был в начале атаки, в чем ошибка?
+25
-4
+21
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fil_spb
Ответ Garikus89
Так там фол был в начале атаки, в чем ошибка?
Я спросил тоже самое, а потом уже и видео для любопытства глянул. Ты тоже посмотри. Оказывается Сантос слишком мало на газоне лежал, поэтому фол можно не считать. Серьезно, они именно так в видео и написали. Как верно уже заметили, тут только знаменитые слова Радимова подходят. Аббревиатуры разные, а сидят и в КДК и в ЭСК одинаковые деятели.
+25
-4
+21
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тралмейстер
Ответ Сергей48
Ладно проехали уже!) что жевачку всё жевать??
Вы не правы. А подтвердить негативный имидж Зенита?
Счёт забудется, а не поставленный(якобы верный)пенальти, ещё долго будут вспоминать Зениту,как подтверждение того что Зенит всё купил.
+15
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+13
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ZarvuR2020
Исходя из видео, фола на Сантосе не было потому что он лежал мало на газоне. Я так понимаю, нужно чтобы на фоне судейства и пользу Зенита какая то формальная ошибка была.
+19
-7
+12
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EGIN
Ответ fil_spb
Я спросил тоже самое, а потом уже и видео для любопытства глянул. Ты тоже посмотри. Оказывается Сантос слишком мало на газоне лежал, поэтому фол можно не считать. Серьезно, они именно так в видео и написали. Как верно уже заметили, тут только знаменитые слова Радимова подходят. Аббревиатуры разные, а сидят и в КДК и в ЭСК одинаковые деятели.
ну фол есть фол, Барриос тоже кончиком ногтя мячик в штрафной задел но за это дали пенальти в "матче тура", ну фол есть фол
+13
-1
+12
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ZenitFan
а как они объяснили, что был фол в атаке перед попаданием мяча в руку и он как бы не в счет ?
+13
-3
+10
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Архитектор Мендисабаль
Сломал всю игру, не назначив пенальти на 89 минуте при счёте 4:0. Отыгрались бы точно.
+10
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EGIN
Ответ Давид Agabekyan
Получается Чистяков который нормально отработал игру получит оценку ниже чем Шедыханов за матч Зенит-Факел? Про ЭСК всё верно ещё Радимов в своё время сказал
Радимов про КДК говорил... но это одна шайка
+9
-1
+8
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ZarvuR2020
Ответ 2vdhrvmmzf
Опять москвичи печатают фейки о Зените, что ж такое
Это РФС разбирает игровой момент, а не Карпов вбрасывающий про Барриоса. Каким уникальным умом нужно обладать, чтобы разные вещи сравнить?
+14
-7
+7
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Саша
Ответ Спартак сила
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иди вчерашний матч разбирай стеночки там всякие и всё такое
+7
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Голубой лев
Ответ fil_spb
Я спросил тоже самое, а потом уже и видео для любопытства глянул. Ты тоже посмотри. Оказывается Сантос слишком мало на газоне лежал, поэтому фол можно не считать. Серьезно, они именно так в видео и написали. Как верно уже заметили, тут только знаменитые слова Радимова подходят. Аббревиатуры разные, а сидят и в КДК и в ЭСК одинаковые деятели.
Иногда мне кажется, что они все там сумасшедшие.
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Hong Kil
В большинстве моментов приведших к пенальти в ворота Зенита мяч летит от ворот. Этот момент такой же. Так уже нигде не судят. Но у нас продолжают "повышать зрелищность" административными методами.
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ltkmaby
Все верно арбитр ошибся, но по сути этот эпизод уже ничего не решал.
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Игорь Ерофеенков
Ща еще арбитру оценку снизят за правильное решение....🤡🤡🤡
+1
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zhongler
Ответ тралмейстер
Вы не правы. А подтвердить негативный имидж Зенита? Счёт забудется, а не поставленный(якобы верный)пенальти, ещё долго будут вспоминать Зениту,как подтверждение того что Зенит всё купил.
логично. при 4:0 можно и курить что то....:)))
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Георгий Михеев
Ну при счете 4-0 этот пеналь чисто для статистики -)))
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Всеволод Бобров
Ответ Garikus89
Так там фол был в начале атаки, в чем ошибка?
начало атаки это 4-5 пасов потом? при чем как назад так и вперёд.
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adamx
Ответ fil_spb
Я спросил тоже самое, а потом уже и видео для любопытства глянул. Ты тоже посмотри. Оказывается Сантос слишком мало на газоне лежал, поэтому фол можно не считать. Серьезно, они именно так в видео и написали. Как верно уже заметили, тут только знаменитые слова Радимова подходят. Аббревиатуры разные, а сидят и в КДК и в ЭСК одинаковые деятели.
по игре - многие такие фолы пропускались т на сантосе было аналогично... А вот то, что после просмотра судья принял странное решение - это факт.
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