РФС: арбитр ошибочно не назначил пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Уралом»
В ворота «Зенита» был ошибочно не назначен пенальти в матче с «Уралом».
Об этом сообщили в департаменте судейства РФС.
Главный арбитр матча 6‑го тура Мир РПЛ «Зенит» – «Урал» (4:0) Артем Чистяков ошибочно не назначил пенальти в ворота петербуржцев в конце матча при счете 4:0.
«После просмотра ВАР арбитр ошибочно не назначил пенальти на 89‑й минуте матча. Первоначальное решение арбитра – продолжить игру.
Решение ВАР – возможный пенальти, игра рукой плюс возможный фол в начальной фазе атаки. Решение арбитра после просмотра – назначить штрафной удар в пользу обороны», – говорится в видео, опубликованном на ютуб‑канале РФС.
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Счёт забудется, а не поставленный(якобы верный)пенальти, ещё долго будут вспоминать Зениту,как подтверждение того что Зенит всё купил.