РФС: арбитр ошибочно не назначил пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Уралом»

В ворота «Зенита» был ошибочно не назначен пенальти в матче с «Уралом».

Об этом сообщили в департаменте судейства РФС.

Главный арбитр матча 6‑го тура Мир РПЛ « » – « » (4:0) Артем Чистяков ошибочно не назначил пенальти в ворота петербуржцев в конце матча при счете 4:0.

«После просмотра ВАР арбитр ошибочно не назначил пенальти на 89‑й минуте матча. Первоначальное решение арбитра – продолжить игру.

Решение ВАР – возможный пенальти, игра рукой плюс возможный фол в начальной фазе атаки. Решение арбитра после просмотра – назначить штрафной удар в пользу обороны», – говорится в видео, опубликованном на ютуб‑канале .

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