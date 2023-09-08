Президент «ПСЖ» о потолке зарплат в футболе: «Это поддержат все клубы, если мы найдем легальный вариант. Никто не хочет терять деньги – все хотят заработать»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Нассер Аль-Хелайфи деньги Футбол

Президент «ПСЖ» видит смысл во введении потолка зарплат в футболе.

«Если вы спросите у всех клубов, от самых больших до самых маленьких, никто не хочет терять деньги. Если мы сможем легально прийти к тому, что нам позволят правила, то все поддержат [потолок зарплат], безусловно. Никто не откажется. Это то, чего мы хотим.

Но законно ли это? Можем ли мы это сделать? Есть ли какие-то сложности с юридической точки зрения? Я не знаю, но все хотят заработать деньги, а не потерять их», – сказал Нассер Аль-Хелайфи.

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22 комментария

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KLINTAN-din
Заработать - это от слова "работать", а вы присваиваете прибавочную стоимость произведенными другими.
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bm9z9dpnwx
Цену на нефть для рф согласовали же потолком , берёте тот же документ , делаете в нем замену на футболиста и все
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JENNINGS
Предвидеть «ПСЖ» задаётся вопросом о законности? Мне послышалось?
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KenyaKana
Потолок зарплаты нужно устанавливать от чистой прибыли, полученной от легального дохода клуба. Не от нефтяного государства или афилиированных лиц. Будет не честно если установить потолок з/п для Суонси, равный с Баварией.
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Геннадий Тимченко
Ответ JENNINGS
Предвидеть «ПСЖ» задаётся вопросом о законности? Мне послышалось?
игрались сами и решили - другим некуй☝️
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Леван Мкртчян
Ответ Leon Betov
Учитывая серые схемы ПСЖ, им будет не трудно обойти этот потолок имея ручное УЕФА
А как обойти потолок зарплат , используя "серые схемы" , а не откровенное мошенничество с зарплатами в конвертах?
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ральф шумахер
Ответ Леван Мкртчян
А как обойти потолок зарплат , используя "серые схемы" , а не откровенное мошенничество с зарплатами в конвертах?
Да тупо платить самым дорогим игрокам -миллионов 20-30 (или сколько надо), за рекламу Катар Эйр, или что у них там еще.
+ за маркетинговые права дать 3-4 цены.
Кажись, по закону все. Легально и без конвертов.
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<~Inter~>
Ответ Born is the King
Можно ограничить числовым значеним. Клуб будет ограничен суммой до выплаты налогов. Да, это доп работа для финменеджмента ,но намного стабилизует фин состояние всех этих барселон и осасун
Так страна у которой меньше налогообложение получит преимущество. Не говоря уже о том, что непонятно не нарушает ли это трудовой кодекс
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Born is the King
Ответ <~Inter~>
Так страна у которой меньше налогообложение получит преимущество. Не говоря уже о том, что непонятно не нарушает ли это трудовой кодекс
По другому и не будет. У кого то будет преимущество. Всегда есть opportunity cost. Ограничение ведомости вряд-ли коснется ТК
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