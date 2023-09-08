Президент «ПСЖ» о потолке зарплат в футболе: «Это поддержат все клубы, если мы найдем легальный вариант. Никто не хочет терять деньги – все хотят заработать»
Президент «ПСЖ» видит смысл во введении потолка зарплат в футболе.
«Если вы спросите у всех клубов, от самых больших до самых маленьких, никто не хочет терять деньги. Если мы сможем легально прийти к тому, что нам позволят правила, то все поддержат [потолок зарплат], безусловно. Никто не откажется. Это то, чего мы хотим.
Но законно ли это? Можем ли мы это сделать? Есть ли какие-то сложности с юридической точки зрения? Я не знаю, но все хотят заработать деньги, а не потерять их», – сказал Нассер Аль-Хелайфи.
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Кажись, по закону все. Легально и без конвертов.