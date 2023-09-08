Президент «ПСЖ» о саудовцах: «Не думаю, что есть какая-либо угроза. Крупнейшие турниры и лучшие игроки – в Европе»
Глава Ассоциации европейских клубов не беспокоится из-за трансферов саудовцев.
«Я не думаю, что существует какая-либо угроза. Давайте сосредоточимся на Европе и наших клубах.
У нас крупнейшие и важнейшие турниры, а также лучшие футболисты.
Мне не надо оценивать то, что происходит за пределами Европы. Давайте сосредоточимся на себе», – сказал Нассер Аль-Хелайфи.
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