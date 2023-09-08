«Факел» и Ташуев согласовали контракт до конца сезона (Metaratings)
Сергей Ташуев, вероятно, возглавит «Факел».
64-летний тренер согласовал с воронежским клубом контракт до конца сезона, в нем может быть предусмотрена опция продления, сообщает Metaratings.ru.
По данным источника, вместе с Ташуевым в «Факел» придут два помощника, работавшие с ним в «Ахмате». Один из них – Вячеслав Молчанов.
Ташуев был уволен из грозненского клуба 15 августа.
Прежний главный тренер «Факела» Вадим Евсеев покинул клуб 5 сентября. После 7 туров воронежцы с 4 очками занимают предпоследнее место в Мир РПЛ.
Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS
16 комментариев