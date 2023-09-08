«Факел» и Ташуев согласовали контракт до конца сезона (Metaratings)

Теги премьер-лига Россия отставки Сергей Ташуев Факел Футбол

Сергей Ташуев, вероятно, возглавит «Факел».

64-летний тренер согласовал с воронежским клубом контракт до конца сезона, в нем может быть предусмотрена опция продления, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, вместе с Ташуевым в «Факел» придут два помощника, работавшие с ним в «Ахмате». Один из них – Вячеслав Молчанов.

Ташуев был уволен из грозненского клуба 15 августа.

Прежний главный тренер «Факела» Вадим Евсеев покинул клуб 5 сентября. После 7 туров воронежцы с 4 очками занимают предпоследнее место в Мир РПЛ.

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16 комментариев

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Oleg Olegov
Ташуев даже на Матч ТВ толком не был экспертом, за какие такие заслуги он включён в список тех, кто рандомно тренирует разные команды, сменяя друг друга?
+22
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Bul.Bul
По-моему нормальный вариант для Факела
+3
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Влад Белянский
Ответ Мудринич
Да не сказал бы, Ташуев по сравнению с Вадиком просто Капелло. Другое дело с этим материалом как работать?! Как лучший бомбардир команды Гогнидзе уходит в команду ФНЛ Торпедо?! Область наигралась в футбол в Воронеже?
С пенальти больше никто не сможет пять мячей забить?)
+2
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Сергей48
Шило на мыло?
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Vatikan
Почему Вадика уволили?
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Kit244098
И Ташуев пристроился и сам Вадик тоже вроде при делах. Круговорот добра в природе. ЗЫ. Жаль, что их руководству в прежних клубах терпения не хватило. Не пришлось бы лишних рокировка делать. Вон, Хохлов с Юраном вывернулись. И эти бы смогли.
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Семен Дубна
Ахахахах, как слово "Факел" и "до конца сезона" могут присутствовать в одном предложении?
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Сергей48
Ответ Мудринич
Да не сказал бы, Ташуев по сравнению с Вадиком просто Капелло. Другое дело с этим материалом как работать?! Как лучший бомбардир команды Гогнидзе уходит в команду ФНЛ Торпедо?! Область наигралась в футбол в Воронеже?
По мне, так непонятная ротация одних и тех же тренеров, приблизительно одинаково низкого уровня?
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Мудринич
Ответ Сергей48
По мне, так непонятная ротация одних и тех же тренеров, приблизительно одинаково низкого уровня?
Ну а кого туда поставишь? Действительно, тот парень, кто вывел Факел в вышку приятный мужик был, но не пошло у него к сожалению. А сейчас вроде неплохо получается у него во Владикавказе.
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elninjo_3
Ответ Мудринич
С пенальти, не с пенальти, его уровня нет сейчас напов там.
Гонгадзе это не потеря. Потеря - Браими.
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Дмитрий9779
Ответ Евгений - 79
Ну теперь Евсеев в ахмат. Круговорот физруков в природе
В Кубань
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