«Алания» опровергла, что Василенко вернется в «Факел»: «Не читайте слухи»
Вице-президент «Алании» опроверг, что Олег Василенко вновь возглавит «Факел».
— Сообщают, что Василенко вскоре покинет «Аланию» и вернется в «Факел».
— Не читайте слухи, — сказал Данил Гуриев.
Василенко тренировал «Факел» с 2020 по 2022 год, при нем команда вышла в Мир РПЛ. С марта 2023-го тренер возглавляет «Аланию».
На днях пост главного тренера «Факела» покинул Вадим Евсеев.
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