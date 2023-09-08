«Алания» опровергла, что Василенко вернется в «Факел»: «Не читайте слухи»

Теги премьер-лига Россия Первая лига отставки Факел Олег Василенко Алания Владикавказ Футбол

Вице-президент «Алании» опроверг, что Олег Василенко вновь возглавит «Факел».

— Сообщают, что Василенко вскоре покинет «Аланию» и вернется в «Факел».

— Не читайте слухи, — сказал Данил Гуриев.

Василенко тренировал «Факел» с 2020 по 2022 год, при нем команда вышла в Мир РПЛ. С марта 2023-го тренер возглавляет «Аланию».

На днях пост главного тренера «Факела» покинул Вадим Евсеев.

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