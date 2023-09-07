Черчесов о Fan ID: «Посещаемость напрягает – на Кубке больше, потому что его нет. Раз сделали, значит, нужен, но надо сделать легче для людей»
Станислав Черчесов недоволен тем, как работает Fan ID в России.
– Насколько сильно изменился российский футбол [с момента вашего отъезда?]
– Некоторые игроки ушли, которые давали определенные качества. Но это не главное. Посещаемость немножко напрягает. Стадион «Краснодара» всегда был заполнен, а на картинке, которая мне попалась, он какой-то пустой. Этот Fan ID, и так далее.
На Кубке больше людей, потому что этого Fan ID нет. В чемпионате меньше посещаемость, хотя стадионы великолепные. Я не против Fan ID. Раз его сделали, значит, он для чего-то нужен. Но как бы это сделать легче для людей.
Я был в Турции, там есть какая-то карточка. Ты ее один раз получаешь, и ты не каждый раз должен на Госуcлуги заходить. Это легче. Может, это поможет тем, кто нас слушает, кто это организовывает, – сказал экс-тренер сборной России в эфире программы «Футбол России» на канале «Россия 24».
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Лучше на хоккей сходить, особенно плей-офф КГ. Ладно хоть там этого ошейника пока нет
Для чего!??
Плюс перейдите на весна-осень - еврокубков не будет еще лет 5 минимум. Да и осень-весна никак нам не помогла в плане побед в ЛЧ/ЛЕ.
Плюс верните пиво на стадионы.
Правда, не уточняется, ради безопасности КАКИХ людей.
А все эти чиновники с логикой "раз сделали, значит, нужен" пусть сами на футболе сидят в одиночестве.
Вариантик от Черчесова...
Но, кроме шуток, я бы всё равно не ходил на стадион, когда требуют эту хрень и фануйди не делал и не буду.
Не солите, чтоб шашлык не пересох.
Так можно любое явление в мире оправдать.
Слава фан уйди.
Другое дело, что это напоминает макание носом в толчок. Просто по статусу, потому что дух.
Нужно говорить "ку". Потому что кто-то захотел...
До декабря играли, потому что группы ЛЕ и ЛЧ играют до первой недели декабря обычно.
Сейчас смысла нет в длинном летнем перерыве.