Черчесов о Fan ID: «Посещаемость напрягает – на Кубке больше, потому что его нет. Раз сделали, значит, нужен, но надо сделать легче для людей»

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России болельщики Краснодар Cтадион Краснодар Fan ID Футбол

Станислав Черчесов недоволен тем, как работает Fan ID в России.

– Насколько сильно изменился российский футбол [с момента вашего отъезда?]

– Некоторые игроки ушли, которые давали определенные качества. Но это не главное. Посещаемость немножко напрягает. Стадион «Краснодара» всегда был заполнен, а на картинке, которая мне попалась, он какой-то пустой. Этот Fan ID, и так далее.

На Кубке больше людей, потому что этого Fan ID нет. В чемпионате меньше посещаемость, хотя стадионы великолепные. Я не против Fan ID. Раз его сделали, значит, он для чего-то нужен. Но как бы это сделать легче для людей.

Я был в Турции, там есть какая-то карточка. Ты ее один раз получаешь, и ты не каждый раз должен на Госуcлуги заходить. Это легче. Может, это поможет тем, кто нас слушает, кто это организовывает, – сказал экс-тренер сборной России в эфире программы «Футбол России» на канале «Россия 24».

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62 комментария

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JENNINGS
Сколько раз звали меня знакомые сходить на футбол, столько раз я всем и отказывал. Раз дал себе слово ни ногой на стадион, пока фан уйди работает, значит, слово надо держать.
Лучше на хоккей сходить, особенно плей-офф КГ. Ладно хоть там этого ошейника пока нет
+53
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+45
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Recreated
"Я не против Fan ID. Раз его сделали, значит, он для чего-то нужен."
Для чего!??
+31
-2
+29
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vzi
Оставьте Фан Айди только на международных матчах. Вот вам элегантное решение вопроса. И закон не надо отменять (чего у нас в жизни не сделают - ведь нельзя признавать свою неправоту). И людей легко вернуть на стадионы.
Плюс перейдите на весна-осень - еврокубков не будет еще лет 5 минимум. Да и осень-весна никак нам не помогла в плане побед в ЛЧ/ЛЕ.
Плюс верните пиво на стадионы.
+24
-5
+19
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Михон Мясной
Все репрессивные и запрещающие законы в РФ в последние годы имеют исключительно одно обоснование: "ради безопасности людей".
Правда, не уточняется, ради безопасности КАКИХ людей.
+20
-3
+17
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Сергей Мартьянов
Ответ vzi
Оставьте Фан Айди только на международных матчах. Вот вам элегантное решение вопроса. И закон не надо отменять (чего у нас в жизни не сделают - ведь нельзя признавать свою неправоту). И людей легко вернуть на стадионы. Плюс перейдите на весна-осень - еврокубков не будет еще лет 5 минимум. Да и осень-весна никак нам не помогла в плане побед в ЛЧ/ЛЕ. Плюс верните пиво на стадионы.
Вот эта тема осень весна , весна осень меня просто бесит уже. Что они меняют период игр тот же самый что там , что там. Просто конец чемпионата заканчивается при хорошей погоде. А так в феврале начинают в декабре заканчивают при обоих вариантах. Летом отдыхают при любом раскладе. Надо было стадионы с крышами строить к чемпионату мира , а не деньги пилить.
+17
-1
+16
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Полосатый Октобус*)
Ответ JENNINGS
Сколько раз звали меня знакомые сходить на футбол, столько раз я всем и отказывал. Раз дал себе слово ни ногой на стадион, пока фан уйди работает, значит, слово надо держать. Лучше на хоккей сходить, особенно плей-офф КГ. Ладно хоть там этого ошейника пока нет
Легко держать слово, если болеешь за торпедо)))
+13
-2
+11
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luu
Ответ schwein
Из-за чудесного фан уйди приходится вести первый раз сына на футбол не на дерби с каким нибудь ЦСКА, а на товарняк с Сепаханом. В будний день. Слава фан уйди.
Респект принципиальной позиции, вы не один
+9
-2
+7
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Evgeny Valyaev
Нужно бойкотировать стадионы с фан айди. Бойкот должен быть бессрочным и массовым,

А все эти чиновники с логикой "раз сделали, значит, нужен" пусть сами на футболе сидят в одиночестве.
+10
-3
+7
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PkA46
Как бы в обе стороны подлизнуть...
Вариантик от Черчесова...
+6
0
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Diablosax
Ответ Полосатый Октобус*)
Легко держать слово, если болеешь за торпедо)))
Я вот за Краснодар, до фан айди - почти все матчи, за исключением форс мажора. После - ни одного! (только одно уточнение... я в Аргентине живу 9 месяцев xD)

Но, кроме шуток, я бы всё равно не ходил на стадион, когда требуют эту хрень и фануйди не делал и не буду.
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Алексей Александрович
Раз сделали значит нужен что за рабское мышление,завтра скажут трусы на голове носить Саламыч накинет и пойдет,ну а что раз сказали значит нужно 🤮
+6
-3
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Мукунку хороший
Дабы лучше сохранился в мясе сок,
Не солите, чтоб шашлык не пересох.
+4
-1
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StayImLost
Вообще тупейшее, что можно сказать. Если убили человека ночью в переулке - значит так нужно для чего-то. Если менты пытают людей в сизо - значит так нужно. Если звёзды на небе загораются - значит это кому то нужно.
Так можно любое явление в мире оправдать.
+3
0
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Ковид 07.10.52
Ответ PkA46
Как бы в обе стороны подлизнуть... Вариантик от Черчесова...
Да...есть такая пословица : ласковый теленок двух мамок сосет...
+2
0
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schwein
Из-за чудесного фан уйди приходится вести первый раз сына на футбол не на дерби с каким нибудь ЦСКА, а на товарняк с Сепаханом. В будний день.
Слава фан уйди.
+8
-6
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mr.snooker
Генерал страхуется чтобы под шконку не попасть 🤡😂
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adamx
Ответ Karel
А как оформить Fan ID туристам, гостям столицы, командировочным и т.д. ? В тех же гостиницах Москвы много людей. Так понимаю, им посетить футбол невозможно.
Да всем дают на госуслугах, в любом мфц подтверждаешь личность...
Другое дело, что это напоминает макание носом в толчок. Просто по статусу, потому что дух.
Нужно говорить "ку". Потому что кто-то захотел...
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tracid
Ответ Сергей Мартьянов
Вот эта тема осень весна , весна осень меня просто бесит уже. Что они меняют период игр тот же самый что там , что там. Просто конец чемпионата заканчивается при хорошей погоде. А так в феврале начинают в декабре заканчивают при обоих вариантах. Летом отдыхают при любом раскладе. Надо было стадионы с крышами строить к чемпионату мира , а не деньги пилить.
летом отдыхали две недели в сезонах когда не было ЧМ или че а не 1.5 месяца
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Adjusted
Ответ Петроград
"Раз его сделали, значит, он для чего-то нужен." А для чего? Может, хотя бы он знает?
О, привет, сколько раз тебе повторять: его сделали чтобы держать таких как ты подальше от нормальных болельщиков.
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Vladimir Vladimirovich Baklushin (VladimirV)
Станислав Черчесов : «Усы растут, а волосы выпадают, потому что так сделала природа, значит, это для чего-то нужно»
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zanuda59
Ответ Karel
А как оформить Fan ID туристам, гостям столицы, командировочным и т.д. ? В тех же гостиницах Москвы много людей. Так понимаю, им посетить футбол невозможно.
Про МФЦ, работающих при стадионах в день игры, где можно всё оформить, ничего не слышал?
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Петроград
Ответ Adjusted
О, привет, сколько раз тебе повторять: его сделали чтобы держать таких как ты подальше от нормальных болельщиков.
"Таких как я" - это каких?
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adamx
Ответ vzi
В нынешних условиях, если начинать чемпионат во второй половине марта и летом делать перерыв не более двух недель, как и было, то можно заканчивать чемпионат в начале ноября на вполне нормальных полях. Плюс многие команды в принципе стелят искусственные поля.
Он и так может заканчиваться в ноябре. Перерывы были на ЧЕ и ЧМ плюс подготовка.
До декабря играли, потому что группы ЛЕ и ЛЧ играют до первой недели декабря обычно.
Сейчас смысла нет в длинном летнем перерыве.
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Karel
Ответ zanuda59
Про МФЦ, работающих при стадионах в день игры, где можно всё оформить, ничего не слышал?
Москву почти два миллиона туристов-иностранцев посещает. Разве им может помочь МФЦ на стадионе?
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JENNINGS
Ответ ster3
Получается твои знакомые не против фан айди?
50/50. Есть те, кто оформили, но и немало тех, кто против всего этого
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