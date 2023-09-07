Черчесов о Fan ID: «Посещаемость напрягает – на Кубке больше, потому что его нет. Раз сделали, значит, нужен, но надо сделать легче для людей»

Станислав Черчесов недоволен тем, как работает Fan ID в России.

– Насколько сильно изменился российский футбол [с момента вашего отъезда?]

– Некоторые игроки ушли, которые давали определенные качества. Но это не главное. Посещаемость немножко напрягает. Стадион « » всегда был заполнен, а на картинке, которая мне попалась, он какой-то пустой. Этот Fan ID, и так далее.

На Кубке больше людей, потому что этого Fan ID нет. В чемпионате меньше посещаемость, хотя стадионы великолепные. Я не против Fan ID. Раз его сделали, значит, он для чего-то нужен. Но как бы это сделать легче для людей.

Я был в Турции, там есть какая-то карточка. Ты ее один раз получаешь, и ты не каждый раз должен на Госуcлуги заходить. Это легче. Может, это поможет тем, кто нас слушает, кто это организовывает, – сказал экс-тренер сборной России в эфире программы «Футбол России» на канале «Россия 24».

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