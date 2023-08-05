Тренер «Родины Медиа» Каряка может возглавить «Кубань». При Григоряне у клуба 3 поражения подряд

Теги Андрей Каряка возможные трансферы Первая лига Торпедо Александр Григорян Кубань Родина Москва Winline Медиалига Родина Медиа Медиафутбол

«Кубань» рассматривает на должность главного тренера кандидатуру Андрея Каряки.

Главный тренер «Родины Медиа» может возглавить клуб, в случае отставки Александра Григоряна.

Каряка руководит «РМ» с самого основания клуба в 2022-м. Он привел команду к чемпионству в 3-м сезоне Winline Медиалиги.

Ранее Андрей входил в тренерский штаб «Торпедо» и профессиональной «Родины».

«Кубань» выступает в Первой лиге. У команды три поражения в трех матчах, клуб занимает последнюю строчку в турнирной таблице.

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2 комментария

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Григорян в Тоттенхэм ?
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кто и зачем из функционеров ещё рассматривает,назначает Григоряна тренером??
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