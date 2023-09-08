Неймар: «Лига Саудовской Аравии, возможно, получше Лиги 1, учитывая звездные имена. Уверен, вы будете следить»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Футбол

Неймар допустил, что лига Саудовской Аравии превосходит Лигу 1.

– Вы рады, что перешли в «Аль-Хилаль»? Такой выбор удивил.

– Футбол везде одинаковый, мяч круглый, как и везде. Учитывая звездные имена в этой лиге, она, возможно, получше Лиги 1.

Тут интенсивные тренировки. Я хочу выигрывать трофеи и делать это с «Аль-Хилалем».

Меня не волнует, что говорят. Люди говорили, что Лига 1 слабая, но именно там мне доставалось больше всего.

Чемпионат будет интересным, уверен, вы будете следить.

У меня не будет проблем с адаптацией. Я не знаю арабского языка, но и мой французский после 5-6 лет во Франции был кошмарен, – сказал форвард.

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43 комментария

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Михо
То есть Саудия уже круче Португалии (Криш) и Франции (Ней) кто следующий, из АПЛ кто там приехал, ждем откровений Хендерсона
+34
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Men77
Скоро приедет Салах, и скажет, что АПЛ конечно неплохая лига, но саудитовская наверное чуточку посильней)
+14
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+14
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Pucheslav
Ага, только в Лиге 1 полно местных талантов, а какие футбольные таланты вырастили в Саудовской Аравии ?
+9
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+5
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Pucheslav
Ответ Рамазан Ордоков
Полно местных? 🤣
Если они родились и росли во Франции, то кто они ? Не местные ?
+8
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ChefJhonnyMorgan
Шутки про Суперлигу через пару лет не актуальны будут
+5
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Pb-SE
Ответ Men77
Скоро приедет Салах, и скажет, что АПЛ конечно неплохая лига, но саудитовская наверное чуточку посильней)
Там уже Хендерсон приехал из АПЛ и говорит, что геи неправы.
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Остужающий
Нормально травит))
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Доброжелатель98
Начал деньги отрабатывать.. Посты писать. Всё как в контракте. А в футбол пусть другие играют. На шконке лежать лучше..😄..
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Водяра
Неймар по полной тролит катарцев.
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Moscwow
Ответ Velirpa
бгг, ну только фанатики этих игроков и будут следить, уверен, как и Неймар.
Ну хз, вот фанаты Месси тут больше всех следят за Лигой Саудовской Аравии, всегда первые на ветках с новостями
+12
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catcher69
Ответ ciao.ragazzi.2519
точно сильнее и интереснее МЛС
чушь...смотрю обзоры MLS не первый сезон аравийская лига это уровень чемпионата гондураса только бабла больше )))))))))
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Velirpa
"учитывая звёздные имена в этой лиге, она, возможно, получше Лиги 1"
______________________________________________
какой же он токсичный, доил бчк, доил ПСЖ, хоть теперь успокойся
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Velirpa
Ответ Фанат спорта01
так глоров этих трёх футболистов больше чем фанатов всех команд лиги 1 и серии А вместе взятых.
ну это и отлично, арда глоров пусть смотрят свою Саудовскую лигу и оставят в покое Европу, нормальные (нейтральные) болельщики не будут смотреть Саудовскую лигу или американский соккер из-за Месси, я про это.
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ББ
Ответ ta-tosha
Тут захочеш, не последиш. Все клубы практически с одним названием, сильно захочеш и то не запомнишь - кто, где, как и очем речь :) Тут хоть Марадону воскреси - не поможет :)
Про мягкие знаки, после шипящих в глаголах, слыхал что-нибудь?
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Рамазан Ордоков
Ответ Pucheslav
Ага, только в Лиге 1 полно местных талантов, а какие футбольные таланты вырастили в Саудовской Аравии ?
Полно местных? 🤣
+8
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Muslim Muslim
Ответ Pb-SE
Там уже Хендерсон приехал из АПЛ и говорит, что геи неправы.
а они правы?))
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ta-tosha
Тут захочеш, не последиш. Все клубы практически с одним названием, сильно захочеш и то не запомнишь - кто, где, как и очем речь :) Тут хоть Марадону воскреси - не поможет :)
+1
0
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samog
Деньги творят чудеса)
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Velirpa
бгг, ну только фанатики этих игроков и будут следить, уверен, как и Неймар.
+5
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Rus Donskoy
болельщицы роналду уже давно следят за пустынным чемпионатом
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Павел Гребнев
Возможно Неймар получает за подобные интервью от саудитов больше чем за твитт.
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Pb-SE
Уже и Саудиты, и МЛС Францию обогнали.
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Yoursistersboyfriend
Ну это факты. Там звёзд уже больше чем в чемпионате Франции, а если убрать ПСЖ, то тут просто пропасть
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Veles3101
И тут такой Малком выходит : "Саудовский чемпионат хорош, но я как патриот своей страны заявляю РПЛ -сильнейшая"
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Пользователь заблокирован
Неплохо подзаработал этим интервью.
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