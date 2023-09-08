Неймар: «Лига Саудовской Аравии, возможно, получше Лиги 1, учитывая звездные имена. Уверен, вы будете следить»
Неймар допустил, что лига Саудовской Аравии превосходит Лигу 1.
– Вы рады, что перешли в «Аль-Хилаль»? Такой выбор удивил.
– Футбол везде одинаковый, мяч круглый, как и везде. Учитывая звездные имена в этой лиге, она, возможно, получше Лиги 1.
Тут интенсивные тренировки. Я хочу выигрывать трофеи и делать это с «Аль-Хилалем».
Меня не волнует, что говорят. Люди говорили, что Лига 1 слабая, но именно там мне доставалось больше всего.
Чемпионат будет интересным, уверен, вы будете следить.
У меня не будет проблем с адаптацией. Я не знаю арабского языка, но и мой французский после 5-6 лет во Франции был кошмарен, – сказал форвард.
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какой же он токсичный, доил бчк, доил ПСЖ, хоть теперь успокойся