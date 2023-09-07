Семин о Хвиче: «Номинация на «Золотой мяч» – оценка его работы специалистами. Он играл за «Локо» – от этого вдвойне приятно»

Теги Юрий Семин Наполи Золотой мяч Хвича Кварацхелия Футбол

Юрий Семин высказался о включении Хвичи Кварацхелли в список номинантов на «Золотой мяч».

Вингер «Наполи» попал в список 30 претендентов на «Золотой мяч»-2023. 

«Это замечательно! Хвича играл в нашей лиге за «Локомотив» – нам от этого вдвойне приятно! Он провел потрясающий сезон, и номинация на «Золотой мяч» – оценка его работы специалистами. Мы поздравляем Хвичу!

У Хвичи небольшие шансы стать обладателем «Золотого мяча», но сам факт попадания в претенденты на титул – это большое дело. Откровенно говоря, шансов маловато, потому что много игроков в командах, которые выигрывали европейские кубки, а Хвиче пока этого не удалось достичь. Но уже хорошо, что он в этом списке! Так держать!» – сказал бывший главный тренер «Локомотива». 

Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dmitry Orlov
Было бы куда приятнее, если бы он подольше задержался в Локомотиве, и оттуда уже был бы продан в Европу. А так - сами его нашли, сами же упустили. Да и Рубину осталось только надеяться, что может быть что-нибудь за него получат.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
makes
Ответ Dmitry Orlov
Было бы куда приятнее, если бы он подольше задержался в Локомотиве, и оттуда уже был бы продан в Европу. А так - сами его нашли, сами же упустили. Да и Рубину осталось только надеяться, что может быть что-нибудь за него получат.
Никто не знает как было бы, если бы он остался в Локо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий