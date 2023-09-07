Рамос допустил возвращение в сборную Испании: «Все знают, что значит для меня представлять страну»
Серхио Рамос допустил возвращение в сборную Испании.
«Год назад я принял решение [уйти из сборной]. Если возникнут [связанные с возможным возвращением] обстоятельства, кто знает?
Все знают, что значит для меня представлять свою страну. Если обстоятельства изменятся, то почему бы и нет?» – сказал 37-летний защитник, недавно вернувшийся в «Севилью».
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