Рамос допустил возвращение в сборную Испании: «Все знают, что значит для меня представлять страну»

Теги Севилья Серхио Рамос Ла Лига Сборная Испании по футболу Футбол

Серхио Рамос допустил возвращение в сборную Испании.

«Год назад я принял решение [уйти из сборной]. Если возникнут [связанные с возможным возвращением] обстоятельства, кто знает?

Все знают, что значит для меня представлять свою страну. Если обстоятельства изменятся, то почему бы и нет?» – сказал 37-летний защитник, недавно вернувшийся в «Севилью».

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3 комментария

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Дмитрий Крутенко
Ау Испании и защитников нет по сути нормальных. Ляпорт в Аравии, такой себе уровень будет у него по итогу. Один Пау Торрес остался. Еще Ле Норман из Сосьедада могу вспомнить. А больше даже не могу вспомнить испанского ЦЗ который может показать что-то внятное.
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Begench Berdimuradov
Ответ Дмитрий Крутенко
Ау Испании и защитников нет по сути нормальных. Ляпорт в Аравии, такой себе уровень будет у него по итогу. Один Пау Торрес остался. Еще Ле Норман из Сосьедада могу вспомнить. А больше даже не могу вспомнить испанского ЦЗ который может показать что-то внятное.
+ Эрмосо, Эрик Гарсиа, Иниго Мартинес
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