Салах не перейдет в «Аль-Иттихад» в сентябре. Египтянин остается в «Ливерпуле» (Foot Mercato)
Мохамед Салах не поедет в Саудовскую Аравию этой осенью.
По данным Foot Mercato, несмотря на то, что «Аль-Иттихад» предлагал «Ливерпулю» 100 млн евро, сделка заключена не будет, Салах останется в Англии.
В последние часы перед закрытием трансферного окна команда из Джидды сосредоточится на приобретении защитника «Бетиса» Луиса Фелипе.
«Аль-Иттихад» предложит «Ливерпулю» 200 млн фунтов за Салаха в ближайшие двое суток. Саудовская делегация прибыла в Лондон (Daily Mail)
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