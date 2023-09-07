Салах не перейдет в «Аль-Иттихад» в сентябре. Египтянин остается в «Ливерпуле» (Foot Mercato)

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Бетис Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Мохамед Салах Луис Фелипе Футбол

Мохамед Салах не поедет в Саудовскую Аравию этой осенью.

По данным Foot Mercato, несмотря на то, что «Аль-Иттихад» предлагал «Ливерпулю» 100 млн евро, сделка заключена не будет, Салах останется в Англии.

В последние часы перед закрытием трансферного окна команда из Джидды сосредоточится на приобретении защитника «Бетиса» Луиса Фелипе.

«Аль-Иттихад» предложит «Ливерпулю» 200 млн фунтов за Салаха в ближайшие двое суток. Саудовская делегация прибыла в Лондон (Daily Mail)

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5 комментариев

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Эдвард Газарян
Жаль конечно, если уйдет через год или позже, уже легенда Ливерпуля, всем все доказал игрок одного сезона
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Velirpa
https://youtu.be/YqA_Z-NqVRY?si=YLwZrhiS9uW4tl-4
+1
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il1723
да блин 200 млн ушли из под носа ((( это опорник и пз из ТОП-5 в мире
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Владимир Владимирович
Салах красавчик сам особо не хочет вроде, он в этом сезоне в апл будет в огне, немного обновленный Ливерпуль будет более мотивированным, где Салах будет этаким Месси времён Барсы 2017-2020, исполняя больше атакующей игры, но менее отрабатывая сзади в обороне.
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a2wai
Логичный исход. До зимы как минимум Салах Ливерпулю нужен, потому что сейчас заменить его некем.
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