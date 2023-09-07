Салах не перейдет в «Аль-Иттихад» в сентябре. Египтянин остается в «Ливерпуле» (Foot Mercato)

Мохамед Салах не поедет в Саудовскую Аравию этой осенью.

По данным Foot Mercato, несмотря на то, что «Аль-Иттихад» предлагал «Ливерпулю» 100 млн евро, сделка заключена не будет, Салах останется в Англии.

В последние часы перед закрытием трансферного окна команда из сосредоточится на приобретении защитника « » .

«Аль-Иттихад» предложит «Ливерпулю» 200 млн фунтов за Салаха в ближайшие двое суток. Саудовская делегация прибыла в Лондон (Daily Mail)

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