Роналду о 850 голах за карьеру: «Историческое достижение, никогда не думал, что столько забью. Будем медленно продвигаться – 860, 870...»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду, забив 850 голов за карьеру, готов продолжать.

– Это историческое достижение. Для меня стало сюрпризом то, что я добрался до такого числа, я никогда не думал, что это произойдет.

Но я жажду большего. Пока я играю, планка всегда должна быть установлена высоко, всегда нужно думать о большем. Хочу поблагодарить всех, кто мне помог как на клубном уровне, так и в сборной.

– Сможете ли вы забить 900-й гол в сборной?

– 850 [за карьеру] я уже забил. 860, 870... Будем медленно продвигаться, не забегая вперед. Моя цель – это всегда движение вперед, выполнение задач сборной и клуба, но также и достижение личных целей. Важно наслаждаться жизнью, она переменчива, – сказал 38-летний форвард.

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30 комментариев

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majestic1980
Ответ Aleksey001
Как думаете, кто первым выбьет 894 - Роналду или Овечкин?
если шайб, то Овечкин, если мячей, то Роналду
+86
-2
+84
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Aleksey001
Как думаете, кто первым выбьет 894 - Роналду или Овечкин?
+23
-5
+18
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Aleksey001
Ответ Экспертное мнение
Кстати, вроде у Ромарио 1000 или около того голов, почему не он лучший бомбардир в истории, раз считают стату Рона в СА? Вряд ли Ромарио их набил в лигах послабее.
Там смотря как считать... Когда Ромарио забил тысячный, Пеле поздравил его и сказал "молодец! Осталось ещё 274". Они там считают едва ли не с молодежки и чемпионатов штата, а это не идёт в тот зачёт, в котором Роналду, Месси и тд.
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Денис Ширинов
1000 хочет? Вряд ли, но было бы круто
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Гамарджоба Генацвале
Не так давно смотрел подборку голов Роналду. Так вот, советую глянуть тем, кто пишет про пустые ворота,замыкалду и пеналду.
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ретроградный меркурий
Криштиану нужен свой Дух Хлебонасущенского с подробной статистикой
+3
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Антон Фалафель
Ради статы может еще и в чемпионате Сан-Марино поиграет.
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pq
Ответ Youzhny23
так хорошо отдавал пенальти , что на ЧМ судьи лично по приказу Инфантино ( главного болельщика Месси ) давали ему 5 матчей подряд это сделать , и даже если бы он хоть что-то не забил, судьи бы давали перебивать , пока не достигнет цели)
На чемпионате мира он, конечно, сам бил пенальти, в том числе первый бил послематчевые, это огромная ответственность. Отдает он их в клубах. Кстати, а какой из пенальти на ЧМ был липовым, подскажите, пожалуйста. Все про них говорят, а конкретных не называют, почему-то. Я вот сколько ни пересматривал, ни одного липового не увидел, один ну 50 на 50 был, ну это если оч скептически быть настроенным
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udiekemen
Ответ Экспертное мнение
Кстати, вроде у Ромарио 1000 или около того голов, почему не он лучший бомбардир в истории, раз считают стату Рона в СА? Вряд ли Ромарио их набил в лигах послабее.
Пхпх, У Пеле типо "1274" подумай как разумный человек и скажи мне думаешь ли что такое возможно?) если те самые Прайм Месси и Роналду забивали за год 60-70-80-90, то что Пеле клал 200 за год или что? Вряд-ли)
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Андрей Кузнецов
Ответ Nothing_ToSay
Потому что если афк стоять в штрафной площади, то страдает командная игра. Не все готовы ради голов жертвовать командой
Мужик, ты слишком серьезно к этому подходишь! Конечно, командная игра очень важна, но порой все-таки нужно отдавать приоритет индивидуальным успехам. Роналду, например, уже забил настолько много голов, что ему остается только медленно продвигаться к следующей отметке. И вот если у него получится достичь 900 голов, это будет абсолютно безумно! Конечно, командная игра играет важную роль, но порой нужно рассчитывать и на личные достижения. В конце концов, футбол это развлечение, и важно наслаждаться им и достигать своих личных целей, не правда ли? 😉⚽
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عمر ابو حفصة داغستاني
Ответ Crosby84
Поскромничал, конечно, что ’Будем медленно продвигаться с 860-870...’. В таком мощном чемпионате, как СА, можно и до 900 голов быстро догнать. А там, глядишь, и до 1000 не далеко😄💪
Ну да, эт же не РПЛ и уж тем более не MLS
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Caterina
Ответ Youzhny23
так хорошо отдавал пенальти , что на ЧМ судьи лично по приказу Инфантино ( главного болельщика Месси ) давали ему 5 матчей подряд это сделать , и даже если бы он хоть что-то не забил, судьи бы давали перебивать , пока не достигнет цели)
Ну хоть смайлик поставил, можно скорую пока не вызывать, ограничиться таблетками.
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Epicman
Ответ Гамарджоба Генацвале
Не так давно смотрел подборку голов Роналду. Так вот, советую глянуть тем, кто пишет про пустые ворота,замыкалду и пеналду.
Да всем понятно, что это великий футболист. но его этот нарциссизм уже раздражает) ну и всё равно не чета Месси)) потому что замыкалду и пеналду))
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#SharkTeam
Ответ Экспертное мнение
Кстати, вроде у Ромарио 1000 или около того голов, почему не он лучший бомбардир в истории, раз считают стату Рона в СА? Вряд ли Ромарио их набил в лигах послабее.
СА все-таки нормальный профессиональный чемпионат, который идет целый сезон/год.
Если учитывать голы, которые в эти 1к считали Ромарио, то Месси и Роналду давно их пробили. Им же не идут в зачет всякие голы в межсезонных турнирах
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Nothing_ToSay
Ответ Artem Piatkov
Комментарий удален модератором
Потому что если афк стоять в штрафной площади, то страдает командная игра. Не все готовы ради голов жертвовать командой
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Aleksey001
Как думаете, кто первым выбьет 894 - Роналду или Овечкин?
Сложно сказать
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зак
Ответ Денис Ширинов
1000 хочет? Вряд ли, но было бы круто
почему может оформить 30 голов за сезон ему подсилу..
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Алекс Самойлов
Месси - Чемпион Мира. все остальное лирика
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Crosby84
Поскромничал, конечно, что ’Будем медленно продвигаться с 860-870...’.
В таком мощном чемпионате, как СА, можно и до 900 голов быстро догнать.

А там, глядишь, и до 1000 не далеко😄💪
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Любезный Коссутий
если доиграет до возраста Ибры, да еще и без травм, то добавит еще 60-80 голов.
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Artem Piatkov
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