Роналду о 850 голах за карьеру: «Историческое достижение, никогда не думал, что столько забью. Будем медленно продвигаться – 860, 870...»
Криштиану Роналду, забив 850 голов за карьеру, готов продолжать.
– Это историческое достижение. Для меня стало сюрпризом то, что я добрался до такого числа, я никогда не думал, что это произойдет.
Но я жажду большего. Пока я играю, планка всегда должна быть установлена высоко, всегда нужно думать о большем. Хочу поблагодарить всех, кто мне помог как на клубном уровне, так и в сборной.
– Сможете ли вы забить 900-й гол в сборной?
– 850 [за карьеру] я уже забил. 860, 870... Будем медленно продвигаться, не забегая вперед. Моя цель – это всегда движение вперед, выполнение задач сборной и клуба, но также и достижение личных целей. Важно наслаждаться жизнью, она переменчива, – сказал 38-летний форвард.
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Если учитывать голы, которые в эти 1к считали Ромарио, то Месси и Роналду давно их пробили. Им же не идут в зачет всякие голы в межсезонных турнирах
В таком мощном чемпионате, как СА, можно и до 900 голов быстро догнать.
А там, глядишь, и до 1000 не далеко😄💪