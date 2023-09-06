Роналду о 850 голах за карьеру: «Историческое достижение, никогда не думал, что столько забью. Будем медленно продвигаться – 860, 870...»

Криштиану Роналду, забив 850 голов за карьеру, готов продолжать.

– Это историческое достижение. Для меня стало сюрпризом то, что я добрался до такого числа, я никогда не думал, что это произойдет.

Но я жажду большего. Пока я играю, планка всегда должна быть установлена высоко, всегда нужно думать о большем. Хочу поблагодарить всех, кто мне помог как на клубном уровне, так и в сборной.

– Сможете ли вы забить 900-й гол в сборной?

– 850 [за карьеру] я уже забил. 860, 870... Будем медленно продвигаться, не забегая вперед. Моя цель – это всегда движение вперед, выполнение задач сборной и клуба, но также и достижение личных целей. Важно наслаждаться жизнью, она переменчива, – сказал 38-летний форвард.

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