Криштиану Роналду: «Лига Португалии превращается в цирк и не попадет в топ к АПЛ, Ла Лиге, Бундеслиге. Саудовская Аравия лучше, здесь не так много шума, а уровень имен намного выше»

Криштиану Роналду отметил превосходство саудовской лиги над португальской.

В последние месяцы в чемпионате Португалии было несколько скандальных ситуаций, в основном связанных с работой судей.

Последней стала история с «Порту», которому 3 сентября удалось избежать поражения в игре с «Арукой» (1:1) на 19-й добавленной минуте в условиях неработающего экрана для видеоповторов. Впоследствии на добавленное в этом матче время (22 минуты) пожаловалась «Бенфика», подготовившая заявление с призывом срочно обеспечить прозрачность компенсационного механизма.

«В каждой лиге есть противоречивые моменты, но в Португалии их особенно много. Это плохо. И люди, которые хоть немного соображают, осознают это. Однако каждый дергает за свои ниточки.

Сейчас плохой этап, но я надеюсь, что все изменится. Недавно я открыл газету – почитать, что вообще происходит. Первые три статьи были не про футбол. Это заставляет задуматься о том, что главное сейчас – плохие новости.

Я португалец, и меня это беспокоит. Я бы хотел, чтобы наша лига была одной из лучших, но она таковой не является и не станет. И это одна из проблем.

Все высказывают свое мнение, все спорят, 40 каналов со спорами и разговорами. Это очень плохо, очень. Вот почему в ближайшем будущем Португалия не попадет в число топ-лиг – к АПЛ, Ла Лиге, Бундеслиге.

Я думал, что она может попасть в топ-4 или топ-5, но теперь – нет. Я считаю, что лига Саудовской Аравии лучше лиги Португалии. Там не только скандалы, там не так много шума, зато уровень имен намного выше.

Я надеюсь, что станет лучше, но знаю, что это тяжело. Вероятно, это даже невозможно. То, что происходит в последнее время, превращает лигу в цирк», – сказал форвард сборной Португалии и «Аль-Насра».

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