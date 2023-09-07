Криштиану Роналду: «Лига Португалии превращается в цирк и не попадет в топ к АПЛ, Ла Лиге, Бундеслиге. Саудовская Аравия лучше, здесь не так много шума, а уровень имен намного выше»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Португалия Порту Бенфика судьи высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Мигел Бертолу Ногейра Футбол

Криштиану Роналду отметил превосходство саудовской лиги над португальской.

В последние месяцы в чемпионате Португалии было несколько скандальных ситуаций, в основном связанных с работой судей.

Последней стала история с «Порту», которому 3 сентября удалось избежать поражения в игре с «Арукой» (1:1) на 19-й добавленной минуте в условиях неработающего экрана для видеоповторов. Впоследствии на добавленное в этом матче время (22 минуты) пожаловалась «Бенфика», подготовившая заявление с призывом срочно обеспечить прозрачность компенсационного механизма.

«В каждой лиге есть противоречивые моменты, но в Португалии их особенно много. Это плохо. И люди, которые хоть немного соображают, осознают это. Однако каждый дергает за свои ниточки.

Сейчас плохой этап, но я надеюсь, что все изменится. Недавно я открыл газету – почитать, что вообще происходит. Первые три статьи были не про футбол. Это заставляет задуматься о том, что главное сейчас – плохие новости.

Я португалец, и меня это беспокоит. Я бы хотел, чтобы наша лига была одной из лучших, но она таковой не является и не станет. И это одна из проблем.

Все высказывают свое мнение, все спорят, 40 каналов со спорами и разговорами. Это очень плохо, очень. Вот почему в ближайшем будущем Португалия не попадет в число топ-лиг – к АПЛ, Ла Лиге, Бундеслиге.

Я думал, что она может попасть в топ-4 или топ-5, но теперь – нет. Я считаю, что лига Саудовской Аравии лучше лиги Португалии. Там не только скандалы, там не так много шума, зато уровень имен намного выше.

Я надеюсь, что станет лучше, но знаю, что это тяжело. Вероятно, это даже невозможно. То, что происходит в последнее время, превращает лигу в цирк», – сказал форвард сборной Португалии и «Аль-Насра».

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20 комментариев

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funnynerd21
Интересно, говорил бы он эти слова, перейди он в родной Спортинг, а не в Аль-Наср.....
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Sinister Kid
Саудовские клубы и КИ Клаксвик бы не прошли.
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Профессор из Кобхэма
Бенфика легко стала бы чемпионом лиги верблюдов, как и Порту, Спортинг и скорее всего Брага.

Набрать дедов с зарплатой х5 не значит стать крутой командой в крутом чемпионате.
Скорее всего Неймар разорвет этот чемпионат в соляру, когда вернется. Он на спаде, но ему не 35 еще.

Так что Криштиану просто набивает себе цену.
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Velirpa
"40 каналов со спорами и разговорами"
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в России то же самое, соседнюю страну круглосуточно обсуждают и гойду.
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majestic1980
А как португальская лига может стать одной из лучших, если состоит из клубов-доноров, из которых каждый год в топ лиги уезжают лучшие игроки?
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blаncо
Португальский чемпионат и не претендует на статус топ-лиги. Их удел - стабильное место во втором эшелоне и поставка игроков в топ-лиги.
Саудовская лига - максимум красивый зверинец.
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Сослан Бедоев
В наше время искренность не любят. Сказал человек то что думает, и сразу-"лучше бы промолчал" и т.д., а меня напротив, тошнит уже от этих роботизированных интервью шаблонных, где ни одной своей мысли, а только то, что общество одобрит. Ну сказал бы он что Чемп Португалии лучший в мире и даже АПЛ им не ровня, и что, молодец был бы? Сразу бы все поверили и побежали смотреть матч Боавишта-Руи Аве? Даже если он чуток моросит, уважаю за то что всегда говорит что думает, даже если думает глупость, всё равно респект за искренность🙌
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Sinister Kid
Саудовские клубы и КИ Клаксвик бы не прошли.
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Rus Donskoy
ну все, мы потеряли Рона (
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Булат Кошкимбаев
С точки зрения потенциала, конечно СА выше Португальской. Главная проблема большинства лиг, отсутствие финансирования. Там, где деньги, там и громкие имена.
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Сослан Бедоев
Ответ Forte Live
Иногда лучше молчать. Великий человек, а так обидно высказался. Неужто 25 сребников причина?!
Ну если тебя приучили что против бардака на родине высказываться нельзя-это не значит, что те кто высказываются дураки. По факту сказал что судьи клоуны и скандалов внутри лиги больше чем самого футбола. Что не так?
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Forte Live
Ответ Сослан Бедоев
Ну если тебя приучили что против бардака на родине высказываться нельзя-это не значит, что те кто высказываются дураки. По факту сказал что судьи клоуны и скандалов внутри лиги больше чем самого футбола. Что не так?
Вопрос в том, отчего так резко и внезапно? Проблема стала прослеживаться в этом году или она системна?
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Сослан Бедоев
Ответ funnynerd21
Интересно, говорил бы он эти слова, перейди он в родной Спортинг, а не в Аль-Наср.....
Возможно и говорил бы... Находясь в МЮ он и похлеще проходился по команде)) с годами осознав свой статус он вообще кажется не парится, говорит и делает только то что хочет. В СА перекрестился например))
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Профессор из Кобхэма
Ответ Кудри Гендузи
Правды лишь 0,25. Понятно что деды не свернут горы, но уверенный средний уровень удержать точно смогут 💯
Да они могут держать хороший уровень, но это не значит, что какая-то из команд будет на уровне хотя бы Бенфики и Порту.
А Криштиану уверенно заявляет, что уровень выше, чем в Португалии, ну это смешно.
Криштиану 38, и даже в Бенфике/Порту/Спортинге он определенно не смог бы набивать такую стату сейчас. Все таки уровень местных арабских игроков очень низкий, а учитывая лимит - это играет большое значение.
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Булат Кошкимбаев
Ответ Профессор из Кобхэма
Бенфика легко стала бы чемпионом лиги верблюдов, как и Порту, Спортинг и скорее всего Брага. Набрать дедов с зарплатой х5 не значит стать крутой командой в крутом чемпионате. Скорее всего Неймар разорвет этот чемпионат в соляру, когда вернется. Он на спаде, но ему не 35 еще. Так что Криштиану просто набивает себе цену.
Бенфика сдала.
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