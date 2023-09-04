Судья отменил пенальти в матче «Порту» – «Арука», позвонив ВАР по телефону. Хозяева требуют аннулировать результат игры
Португальский судья отменил пенальти, поговорив с ассистентом по телефону.
В 4-м туре чемпионата Португалии «Порту» принимал «Аруку». Игра закончилась ничьей со счетом 1:1.
На 6-й добавленной ко второму тайму минуте главный арбитр матча Мигел Ногейра назначил пенальти в пользу хозяев за фол на нападающем Мехди Тареми. Видеоассистент предложил судье посмотреть повтор эпизода. В тот момент «Арука» вела со счетом 1:0.
Главный арбитр подошел к монитору, но не смог посмотреть видео из-за сбоя в системе связи. Он связался с видеоассистентом, позвонив ему по мобильному телефону. После долгого разговора пенальти был отменен, Ногейра объяснил свое решение тренерам команд.
К основному времени игры было добавлено 22 минуты. «Порту» сравнял счет на 109-й минуте.
Позднее хозяева поля потребовали аннулировать результат матча.
«Порту» выразил протест делегатам лиги с требованием аннулировать результат матча с «Арукой». Эта мера связана с действиями судьи, который отменил пенальти, назначенный за фол на Мехди Тареми, после телефонного звонка и не имея доступа к изображению.
Действия Мигеля Ногейры представляют собой нарушение правил игры и судейскую ошибку, которая может оказать серьезное влияние на исход матча», – говорится в заявлении «Порту».
Фото: кадр из трансляции Sport TV
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— Кто говорит?
— ВАР.
— Откуда?
— От верблюда.
— Что вам надо?
— Пенальти нам не надо.
Не, не было брат, он сам упал))
Чё серезна, во пёс он, расскжаи по подробней а)
Да он короче косово дал просто в штрафной и сё.
А ну лан, тогда Галя отмена))
У всех буду золотые айфоны с маргариновым гербом)
— Алё!
— Да да?
— Ну как там с деньгами?
— А?
— Как с деньгами-то там?
— Чё с деньгами?
— Чё?
— Куда ты звонишь?
— Тебе звоню.
— Кому?
— Ну тебе.
— Кому тебе?
— А вот тебе вот.
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