Судья отменил пенальти в матче «Порту» – «Арука», позвонив ВАР по телефону. Хозяева требуют аннулировать результат игры

Теги высшая лига Португалия Порту судьи Арука Мехди Тареми Мигел Бертолу Ногейра Футбол

Португальский судья отменил пенальти, поговорив с ассистентом по телефону.

В 4-м туре чемпионата Португалии «Порту» принимал «Аруку». Игра закончилась ничьей со счетом 1:1. 

На 6-й добавленной ко второму тайму минуте главный арбитр матча Мигел Ногейра назначил пенальти в пользу хозяев за фол на нападающем Мехди Тареми. Видеоассистент предложил судье посмотреть повтор эпизода. В тот момент «Арука» вела со счетом 1:0. 

Главный арбитр подошел к монитору, но не смог посмотреть видео из-за сбоя в системе связи. Он связался с видеоассистентом, позвонив ему по мобильному телефону. После долгого разговора пенальти был отменен, Ногейра объяснил свое решение тренерам команд. 

К основному времени игры было добавлено 22 минуты. «Порту» сравнял счет на 109-й минуте. 

Позднее хозяева поля потребовали аннулировать результат матча. 

«Порту» выразил протест делегатам лиги с требованием аннулировать результат матча с «Арукой». Эта мера связана с действиями судьи, который отменил пенальти, назначенный за фол на Мехди Тареми, после телефонного звонка и не имея доступа к изображению.

Действия Мигеля Ногейры представляют собой нарушение правил игры и судейскую ошибку, которая может оказать серьезное влияние на исход матча», – говорится в заявлении «Порту».

Фото: кадр из трансляции Sport TV

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28 комментариев

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Дмитрий Крутенко
У меня зазвонил телефон.
— Кто говорит?
— ВАР.
— Откуда?
— От верблюда.
— Что вам надо?
— Пенальти нам не надо.
+86
-6
+80
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corazón blanco
Ответ Отец Абду
Комментарий удален пользователем
Может человек приятный на другом проводе и с ним было интересно пообщаться)
+49
-2
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Lazeeer
Алё, пенальти было?
Не, не было брат, он сам упал))
Чё серезна, во пёс он, расскжаи по подробней а)
Да он короче косово дал просто в штрафной и сё.
А ну лан, тогда Галя отмена))
+15
-3
+12
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Кулёс
Если это дойдет до Испании)
У всех буду золотые айфоны с маргариновым гербом)
+16
-9
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Owen_the_Simple
Ответ Отец Абду
Комментарий удален пользователем
Пока телефонную будку найдёшь...
+6
0
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Three Days Grace
— Да?
— Алё!
— Да да?
— Ну как там с деньгами?
— А?
— Как с деньгами-то там?
— Чё с деньгами?
— Чё?
— Куда ты звонишь?
— Тебе звоню.
— Кому?
— Ну тебе.
— Кому тебе?
— А вот тебе вот.
+7
-1
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Roman Araslanov
Алё, ну как там с деньгами?
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Тухель
Да создайте чатик Владелец команды А, владелец команды Б и прочие донатеры. И во время спорных эпизодика судья просто пишет скидываем донаты за или против пенальти и чья сумма донатов больше, то решение судья и принимает. Всех это устроит.
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UNAFFECTED
Щас человек подлетит договоримся
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Поцелуй Оздоева
Ответ Gestor_36
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Смешно звучит, учитывая вчерашнее судейство.
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And-Rover
Алло! Алло!! Алло, Володька? Где детонатор? Ты не мог его отдать человеку из толпы. Где он?
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Homelender_666
Ответ Lazeeer
Алё, пенальти было? Не, не было брат, он сам упал)) Чё серезна, во пёс он, расскжаи по подробней а) Да он короче косово дал просто в штрафной и сё. А ну лан, тогда Галя отмена))
Топ👏
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CJ7
Надо было в телеге в секретном чате!
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гилберт
Переигровочка светит.
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Футбол, хоккей итд
Это "Арука" должна предъявить претензии, а не Порту. Пусть радуются, что сумели сравнить счёт.
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серж
Из Правил: "...Судьям может быть разрешено использовать:
• Оборудование для коммуникации с другими официальными лицами матча - флаги с бип-системой, переговорные устройства и т.д...." - смартфон в "т.д." включен?))))))
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Хейтер_Антона_Чейза_228
Что-то мне подсказывает, что в случае победы такое вопиющее нарушение бы крайне быстро замялось.
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Плеймейкер87
Алло, это Володька...
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Даёшь молодёжь-Алло кабан!

https://vk.com/video151723150_171435649
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Jean-François Vaillant
Буку позвонил, понятно же
Там все игры на контору
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Отец Абду
Комментарий удален пользователем
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Gestor_36
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Кржемилик
Ответ Отец Абду
Комментарий удален пользователем
возможно деньги на счет долго не зачислялись,ждали.
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Ложный Латераль
В МЛС кстати, в некоторых стадионах ВАР общается через дисковые телефоны.
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