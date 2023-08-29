Гари Линекер: «Я должен был выиграть «Золотой мяч»-1986. Беланов провел очень хороший матч на ЧМ – и журналисты Восточной Европы массово проголосовали за него»

Теги Гари Линекер Диего Марадона Золотой мяч сборная СССР Игорь Беланов Футбол

Гари Линекер считает, что он должен был выиграть «Золотой мяч» в 1986 году.

Обладателем награды в 1986 году стал бывший нападающий сборной СССР Игорь Беланов, набравший 84 балла в голосовании журналистов. Линекер занял второе место с 62 баллами. 

«Я должен был выиграть «Золотой мяч» в 1986 году. Если и есть что-то, о чем я сожалею, так это об этом. В то время «Золотой мяч» могли выиграть только европейские игроки, поэтому Диего [Марадона] не смог его выиграть – что он, несомненно, сделал бы, если бы игроки не из Европы могли претендовать на приз. В то время был Диего – и все остальные. Он [Марадона] как будто пришел из другого измерения.

Но, говоря обо всех остальных, я думаю, что заслужил приз в том году. Игорь Беланов провел очень, очень хороший матч на чемпионате мира (Беланов сделал хет-трик в матче против Бельгии, сборная СССР уступила со счетом 3:4 – Sports.ru), и все журналисты Восточной Европы сплотились и массово проголосовали за него. Я не хочу зацикливаться на этом, но я должен был получить «Золотой мяч» в 1986 году.

Тем не менее, теперь, когда я знаю, что он посещает украинских бойцов на передовой, используя свой трофей, чтобы вдохновить их, мне больше нечего сказать, он заслужил, молодец! – смеясь сказал экс-нападающий сборной Англии Линекер. 

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33 комментария

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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Гарри Клиникер, обратись в клинику к хорошим докторам, и не говори больше такие вещи. Тот золотой мяч, незаслуженно отобрали у Лионеля Месси. Месси провёл выдающийся сезон, а Беланову дали просто за чемпионат мира.
+69
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+52
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TAGAY
когда тема футбола, и говорят про 1986 год то любому в первую очередь а ум придет Марадона
+16
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Сикарио
Беланов хотя бы 8 пенальти не бил на одном ЧМ)))
+24
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+11
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Cruel Snake
Сейчас вот тоже, есть зверодемон который голы кладёт пачками, требл взял, рекорды постоянно ставит. Но почему-то говорят что он ЗМ не заслуживает
+18
-12
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Konstruktor_PAW
Ответ VERBLYUD
Лучшим игроком 1986 года был Марадона и именно он заслуживал ЗМ, а не эти двое
ты читать умеешь?
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Михаил1970
Ответ Dizzod
тут кого надо поддержать англосакса или бындеровца? у кого свежая методичка есть?
Надо поддержать Терюшкова.
+6
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+5
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градус ненависти
“он посещает украинских бойцов на передовой, используя свой трофей, чтобы вдохновить их” c)

Возможно, я пересмотрел комедий, но это звучит очень смешно;))
трофей Беланова может вдохновлять укр бойцов не хуже третьей ноги Лукаку
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Dizzod
тут кого надо поддержать англосакса или бындеровца? у кого свежая методичка есть?
+12
-7
+5
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fussballer
Ответ VERBLYUD
Лучшим игроком 1986 года был Марадона и именно он заслуживал ЗМ, а не эти двое
Но тогда не могли вручит ЗМ не европейскому игроку.
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Кокич
А лучшим футболистом СССР в том году был признан Александр Заваров.
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Cearvm
Ну, вообще ЗМ-1986 должен был получить Марадона, но тогда титул был неполноценный, только для европейских игроков. Поэтому спор бессмысленный, Беланов там или Линекер.
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Spaten
Прикалывается. Руммениге, Феллер, Папен, Бутрагеньо, Шифо. Много кто хорошо играл
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Dizzod
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Гарри Клиникер, обратись в клинику к хорошим докторам, и не говори больше такие вещи. Тот золотой мяч, незаслуженно отобрали у Лионеля Месси. Месси провёл выдающийся сезон, а Беланову дали просто за чемпионат мира.
да ладно, в тот год Бразилия твоего Месси в 1/4 вылетела, не говоря о вылете Реала из МЛС.
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ВасилийАлибабаевич
Ответ Cruel Snake
Сейчас вот тоже, есть зверодемон который голы кладёт пачками, требл взял, рекорды постоянно ставит. Но почему-то говорят что он ЗМ не заслуживает
Так неевропейцам теперь можно получать ЗМ... Вместо Марадоны теперь Месси. А зверодемон это вместо Беланова. Пачками пусть грамоты получает... А Месси - ЗМ.
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aleksand71
найти бы кто как голосовал. может в футбол-хоккей публиковали?
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Профессор из Кобхэма
Скорее Марадона, раз уж на то пошло. 3-4 золотых мяча у него должно было быть, если бы давали латиносам.
А в 1986 и подавно.
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Инженер Управляющий
Ответ Azat Tezekbaev
2022 - Царица пустыни
Скорее турок-повар, который всех задрал, будто он чемпион мира
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TAGAY
Ответ Tseren031293
2002- Феномен
не он а его прическа) помнится у нас во дворе после ЧМ-02 было четверо с прическами Роналдо, не знаю кому как но мне казалось этот стиль убогим.. даже на те времена )
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Zenit2013
Ответ Экспертное мнение
Без шуток, Месси даже в утробе матери был сильнее праймового Кришти как футболист, а это и был 1986 год примерно. Можете включить архивные записи игры 5-летнего Месси и убедиться в этом, вряд ли он по уровню игры за 5 лет сильно изменился, он даже в 25 лет так играл.
Это клиника 🤦🏻‍♂️
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Zenit2013
Ответ Cruel Snake
Сейчас вот тоже, есть зверодемон который голы кладёт пачками, требл взял, рекорды постоянно ставит. Но почему-то говорят что он ЗМ не заслуживает
Это же всем известная секта одной даты. Лучшие клоуны сайта
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Abdulla
Ответ Александр Трофимов
До сих пор ходят слухи, что Золотой мяч Беланова купленный.
В ГУМе?
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peto6233
Ответ VERBLYUD
Лучшим игроком 1986 года был Марадона и именно он заслуживал ЗМ, а не эти двое
у тебя ник очень кстати
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