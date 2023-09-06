Кепа объяснил, почему отказался от перехода в «Баварию» и выбрал «Реал».

В летнее трансферное окно мадридский клуб арендовал 28-летнего вратаря у «Челси». На игрока также претендовала « ».

– В августе ты размышлял о жизни в Мюнхене, но внезапно пришлось думать о Пасео-де-ла-Кастельяна (главной улице Мадрида – Sports.ru).

– Да, все случилось очень быстро. Это правда, что хотел, чтобы я остался в « », он сказал мне, что я буду играть, что он доверяет мне, но я подумал, что перемены пойдут мне на пользу. Я хотел перемен.

Мне звонил . Я был близок к тому, чтобы поехать в Мюнхен. В связи с такими обстоятельствами, как травма коллеги, возникла и такая возможность...

– Любопытно, что ты не играл при Тухеле [в «Челси»], но он позвал тебя в «Баварию».

– Да, это правда, но тот факт, что тренер, при котором ты не играл, изменил мнение и захотел видеть тебя в своей новой команде, вызывает приятные эмоции.

– Я полагаю, что переход в мадридский «Реал» был твоей мечтой.

– Да, все произошло довольно быстро. Это большая радость и захватывающий вызов.

– Почему ты сказал «да» «Реалу» и отказал «Баварии»?

– В конце концов, «Реал Мадрид» есть « ». Когда тебя зовет «Реал», долго думать не приходится, – сказал Аррисабалага.

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