Кепа об отказе от перехода в «Баварию»: «Реал» есть «Реал». Когда они зовут, долго думать не приходится»

Теги Бавария Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Маурисио Почеттино Томас Тухель Кепа Аррисабалага Футбол

Кепа объяснил, почему отказался от перехода в «Баварию» и выбрал «Реал».

В летнее трансферное окно мадридский клуб арендовал 28-летнего вратаря у «Челси». На игрока также претендовала «Бавария». 

– В августе ты размышлял о жизни в Мюнхене, но внезапно пришлось думать о Пасео-де-ла-Кастельяна (главной улице Мадрида – Sports.ru).

– Да, все случилось очень быстро. Это правда, что Почеттино хотел, чтобы я остался в «Челси», он сказал мне, что я буду играть, что он доверяет мне, но я подумал, что перемены пойдут мне на пользу. Я хотел перемен.

Мне звонил Томас Тухель. Я был близок к тому, чтобы поехать в Мюнхен. В связи с такими обстоятельствами, как травма коллеги, возникла и такая возможность...

– Любопытно, что ты не играл при Тухеле [в «Челси»], но он позвал тебя в «Баварию».

– Да, это правда, но тот факт, что тренер, при котором ты не играл, изменил мнение и захотел видеть тебя в своей новой команде, вызывает приятные эмоции. 

– Я полагаю, что переход в мадридский «Реал» был твоей мечтой.

– Да, все произошло довольно быстро. Это большая радость и захватывающий вызов.

– Почему ты сказал «да» «Реалу» и отказал «Баварии»?

– В конце концов, «Реал Мадрид» есть «Реал Мадрид». Когда тебя зовет «Реал», долго думать не приходится, – сказал Аррисабалага.

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74 комментария

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Гномович!
Ну это и понятно, Реал Величайший клуб в истории футбола c большим отрывом.
+66
-28
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Аморалинни
"Тем более в Баварии тренеров меняют как перчатки, могут выгнать в любой момент" - добавил Кепа
+36
-8
+28
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Дядя ТУРА
правильно сделал. в Баварии есть Тухель
+35
-10
+25
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JENNINGS
Ответ TravenS
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Почему? Может. Требл - это означает, что тот или иной клуб был успешен исключительно в определённый период времени, а именно 1 сезон. Треблы есть у «Селтика», «Аякса», ПСВ, но это же не значит, что они более великие, чем «Милан», «Ливерпуль», «Ювентус» и уже тем более «Мадрид»
+24
-6
+18
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JENNINGS
Ответ Supreme Allah
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Слышал, сейчас в «Барсе» даже за еду сейчас не играют )))
+22
-6
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shapor
Ответ TravenS
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14 побед в ЛЧ у Реала против 5 у Барсы. Ну как вариант.
+12
-3
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Hi Hi
Почему ригоберка всегда дописывает ":)"??
+10
-2
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wshnmn
Ответ Supreme Allah
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Угадай кто рекордсмен по победам в лиги чемпионов? И кто почти в 3 раза больше выиграл чем фк мем. И кто совершил невозможное выиграл 2 ушастых подряд? точнее 3.
+8
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+7
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mgarnet13
Ответ TravenS
Если ты не знаешь, то у кое-кого 2 требла, а у второго нуль
Если ты не знаешь, до Реала никто не выигрывал ЛЧ 2 раза подряд, а тут 3
+6
-1
+5
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Bayern Munich Mia San Mia
С учётом того, что Нойер уже тренируется, а Ульрайх держит уровень, то брать в аренду Кепу даже смысла не было
+7
-2
+5
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DDii
Ответ TravenS
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У Реала 14 ЛЧ, это на 9 шт больше чем Барса.
Если ты не знаешь ЛЧ - это главный турнир после ЧМ
Если оледенит 2-3 места(Милан, Ливерпул) = 13 ЛЧ
+4
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JENNINGS
Ответ TravenS
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Максимальная стабильность в игровом и финансовом плане на протяжении всей своей истории, «Мадрид» более титулован, чем «Барселона», особенно это касается главных турниров: ЛЧ 14>5, ЧИ 35>27, большее количество побед в Класико - опять же если сравнивать очно. Наибольшее количество выигранных матчей в ЛЧ, ЧИ, иных международных соревнованиях и т.д.
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koshaus
Ответ Supreme Allah
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Точно. Месси играл за еду и жрал столько что у Барсы деньги на еду закончились.
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Хейтер_Антона_Чейза_228
Ответ Supreme Allah
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Судя по долгам играют они там минимум за чёрную икру
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Дороф
Ответ TravenS
Сколько же неадекватных фанатов у сливочных. Ребята, я в вас разочарован)
Сказал тот, кто постоянно пихает в разговор треблы Барсы...
Сюр.
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Улыбайся
Испанец выбрал Реал. Действительно, странный выбор.
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JENNINGS
Ответ пользователю TravenS, который упрекнул всех болельщиков «Мадрида» в неадекватности и почему-то отправил меня в ЧС.
А в чём, собственно говоря, неадекватность? Ты задаёшь вопрос - тебе нормально отвечают на них, вроде без эмоций, оскорблений. Приводят факты, аргументы, доказательства. Или тебе это не нравится? Ну тогда не надо задавать такие вопросы, ответы на которые тебя могут не устроить :)
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Ваня-председатель
Ответ Hi Hi
Почему ригоберка всегда дописывает ":)"??
Он пишет, улыбаясь
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Serg13s
Пфффф Мбапута с тобой поспорит
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Любитель побеждать
Ага, особенно когда и те и те зовут временщиком, но в Баварии Нойер хотя бы уже старый
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Yoursistersboyfriend
Обиженные сразу налетели доказывать что рычаг на самом деле лучше ))))
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thesuperdrum
Один французский парнишка с тобой бы поспорил )
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Дороф
Ответ TravenS
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Лучше не выиграть ни одного требла, чем хотя бы один имени Эврёбе.
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Almaz KENZHEBEKOV
молодец в таком молодом возрасте возглавил Реал
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Дороф
Ответ Supreme Allah
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Один вот до сих пор ест из рук Барселоны, хотя уже третий сезон, как его в команде нет.
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