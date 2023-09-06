Кепа об отказе от перехода в «Баварию»: «Реал» есть «Реал». Когда они зовут, долго думать не приходится»
Кепа объяснил, почему отказался от перехода в «Баварию» и выбрал «Реал».
В летнее трансферное окно мадридский клуб арендовал 28-летнего вратаря у «Челси». На игрока также претендовала «Бавария».
– В августе ты размышлял о жизни в Мюнхене, но внезапно пришлось думать о Пасео-де-ла-Кастельяна (главной улице Мадрида – Sports.ru).
– Да, все случилось очень быстро. Это правда, что Почеттино хотел, чтобы я остался в «Челси», он сказал мне, что я буду играть, что он доверяет мне, но я подумал, что перемены пойдут мне на пользу. Я хотел перемен.
Мне звонил Томас Тухель. Я был близок к тому, чтобы поехать в Мюнхен. В связи с такими обстоятельствами, как травма коллеги, возникла и такая возможность...
– Любопытно, что ты не играл при Тухеле [в «Челси»], но он позвал тебя в «Баварию».
– Да, это правда, но тот факт, что тренер, при котором ты не играл, изменил мнение и захотел видеть тебя в своей новой команде, вызывает приятные эмоции.
– Я полагаю, что переход в мадридский «Реал» был твоей мечтой.
– Да, все произошло довольно быстро. Это большая радость и захватывающий вызов.
– Почему ты сказал «да» «Реалу» и отказал «Баварии»?
– В конце концов, «Реал Мадрид» есть «Реал Мадрид». Когда тебя зовет «Реал», долго думать не приходится, – сказал Аррисабалага.
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Если ты не знаешь ЛЧ - это главный турнир после ЧМ
Если оледенит 2-3 места(Милан, Ливерпул) = 13 ЛЧ
Сюр.
А в чём, собственно говоря, неадекватность? Ты задаёшь вопрос - тебе нормально отвечают на них, вроде без эмоций, оскорблений. Приводят факты, аргументы, доказательства. Или тебе это не нравится? Ну тогда не надо задавать такие вопросы, ответы на которые тебя могут не устроить :)