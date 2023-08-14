«Рубин» подписал форварда Чавару из словенского «Алюминия» и отдал в аренду в «СКА-Хабаровск»
«Рубин» подписал форварда словенского «Алюминия» Марко Чавару.
Соглашение Чавары с «Рубином» рассчитано на 4 года. Сезон-2023/24 20-летний форвард проведет в аренде в «СКА-Хабаровск».
Марко Чавара выступал в составе словенских клубов «Алюминий» и «Нафта», хорватского «Сесвете», а также играл за молодежную команду загребского «Динамо».
Фото: t.me/fcrk1958
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
4 комментария