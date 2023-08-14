«Рубин» подписал форварда Чавару из словенского «Алюминия» и отдал в аренду в «СКА-Хабаровск»

«Рубин» подписал форварда словенского «Алюминия» Марко Чавару.

Соглашение Чавары с « » рассчитано на 4 года. Сезон-2023/24 20-летний форвард проведет в аренде в «СКА-Хабаровск».

Марко Чавара выступал в составе словенских клубов « » и «Нафта», хорватского «Сесвете», а также играл за молодежную команду загребского «Динамо».

Фото: t.me/fcrk1958

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