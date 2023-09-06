Агент Жоау Коррейи: «Из России были и остаются предложения, но «Шавеш» их не принимает»
Агенты Жоау Коррейи оценили вероятность его перехода в Мир РПЛ.
27-летний правый защитник выступает за португальский «Шавеш» с 2019 года.
«Из России были и остаются предложения по Коррейе, но «Шавеш» их не принимает. Посмотрим, что будет до закрытия трансферного окна», — сказали в агентстве Sferico Sports.
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