Агент Жоау Коррейи: «Из России были и остаются предложения, но «Шавеш» их не принимает»

Агенты Жоау Коррейи оценили вероятность его перехода в Мир РПЛ.

27-летний правый защитник выступает за португальский «Шавеш» с 2019 года.

«Из России были и остаются предложения по Коррейе, но « » их не принимает. Посмотрим, что будет до закрытия трансферного окна», — сказали в агентстве Sferico Sports.

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