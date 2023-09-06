Игнатьев о «Спартаке»: «Потуги Абаскаля выглядят странно, он ведет себя как тренеры юношеских команд. Команда проигрывает сама себе, претендовать на чемпионство сложно»

Теги Спартак премьер-лига Россия Борис Игнатьев Гильермо Абаскаль Футбол

Борис Игнатьев не считает «Спартак» претендентом на чемпионство в этом сезоне.

«Спартаку» сложно претендовать на чемпионство, потому что команда во многом проигрывает сама себе. Все потуги Абаскаля выглядят странно. Так, как он себя ведет, ведут себя тренеры юношеских команд.

Что наталкивает меня на эту мысль? Он дает играть всем. Тренеры обычно не меняют победный состав, он же это делает. У команды есть потенциал, но он странно его использует», – сказал бывший тренер сборной России.

После 7 туров «Спартак» с 10 очками занимает 10-е место в турнирной таблице Мир РПЛ. В последних 4 матчах чемпионата красно-белые трижды проиграли и один раз сыграли вничью.

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5 комментариев

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Dvapyatdesyat
Не менять победный состав - это на уровне гороскопов где-то
+8
-4
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Аркадий Дмитриев
Ответ Dvapyatdesyat
Не менять победный состав - это на уровне гороскопов где-то
"коней на переправе не меняют." это из гороскопа тоже?
+4
-2
+2
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Вячеслав Припузов
Точнее не использует свой потенциал
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0
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