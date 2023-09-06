Игнатьев о «Спартаке»: «Потуги Абаскаля выглядят странно, он ведет себя как тренеры юношеских команд. Команда проигрывает сама себе, претендовать на чемпионство сложно»

Борис Игнатьев не считает «Спартак» претендентом на чемпионство в этом сезоне.

« » сложно претендовать на чемпионство, потому что команда во многом проигрывает сама себе. Все потуги выглядят странно. Так, как он себя ведет, ведут себя тренеры юношеских команд.

Что наталкивает меня на эту мысль? Он дает играть всем. Тренеры обычно не меняют победный состав, он же это делает. У команды есть потенциал, но он странно его использует», – сказал бывший тренер сборной России.

После 7 туров «Спартак» с 10 очками занимает 10-е место в турнирной таблице Мир . В последних 4 матчах чемпионата красно-белые трижды проиграли и один раз сыграли вничью.

Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS