«Челси» получил «2-» от Goal за летние трансферы – худшую оценку среди европейских топ-клубов. Лучшая у «ПСЖ» – «5+»

Издание Goal оценило трансферные кампании европейских топ-клубов.

Сайт выставил оценки клубам из топ-5 лиге Европы за трансферы, совершенные этим летом. Наивысший балл – «5 с плюсом» – получил «ПСЖ», худшая оценка у «Челси» – «2 с минусом».

Топ-15 выглядит следующим образом:

1. « » – «5+»;

2. « » – «5»;

3. « » – «5-»;

4. «Манчестер Сити» – «4+»;

5. « » – «4+»;

6. « » – «4»;

7. «Арсенал» – «4-»;

8. «Наполи» – «4-»;

9. «Реал» – «3+»;

10. «Интер» – «3+»;

11. «Боруссия» Дортмунд – «3»;

12. «Манчестер Юнайтед» – «3-»;

13. «Атлетико» – «2+»;

14. «Ювентус» – «2»;

15. «Челси» – «2-».

Клубы АПЛ потратили 2,36 млрд фунтов на трансферы этим летом – это рекорд. 48% от расходов топ-5 лиг пришлись на Премьер-лигу

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