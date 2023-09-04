«Челси» получил «2-» от Goal за летние трансферы – худшую оценку среди европейских топ-клубов. Лучшая у «ПСЖ» – «5+»
Издание Goal оценило трансферные кампании европейских топ-клубов.
Сайт выставил оценки клубам из топ-5 лиге Европы за трансферы, совершенные этим летом. Наивысший балл – «5 с плюсом» – получил «ПСЖ», худшая оценка у «Челси» – «2 с минусом».
Топ-15 выглядит следующим образом:
1. «ПСЖ» – «5+»;
2. «Милан» – «5»;
3. «Ливерпуль» – «5-»;
4. «Манчестер Сити» – «4+»;
5. «Барселона» – «4+»;
6. «Бавария» – «4»;
7. «Арсенал» – «4-»;
8. «Наполи» – «4-»;
9. «Реал» – «3+»;
10. «Интер» – «3+»;
11. «Боруссия» Дортмунд – «3»;
12. «Манчестер Юнайтед» – «3-»;
13. «Атлетико» – «2+»;
14. «Ювентус» – «2»;
15. «Челси» – «2-».
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Ливерпуль грамотно и точечно закупился, но продажи были не до конца качественные, но тоже неплохо, как наверное и Реал, которому для идельной трансферной кампании купить нападающего нужно было.
Барса в учловиях кризиса грамотно закрыла дыры, Арсенал в перспективе топ трансферы, но нужно время их осознать.
И, наверное, нужно выделить Милан, который круто закупился благодаря отвратительной продаже Тонали.
Реалу и Интеру же я бы поднял оценки. Да, там не было какого то карнавала трансферов, но есть мнение что Реал сделал лучший трансфер всего межсезонья вообще. А Интер ничего не потратив и потеряв Онану и Лукаку не сказать, что стал слабее. Просто как всегда отличная работа Маротты при ограниченных ресурсах
Ну а так рейтинг не такой уж и плохой.
насколько это больно ударит увидим в первом матче с топ клубами где не будут доступны игроки первого выбора
Полузащита уже играет играет лучше чем прошлогодний центр
Хотя само окно у клуба было ужасно организовано в процессном плане