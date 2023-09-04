«Челси» получил «2-» от Goal за летние трансферы – худшую оценку среди европейских топ-клубов. Лучшая у «ПСЖ» – «5+»

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Издание Goal оценило трансферные кампании европейских топ-клубов.

Сайт выставил оценки клубам из топ-5 лиге Европы за трансферы, совершенные этим летом. Наивысший балл – «5 с плюсом» – получил «ПСЖ», худшая оценка у «Челси» – «2 с минусом». 

Топ-15 выглядит следующим образом:

1. «ПСЖ» – «5+»;

2. «Милан» – «5»;

3. «Ливерпуль» – «5-»;

4. «Манчестер Сити» – «4+»;

5. «Барселона» – «4+»;

6. «Бавария» – «4»;

7. «Арсенал» – «4-»;

8. «Наполи» – «4-»;

9. «Реал» – «3+»;

10. «Интер» – «3+»;

11. «Боруссия» Дортмунд – «3»;

12. «Манчестер Юнайтед» – «3-»;

13. «Атлетико» – «2+»;

14. «Ювентус» – «2»;

15. «Челси» – «2-». 

Клубы АПЛ потратили 2,36 млрд фунтов на трансферы этим летом – это рекорд. 48% от расходов топ-5 лиг пришлись на Премьер-лигу

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32 комментария

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Гегенпрессинг Рангника
5+ у ПСЖ 🤣🤣🤣
+26
-7
+19
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#SharkTeam
Ливер 5- ? Знатно тралят Клопа
+15
-3
+12
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ llolishe
А ты вместо того чтобы ржать посмотри кого они купили
Сбитый лётчик Асенсио, травматы Люка и Шкриньяр. За оверпрайс Коло-Муани и Угарте, и Барколя из лиона за 50 мультов тоже найс переход. Этот трэш хуже чем у Интера чем у Милана чем у Сити, там крутые усиления и продажи. И конечно топчик Дембеле 🤣🤣🤣
+12
-4
+8
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Aram Avanesian
Неадекватный рейтинг
+8
-1
+7
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<CRISTIANO>
5+, потому что продали Неймара, не переподписали Месси и Рамоса и уговорили отмороженую черепаху остаться????
+6
0
+6
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llolishe
Ответ Гегенпрессинг Рангника
5+ у ПСЖ 🤣🤣🤣
А ты вместо того чтобы ржать посмотри кого они купили
+7
-4
+3
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llolishe
Манчестер Юнайтед и тут, и в таблице АПЛ на том же 12 месте)
+5
-3
+2
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Shock In
Интер 3+??? Чего???
+3
-2
+1
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rigobersong
Ответ Yavich
ПСЖ избавился от Месси - это сразу 5+, независимо от других трансферов
Держи 💊💊💊
+3
-2
+1
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Rus Donskoy
а вообще лучше всех вышло у Барселоны
+2
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<CRISTIANO>
Если учитывать грамотные продажи и покупки, то лучше всех провел трансферы Ман Сити.
Ливерпуль грамотно и точечно закупился, но продажи были не до конца качественные, но тоже неплохо, как наверное и Реал, которому для идельной трансферной кампании купить нападающего нужно было.
Барса в учловиях кризиса грамотно закрыла дыры, Арсенал в перспективе топ трансферы, но нужно время их осознать.
И, наверное, нужно выделить Милан, который круто закупился благодаря отвратительной продаже Тонали.
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Yu123
нет Байера = рофлосписок
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kollega
Почему сцуки всегда принижают тоттенхэм
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Forza
У Арсенала много ИМХО. Хаверц - переплата большая. Он и близко не стоит заплаченных денег. Райу я вообще не понял зачем купили. Для меня это просто бредовый трансфер. Тимбер не успел прийти уже сломался. При том, что у него уже была серьезная травма до прихода в Арсенал, что как бы может намекать. Райс хорош. Но за него заплатили просто столько сколько простили.

Реалу и Интеру же я бы поднял оценки. Да, там не было какого то карнавала трансферов, но есть мнение что Реал сделал лучший трансфер всего межсезонья вообще. А Интер ничего не потратив и потеряв Онану и Лукаку не сказать, что стал слабее. Просто как всегда отличная работа Маротты при ограниченных ресурсах

Ну а так рейтинг не такой уж и плохой.
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ #SharkTeam
Ливер 5- ? Знатно тралят Клопа
Минус чисто из-за того, что бегунка не сбагрили за 200 мультов
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Илья Ганин
Ответ #SharkTeam
Ливер 5- ? Знатно тралят Клопа
5-Салах
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Великолепный Пеп
Ответ #SharkTeam
Ливер 5- ? Знатно тралят Клопа
ЛФК по итогу только защитника в ротацию не взял из целей.
насколько это больно ударит увидим в первом матче с топ клубами где не будут доступны игроки первого выбора

Полузащита уже играет играет лучше чем прошлогодний центр

Хотя само окно у клуба было ужасно организовано в процессном плане
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86k6mkgjx6
Сомнительно, но окэй…..
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Van Looser
Ответ gukmamop
Сити потерял ключевого полузащитника, 4+ Арсенал приобретает лучшего полузащитника на рынке, 4- (ладно,, они тоже наслаждаются игрой Хавертца, понимаю)
Гюндоган ключевой, а Райс лучший на рынке? кекв
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Cruel Snake
Ну и стандартные «5+» за очередной очень красивый, эффектный и невероятный вылет из ЛЧ. Так как они не может никто. Они это умеют превосходно, будем ждать
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