Шмейхель перешел в «Андерлехт» свободным агентом. Контракт по схеме «1+1»
«Андерлехт» объявил о трансфере Каспера Шмейхеля.
Шмейхель подписал контракт с бельгийским клубом до конца сезона с возможностью продления еще на один год. 36-летний голкипер находился в статусе свободного агента после расторжения контракта с «Ниццей».
В сезоне-2022/23 Шмейхель провел за «Ниццу» 36 игр в Лиге 1. Подробно со статистикой датчанина можно ознакомиться здесь.
Фото: rsca.be
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