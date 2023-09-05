Шмейхель перешел в «Андерлехт» свободным агентом. Контракт по схеме «1+1»

«Андерлехт» объявил о трансфере Каспера Шмейхеля.

подписал контракт с бельгийским клубом до конца сезона с возможностью продления еще на один год. 36-летний голкипер находился в статусе свободного агента после расторжения контракта с «Ниццей».

В сезоне-2022/23 Шмейхель провел за «Ниццу» 36 игр в Лиге 1. Подробно со статистикой датчанина можно ознакомиться здесь.

Фото: rsca.be

Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS