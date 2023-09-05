Шмейхель перешел в «Андерлехт» свободным агентом. Контракт по схеме «1+1»

Теги Ницца лига 1 Франция Андерлехт высшая лига Бельгия Сборная Дании по футболу трансферы Каспер Шмейхель Футбол

«Андерлехт» объявил о трансфере Каспера Шмейхеля.

Шмейхель подписал контракт с бельгийским клубом до конца сезона с возможностью продления еще на один год. 36-летний голкипер находился в статусе свободного агента после расторжения контракта с «Ниццей».

В сезоне-2022/23 Шмейхель провел за «Ниццу» 36 игр в Лиге 1. Подробно со статистикой датчанина можно ознакомиться здесь.

Фото: rsca.be

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14 комментариев

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paratruper17
АнТерлехт? Это который против Брюке?
+25
0
+25
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Разрушающий мифы
Ответ paratruper17
АнТерлехт? Это который против Брюке?
Нет, это который против Стантарта из Льеша
+22
0
+22
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Пикачу82
Что за клуб Антерлехт?
+10
0
+10
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Пикачу82
Ответ paratruper17
АнТерлехт? Это который против Брюке?
Это за который Габуелов играл?
+5
0
+5
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kokakoka
Ответ Den Ma
Странно. В Лестере был основным - ушёл на понижение. В Ницце был основным - ушёл на понижение
Отыграет весь сезон в основе Андерлехта и уйдёт в Ротор
+3
0
+3
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Lavinka
Ответ box2box2
Хорошая карьера, может не такая яркая как у отца, но то же вполне достойно
АПЛ взял - уже круто !
+3
0
+3
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box2box2
Хорошая карьера, может не такая яркая как у отца, но то же вполне достойно
+2
0
+2
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Den Ma
Странно. В Лестере был основным - ушёл на понижение. В Ницце был основным - ушёл на понижение
+3
-2
+1
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Владимир Владимирович
Неужели агент не постарался в СА Шмейхеля устроить, на хорошую зп относительно, в какой нибудь аль шабаб, поиграл бы против Неймара Бензема Мареза Роналду
+1
0
+1
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Давид Agabekyan
Ответ Den Ma
Странно. В Лестере был основным - ушёл на понижение. В Ницце был основным - ушёл на понижение
Возраст . И из Лестера он сам решил уйти. И Ницца команда которая борется за еврокубки, а Лестер вылетел. Так себе понижение
+2
-1
+1
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laudrup
Получит практику, что важно для, сборной. В следующем году может ещё и в Лиге чемпионов поиграет.
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Владимир Владимирович
Нормально в принципе, бельгийский чемпионат сейчас добротный, плюс Бельгия находится в центре Европы, куда хочешь рукой подать, Андрерлехт норм вариант, чем условный Брондбю
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Velirpa
Ответ paratruper17
АнТерлехт? Это который против Брюке?
это не Шмейхель, это Шмайхель.
0
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box2box2
Ответ kokakoka
Отыграет весь сезон в основе Андерлехта и уйдёт в Ротор
Сразу в 2drots чего мелочиться...
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