«Ницца» расторгла контракт с 36-летним Шмейхелем и подписала хавбека «Лозанны» Бальде

Каспер Шмейхель больше не будет выступать за «Ниццу».

Стороны договорились о расторжении контракта.

36-летний футболист провел во Франции один год. В прошлом чемпионате на его счету 36 игр. Подробно со статистикой датчанина можно ознакомиться здесь.

Также « » объявила о подписании полузащитника (из «Лозанны») и отправке хавбека в « » на правах аренды.

Фото: ogcnice.com

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