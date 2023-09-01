«Ницца» расторгла контракт с 36-летним Шмейхелем и подписала хавбека «Лозанны» Бальде

Теги Ницца лига 1 Франция высшая лига Швейцария трансферы Каспер Шмейхель Брест Лозанна Алиу Бальде Билаль Браими Футбол

Каспер Шмейхель больше не будет выступать за «Ниццу».

Стороны договорились о расторжении контракта.

36-летний футболист провел во Франции один год. В прошлом чемпионате на его счету 36 игр. Подробно со статистикой датчанина можно ознакомиться здесь.

Также «Ницца» объявила о подписании полузащитника Алиу Бальде (из «Лозанны») и отправке хавбека Билаля Браими в «Брест» на правах аренды.

Фото: ogcnice.com

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5 комментариев

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eftomolgy
Помню, недавно Питеру Шмейхелю было 36, а теперь уже его сыну . Как время летит
+27
0
+27
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Чёрный тюльпан
Из заголовка новости складывается ощущение, что полузащитника Бальде взяли на рамку вместо вратаря Шмейхеля.
+16
0
+16
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Алексей Игоревич
В Аталанте Муссо начнёт пожарить, Гасперини подтащит датчанина, он их любит)
+1
0
+1
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laudrup
Скоро игры сборной, а основной вратарь без клуба.
0
0
0
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