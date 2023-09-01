«Ницца» расторгла контракт с 36-летним Шмейхелем и подписала хавбека «Лозанны» Бальде
Каспер Шмейхель больше не будет выступать за «Ниццу».
Стороны договорились о расторжении контракта.
36-летний футболист провел во Франции один год. В прошлом чемпионате на его счету 36 игр. Подробно со статистикой датчанина можно ознакомиться здесь.
Также «Ницца» объявила о подписании полузащитника Алиу Бальде (из «Лозанны») и отправке хавбека Билаля Браими в «Брест» на правах аренды.
Фото: ogcnice.com
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