«Месси запросто может сыграть на ЧМ-2026 с его данными. Все зависит от того, чего хочет он сам». Глава AFA о Лео
Глава Аргентинской футбольной ассоциации хочет видеть Лионеля Месси на ЧМ-2026.
Выступая на мероприятии Sport Summit Leaders в Буэнос-Айресе, Клаудио Тапиа назвал Месси лучшим игроком мира и отметил, что форвард сборной Аргентины всегда стремится к большему и умеет удивлять.
«Да, я могу представить [Месси на ЧМ-2026], и мне бы хотелось, чтобы он там сыграл. С его данными он запросто сможет сыграть на чемпионате мира в 2026 году.
Он будет играть на той позиции, на которой захочет, потому что действительно на это способен. Все будет зависеть от того, чего он хочет, но, конечно, я об этом мечтаю», – сказал Тапиа.
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Чемптонат мира проводится на полях Северной Америки.
Уверен, при попадании Аргентины, американцы сделают все, чтобы сыграл.
Наверное сыграет, особеннно с учетом того, что Аргентина будет играть на титул.
В Америке аргентинцев много, много и латиноамериканцев, итальянцев.....
Есть моменты.
Короткая память. Пепе в 39 даже гол забил швейцарцам в 1/8 меньше года назад.
Маттеус в 39 играл на Евро-2000.
Роже Милла в 42 забил гол усатому няню на ЧМ-94.
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