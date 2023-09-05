«Месси запросто может сыграть на ЧМ-2026 с его данными. Все зависит от того, чего хочет он сам». Глава AFA о Лео

Глава Аргентинской футбольной ассоциации хочет видеть Лионеля Месси на ЧМ-2026.

Выступая на мероприятии Sport Summit Leaders в Буэнос-Айресе, Клаудио Тапиа назвал Месси лучшим игроком мира и отметил, что форвард сборной всегда стремится к большему и умеет удивлять.

«Да, я могу представить [ на ], и мне бы хотелось, чтобы он там сыграл. С его данными он запросто сможет сыграть на чемпионате мира в 2026 году.

Он будет играть на той позиции, на которой захочет, потому что действительно на это способен. Все будет зависеть от того, чего он хочет, но, конечно, я об этом мечтаю», – сказал Тапиа.

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