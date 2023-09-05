«Месси запросто может сыграть на ЧМ-2026 с его данными. Все зависит от того, чего хочет он сам». Глава AFA о Лео

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Федерация футбола Аргентины ЧМ-2026 Интер Майами Футбол

Глава Аргентинской футбольной ассоциации хочет видеть Лионеля Месси на ЧМ-2026.

Выступая на мероприятии Sport Summit Leaders в Буэнос-Айресе, Клаудио Тапиа назвал Месси лучшим игроком мира и отметил, что форвард сборной Аргентины всегда стремится к большему и умеет удивлять.

«Да, я могу представить [Месси на ЧМ-2026], и мне бы хотелось, чтобы он там сыграл. С его данными он запросто сможет сыграть на чемпионате мира в 2026 году.

Он будет играть на той позиции, на которой захочет, потому что действительно на это способен. Все будет зависеть от того, чего он хочет, но, конечно, я об этом мечтаю», – сказал Тапиа.

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31 комментарий

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AnMe
Ощущение, что после копы2024 завершит карьеру в сборной. Может мнение поменяется у него, если выиграют. Но пока видно, что склоняется к этому.
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St.7
Месси всего добился,ему не за чем туда ехать)Но завершить карьеру на ЧМ 2026 это было бы очень красиво !
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Барберис
Ответ AnMe
Ощущение, что после копы2024 завершит карьеру в сборной. Может мнение поменяется у него, если выиграют. Но пока видно, что склоняется к этому.
Здесь есть важный аспект.
Чемптонат мира проводится на полях Северной Америки.
Уверен, при попадании Аргентины, американцы сделают все, чтобы сыграл.

Наверное сыграет, особеннно с учетом того, что Аргентина будет играть на титул.
В Америке аргентинцев много, много и латиноамериканцев, итальянцев.....
Есть моменты.
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JURAVLI
Примет участие и завершит карьеру. Мне кажется, этот план уже очевиден, учитывая что Месси переехал в Северную Америку,, где и пройдет следующий ЧМ. Станет амбассадором турнира.
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rigobersong
Конечно сможет, ведь ему на тот момент даже 40ка не будет:) В 39 лет спокойно за счет своей гениальности может выходить в основе и делать результат, тем более давления вообще никакого играй и кайфуй:) Я был бы очень рад, если лучший игрок в истории футбола принял бы участие на этом турнире!:))
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Джошуа Бенгальский
Ответ юра георгиевский
Не проще было написать, будет сидеть на скамейке в сборной, а выйдет на 10 минут в конце матча. Ведь понятно, что в 39 лет в большом футболе, да ещё на ЧМ в таком возрасте много не побегаешь, это все понимают прекрасно. Я ещё не помню вообще, чтобы на ЧМ полевой игрок принимал участие в 39 лет, это бред.
"Я ещё не помню вообще, чтобы на ЧМ полевой игрок принимал участие в 39 лет, это бред"

Короткая память. Пепе в 39 даже гол забил швейцарцам в 1/8 меньше года назад.
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Игорь Климов
Лео Месси 🇦🇷 может поехать на ЧМ-26, но скорее всего не основным игроком, а игроком ротации, в любом случае это будет только его решение.
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Greatest Of All Time
Ответ Гномович!
Все судейские бригады напряглись)))Месси будет 39, должны будут ставить 7 пенальти в 7 матчах а не 5 в 7 как на ЧМ22, иначе вылетит в 1/8.
И выиграть 4 ЛЧ за счёт судьи как Рюналду.
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Джошуа Бенгальский
Ответ юра георгиевский
Это же до какой степени деградировал современный футбол, если на ЧМ будут приглашать 39-летних футболистов в сборную страны. Двадцать лет и ранее такое невозможно было вообще себе представить. Неужели в стране кончились молодые и талантливые, аргентинские футболисты. Отправьте уже с миром на отдых Месси. Хватит ему своими старыми костями греметь в сборной. Не позорьтесь, это же бред.
"Двадцать лет и ранее такое невозможно было вообще себе представить"

Маттеус в 39 играл на Евро-2000.

Роже Милла в 42 забил гол усатому няню на ЧМ-94.
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Пацанчик реальный
Ответ юра георгиевский
Это же до какой степени деградировал современный футбол, если на ЧМ будут приглашать 39-летних футболистов в сборную страны. Двадцать лет и ранее такое невозможно было вообще себе представить. Неужели в стране кончились молодые и талантливые, аргентинские футболисты. Отправьте уже с миром на отдых Месси. Хватит ему своими старыми костями греметь в сборной. Не позорьтесь, это же бред.
Раньше такое невозможно было представить??!!Ну-ну….
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Игорь Климов
Ответ vova88
А теперь смотрите, я не на что не намекаю. Он перешёл в Катарский ПСЖ и выйграл ЧМ в Катаре. Теперь он перешёл в Северную Америку и там будет ЧМ. 😧🤫🤔🤔🤔
А почему тогда ПСЖ не выиграл ЛЧ, или это не вписывается в твою бредовую теорию?
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Greatest Of All Time
Ответ ArnoNeputevy
ЧМ-2026? Лео уже можно уверенно назвать лучшим футболистом и лучшим бомбардиром (7 голов с пенальти) этого ЧМ. Но почему бы ему не сыграть и на ЧМ-2030? И на ЧМ-2034? С его-то данными.
4 ЛЧ рюналду за счёт пенальти это 100% все знают.
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Total_90
Ответ AnMe
Ощущение, что после копы2024 завершит карьеру в сборной. Может мнение поменяется у него, если выиграют. Но пока видно, что склоняется к этому.
Вы забываете, что следующий чм мира пройдет в том числе и в США. Ежу было понятно что он перейдёт в США в 2023 или 2024)
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кто-то
Не за что ехать на ЧМ
Будущая Победа на копа2024 - красивое завершение карьеры в сборной величайшего игрока в истории футбола
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Andrey Ashhabadskiy
буфф даже не обсуждается что Месси сыграет!
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Max Payne
ГОАТ защитит титул
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Пикачу82
Месси же сказал что хочет играть в кайф последние годы карьеры, сейчас он играет в кайф, в команде друзья и товарищи из сборной же его поколение вышло, так что думаю он завершит.
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