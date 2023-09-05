Тихонов о том, что Бабич ковырял 11-метровую отметку в матче с «Краснодаром»: «Насмотрелся интернета. Зачем ты это делаешь? Занимайся своим делом – играй в футбол»
Андрей Тихонов критически высказался в адрес Срджана Бабича.
«Спартак» проиграл «Краснодару» (0:2) в матче Мир РПЛ.
Во втором тайме «быки» заработали пенальти, который реализовал Эдуард Сперцян.
Затем футболист сообщил: «Защитник «Спартака» стоял и бил по точке. Я это увидел и сказал судье. Он ответил, что он не видел. Хотя там точки не было, была огромная яма».
«Бабич насмотрелся интернета. Были такие моменты, когда так делали, кто-то поскользнулся, нога уехала.
Занимайся своим делом – выходи, играй в футбол. Зачем ты это делаешь? Смешные.
Это может повлиять, в интернете есть такой момент.
Я считаю, это вообще неспортивное поведение. За такое можно желтую карточку давать», – сказал бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов.
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неужели спартачи и этого не умеют ?