Тихонов о том, что Бабич ковырял 11-метровую отметку в матче с «Краснодаром»: «Насмотрелся интернета. Зачем ты это делаешь? Занимайся своим делом – играй в футбол»

Андрей Тихонов критически высказался в адрес Срджана Бабича.

«Спартак» проиграл « » (0:2) в матче Мир .

Во втором тайме «быки» заработали пенальти, который реализовал Эдуард Сперцян.

Затем футболист сообщил: «Защитник «Спартака» стоял и бил по точке. Я это увидел и сказал судье. Он ответил, что он не видел. Хотя там точки не было, была огромная яма».

« насмотрелся интернета. Были такие моменты, когда так делали, кто-то поскользнулся, нога уехала.

Занимайся своим делом – выходи, играй в футбол. Зачем ты это делаешь? Смешные.

Это может повлиять, в интернете есть такой момент.

Я считаю, это вообще неспортивное поведение. За такое можно желтую карточку давать», – сказал бывший полузащитник « » .

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