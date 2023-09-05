Тихонов о том, что Бабич ковырял 11-метровую отметку в матче с «Краснодаром»: «Насмотрелся интернета. Зачем ты это делаешь? Занимайся своим делом – играй в футбол»

Теги Спартак Андрей Тихонов премьер-лига Россия Краснодар Срджан Бабич Футбол

Андрей Тихонов критически высказался в адрес Срджана Бабича.

«Спартак» проиграл «Краснодару» (0:2) в матче Мир РПЛ.

Во втором тайме «быки» заработали пенальти, который реализовал Эдуард Сперцян. 

Затем футболист сообщил: «Защитник «Спартака» стоял и бил по точке. Я это увидел и сказал судье. Он ответил, что он не видел. Хотя там точки не было, была огромная яма».

«Бабич насмотрелся интернета. Были такие моменты, когда так делали, кто-то поскользнулся, нога уехала.

Занимайся своим делом – выходи, играй в футбол. Зачем ты это делаешь? Смешные.

Это может повлиять, в интернете есть такой момент.

Я считаю, это вообще неспортивное поведение. За такое можно желтую карточку давать», – сказал бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов.

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33 комментария

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Олег910
Насмотрятся своих интернетов и в точку долбятся.
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Hitgoe Himgob
Ответ Нефанатик
Спартак закончился после того, как ушли Тихонов, Титов и их поколение. После них Спартака не было.
Ну только они ушли с разницей лет в 7
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Нефанатик
Спартак закончился после того, как ушли Тихонов, Титов и их поколение. После них Спартака не было.
+25
-16
+9
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Eric_Cartman
Базу выдал
+6
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Нефанатик
Ответ Hitgoe Himgob
Ну только они ушли с разницей лет в 7
Эпоха того Спартака имелась ввиду, она же не может за один сезон закончиться
+3
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Фут.Боль
Ответ Adjusted
Всё течёт, всё меняется.
Точно, он уже Тихонов) передумал, видимо
+2
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Григ77
и проигрывать надо по мужски !
неужели спартачи и этого не умеют ?
+16
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Николай Краснодарский
Умышленная порча имущества клуба- газона.
+4
-3
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7s6jnzxdnn
Ответ Давид Agabekyan
Семак, Игнашевич, Хохлов, Ромащенко ещё Тё матершинники
Ну особо успешных кроме Семака я не вижу. Я не болельщик зенита
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ОЛЛС1911
Спартаку должно быть стыдно за своего игрока. Осуждаю такое поведение Бабича.
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evgen-elektromen
Обсуждают каждый чих представителей спартака, вот это я понимаю аналитика экспертов…
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Дмитрий Задворных
Цель оправдывает средства, побеждать надо любой ценой, а не можешь - максимально нагадь сопернику. Ненавижу спартак, но конкретно этот поступок их игрока абсолютно правильный
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Albert58
При всём уважении, но не надо Андрюша чепуху молоть. Очень многие своими действиями отвлекают бьющего и что, всем карточки давать?. Этим занимаются и вратари и запасные игроки.
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GiovanniX
Бабич может проверял есть ли там черви. После матча хотел сходить на рыбалку в Кубани
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Ринат Газимьзянов
Ответ КБ Сергей
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Их учесть выводить команды 1 лиги в высшую. Выше пока не дано. Но и это видно им уже не интересно.
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Давид Agabekyan
Ответ КБ Сергей
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Семак, Игнашевич, Хохлов, Ромащенко ещё Тё матершинники
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Ренат Довлятчин
Ответ Давид Agabekyan
Семак, Игнашевич, Хохлов, Ромащенко ещё Тё матершинники
а вы у каждого из них тренируетесь, полагаю
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Сергей Сурков
Ответ 7s6jnzxdnn
Ну особо успешных кроме Семака я не вижу. Я не болельщик зенита
а зачем писать что ты не болельщик зенита
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Vladimir
Ответ Сергей Сурков
а зачем писать что ты не болельщик зенита
Чтобы минусов не нахватать..
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Клюшка Овечкина
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