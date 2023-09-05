Ильзат Ахметов: «Хочу взять трофей с «Краснодаром» и уехать в европейский топ-клуб. Потихонечку обретаю путь, к которому изначально шел в ЦСКА»

Ильзат Ахметов заявил о желании продолжить карьеру в Европе.

– – удобный футболист для тренеров, персонала, администрации? С Александром ты высказывал недовольство, еще кому‑то…

– На самом деле, я считаю, что я не вношу какой‑то дисбаланс для тренера и команды. Я доброжелателен, улыбчивый. Всегда настроен только на позитив. И ситуации такие возникали, потому что вынуждало подходить и разговаривать.

– Ты взрывной?

– С возрастом, наверное, как‑то контролируешь себя. Поэтому сейчас уже, наверное, не взрывной.

– Ты растешь?

– Стараюсь, по крайней мере. Периоды разные были. Где‑то рост, где‑то чуть‑чуть была стагнация, где‑то травмы. Поэтому не все так гладко. Не только вверх шел, но и вниз. Потихонечку обретаю тот путь, к которому шел изначально в .

Тяжелая травма была у меня, потому что я полтора года мучился, шесть месяцев еще после операции. Достаточно тяжело было психологически. Ты понимал, что ты не можешь играть и тренироваться, не можешь помочь своей команде. Когда ты смотришь, ребята играют, побеждают, и хочется быть с командой. Тут самое главное – не загоняться.

[Хочу] исполнить свою мечту – уехать в европейский топ‑клуб! И завоевать с «Краснодаром» трофей! – сказал полузащитник « ».

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