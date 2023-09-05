Ильзат Ахметов: «Хочу взять трофей с «Краснодаром» и уехать в европейский топ-клуб. Потихонечку обретаю путь, к которому изначально шел в ЦСКА»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Александр Сторожук Краснодар Ильзат Ахметов Матч ТВ Футбол

Ильзат Ахметов заявил о желании продолжить карьеру в Европе.

– Ильзат Ахметов – удобный футболист для тренеров, персонала, администрации? С Александром Сторожуком ты высказывал недовольство, еще кому‑то…

– На самом деле, я считаю, что я не вношу какой‑то дисбаланс для тренера и команды. Я доброжелателен, улыбчивый. Всегда настроен только на позитив. И ситуации такие возникали, потому что вынуждало подходить и разговаривать.

– Ты взрывной?

– С возрастом, наверное, как‑то контролируешь себя. Поэтому сейчас уже, наверное, не взрывной.

– Ты растешь?

– Стараюсь, по крайней мере. Периоды разные были. Где‑то рост, где‑то чуть‑чуть была стагнация, где‑то травмы. Поэтому не все так гладко. Не только вверх шел, но и вниз. Потихонечку обретаю тот путь, к которому шел изначально в ЦСКА.

Тяжелая травма была у меня, потому что я полтора года мучился, шесть месяцев еще после операции. Достаточно тяжело было психологически. Ты понимал, что ты не можешь играть и тренироваться, не можешь помочь своей команде. Когда ты смотришь, ребята играют, побеждают, и хочется быть с командой. Тут самое главное – не загоняться.

[Хочу] исполнить свою мечту – уехать в европейский топ‑клуб! И завоевать с «Краснодаром» трофей! – сказал полузащитник «Краснодара».

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13 комментариев

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Пользователь Имени
Вроде и годков ещё всего ничего - 25, а с ярмарки едет года 3. Кузяев "еле" нашел вариант в Европе, а тот играл без провалов лет 5 точно, а тут Топ-клуб. Возьмут саудиты, турки это будет потолок
+22
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+21
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Gouliash
Габала - топклуб? тогда все возможно!
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Кирилл.С-Пб
Фантазёр, ты меня называла ааа... Фантазёр, но мозгов очень малооооооо🤣🤣🤣
+8
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Шухрат Казыев
Удачи
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Aibek Mak
Было время когда после игр с Реалом им интересовались европейские клубы в частности Арсенал и Рома но потом он сильно деградировал. Может и выйдет на определенный уровень и уедет не в топ клуб конечно но европейский середняк он может потянуть ( в теории)
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Ulukbek Kiyazov
Хороший бухгалтер в Европе на вес золота! Удачи тебе предатель родины!
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Akhor100
Мечта отличная, но для начала желаю Ильзату стать твердым игроком основы Краснодара
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Peter Parker
Ответ Пользователь Имени
Вроде и годков ещё всего ничего - 25, а с ярмарки едет года 3. Кузяев "еле" нашел вариант в Европе, а тот играл без провалов лет 5 точно, а тут Топ-клуб. Возьмут саудиты, турки это будет потолок
Ну, может он с этого сезона как раз и начнет играть без провалов 😄 как раз к 30 как Кузяев
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*Василёк*
Ответ Ulukbek Kiyazov
Хороший бухгалтер в Европе на вес золота! Удачи тебе предатель родины!
А ты то сам, что тут отираешься? Псевдо киргизский патриот!
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