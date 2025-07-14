Мостовой о Сперцяне: «Может стать для «Краснодара» своим Акинфеевым. Может, не стоит уходить из клуба?»
Мостовой считает, что Сперцян может стать Акинфеевым для «Краснодара».
«Я давно уже говорю, что Сперцян созрел для перехода в Европу, но, кажется, там его никто не ждет, или же сам он отвергает варианты, которые есть.
А может, ему и не стоит уходить из «Краснодара». Эдуард – лидер команды, любимец болельщиков, что еще нужно? Он может стать для «Краснодара» своим Акинфеевым», – сказал экс-футболист сборной России Александр Мостовой.
Да
Нет, надо было «Урал»
Вот бы лигу из 15 команд
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
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