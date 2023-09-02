Евсеев про 0:3 от «Крыльев»: «Худший матч «Факела» командно. У многих было чемоданное настроение, наверное»

Вадим Евсеев назвал худшим матч «Факела» против «Крыльев Советов».

– Третью игру подряд не получается забить. В чем причина?

– Сегодня была самая худшая игра с нашей стороны, именно командно. В атаке у нас не получилось.

С чем связано? Сейчас пауза длинная… Может быть…

Есть такое выражение: чемоданное настроение. Наверное, у многих оно было, нужно его чуть закрыть, – сказал главный тренер « » .

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