Евсеев про 0:3 от «Крыльев»: «Худший матч «Факела» командно. У многих было чемоданное настроение, наверное»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Вадим Евсеев Факел Матч ТВ Футбол

Вадим Евсеев назвал худшим матч «Факела» против «Крыльев Советов».

– Третью игру подряд не получается забить. В чем причина?

– Сегодня была самая худшая игра с нашей стороны, именно командно. В атаке у нас не получилось.

С чем связано? Сейчас пауза длинная… Может быть…

Есть такое выражение: чемоданное настроение. Наверное, у многих оно было, нужно его чуть закрыть, – сказал главный тренер «Факела» Вадим Евсеев.

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20 комментариев

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HCBV
Ещё одна такая игра и у Вадика будет чемоданное настроение
+35
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+35
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Balt
В смысле? Что, полсостава уходить из Факела собралось? Какое ещё чемоданное настроение? )
+18
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Локоть Артеста
Ответ HCBV
Ещё одна такая игра и у Вадика будет чемоданное настроение
В нашем чемпионате уже много лет происходит круговорот физруков. Всякие Талалаевы, Рахимовы, Юраны и Евсеевы путешествуют из одной команды в другую ничего не добиваясь.
+16
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+15
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Reggi
Не было сегодня никакой игры у Факела, сплошное костоломство, которое никак не наказывалось арбитром. Имхо, если Воронеж и наберёт очки в первом круге, то исключительно дома, и то благодаря своему знаменитому "великолепному" полю.
Сегодня же, на хорошем поле и против настоящей, играющей команды, евсеевские ММА-шники показать не смогли ровно ничего, и поделом.
+17
-3
+14
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ЗЕНИТ65
Ответ HCBV
Ещё одна такая игра и у Вадика будет чемоданное настроение
Судя по тому, как он себя вёл сегодня, чемодан уже собран.
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madjer163
Хорошо что не было Гарре, сломали бы на долгое время, удивительно как ломать людей и без жк
+7
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+7
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ХавиГави_Паратрупер
– Третью игру подряд не получается забить. В чем причина?
– У нас футбол в чем заключается, в забитии голов, что ли, или в чем?©️😎
+6
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+5
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Михаил
чемоданное настроение сами знаете у кого часто бывает, тут Вадим не угадал
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Baobabb forever
Ответ Reggi
Не было сегодня никакой игры у Факела, сплошное костоломство, которое никак не наказывалось арбитром. Имхо, если Воронеж и наберёт очки в первом круге, то исключительно дома, и то благодаря своему знаменитому "великолепному" полю. Сегодня же, на хорошем поле и против настоящей, играющей команды, евсеевские ММА-шники показать не смогли ровно ничего, и поделом.
Этим же ребятам ничто не мешало играть в атаку, а не в мма при прошлом тренере
+5
0
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юра георгиевский
Сейчас в РПЛ, этот факел — самая слабая команда лиги, в атаке - полная импотенция. Такое впечатление, что футболистам Факела что-то сильно мешает бегать между ног или им сделали всем какую-то запретную операцию и они вообще бегать не могут. Спрашивается — зачем выходить вообще на поле ...... ?!
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Алар
И это тренер?
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samarskij-kuzmich
Ответ Reggi
Не было сегодня никакой игры у Факела, сплошное костоломство, которое никак не наказывалось арбитром. Имхо, если Воронеж и наберёт очки в первом круге, то исключительно дома, и то благодаря своему знаменитому "великолепному" полю. Сегодня же, на хорошем поле и против настоящей, играющей команды, евсеевские ММА-шники показать не смогли ровно ничего, и поделом.
Приветствую и согласен 👍
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kossen
Ответ Локоть Артеста
В нашем чемпионате уже много лет происходит круговорот физруков. Всякие Талалаевы, Рахимовы, Юраны и Евсеевы путешествуют из одной команды в другую ничего не добиваясь.
Юран, между прочим, вполне из дерева сделал команду. И до этого в Химках тоже, пока не уволили.
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Такие дела
Ответ Локоть Артеста
В нашем чемпионате уже много лет происходит круговорот физруков. Всякие Талалаевы, Рахимовы, Юраны и Евсеевы путешествуют из одной команды в другую ничего не добиваясь.
Про Юрана зря. Он даёт результат
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vulturecrow
Ответ HCBV
Ещё одна такая игра и у Вадика будет чемоданное настроение
он доехал на багаже предыдущих тренеров. к сожалению, он потушит мой родной Факел.
+3
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блокад блокадыч
Ответ Локоть Артеста
В нашем чемпионате уже много лет происходит круговорот физруков. Всякие Талалаевы, Рахимовы, Юраны и Евсеевы путешествуют из одной команды в другую ничего не добиваясь.
Юран хорош был в Химках, щас очень хорош в Пари НН, Евсеев тоже не где особо не проваливался
+1
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vulturecrow
Ответ Reggi
Не было сегодня никакой игры у Факела, сплошное костоломство, которое никак не наказывалось арбитром. Имхо, если Воронеж и наберёт очки в первом круге, то исключительно дома, и то благодаря своему знаменитому "великолепному" полю. Сегодня же, на хорошем поле и против настоящей, играющей команды, евсеевские ММА-шники показать не смогли ровно ничего, и поделом.
не надо мешать имя этого орангутана с Факелом. это очень временное явление.
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Правда России
Минимум 2 момента были 100%. В первом спас Ломаев, во втором тайме игрок факела не попал в ворота с близкого расстояния, причём защитники ему не мешали
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Baobabb forever
Ответ HCBV
Ещё одна такая игра и у Вадика будет чемоданное настроение
Да давно ему пора. Непонятно во что факел превратил этот бракодел
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Александр Андреев
Ответ Правда России
Минимум 2 момента были 100%. В первом спас Ломаев, во втором тайме игрок факела не попал в ворота с близкого расстояния, причём защитники ему не мешали
Если мяч не попал в ворота, то уже не 100%
0
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