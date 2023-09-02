Евсеев про 0:3 от «Крыльев»: «Худший матч «Факела» командно. У многих было чемоданное настроение, наверное»
Вадим Евсеев назвал худшим матч «Факела» против «Крыльев Советов».
– Третью игру подряд не получается забить. В чем причина?
– Сегодня была самая худшая игра с нашей стороны, именно командно. В атаке у нас не получилось.
С чем связано? Сейчас пауза длинная… Может быть…
Есть такое выражение: чемоданное настроение. Наверное, у многих оно было, нужно его чуть закрыть, – сказал главный тренер «Факела» Вадим Евсеев.
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Сегодня же, на хорошем поле и против настоящей, играющей команды, евсеевские ММА-шники показать не смогли ровно ничего, и поделом.
– У нас футбол в чем заключается, в забитии голов, что ли, или в чем?©️😎