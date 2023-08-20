Евсеев из-за начала матча «Спартак» – «Зенит» попросил быстрее закончить интервью после 2:0 с «Пари НН»: «Боженька отблагодарил за терпение и старание»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Вадим Евсеев Факел Пари НН Матч ТВ Футбол

Вадим Евсеев попросил быстрее закончить флеш-интервью после матча с «Пари НН».

В 5-м туре Мир РПЛ «Факел» обыграл «Пари НН» со счетом 2:0, играя в большинстве с 56-й минуты после удаления Виктора Александрова.

– После того, как «Факел» забил, у «Пари НН» была пара моментов. Что произошло в большинстве?

– Это игра в футбол называется. Не было очков, а тут удаление, выигрываем. Цена ошибки возрастала, где‑то прижались. Но нас боженька отблагодарил за терпение, желание и старание.

Не только трибуны хорошо отработали, пришлось и игрокам с тренерским штабом включиться. Все сегодня отыграли на «отлично».

Можно заканчивать, уже началась игра «Спартак» – «Зенит», все внимание туда, – сказал главный тренер «Факела».

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?

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8 комментариев

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Сергей Жарковский
С победой Факел! Очень нужные очки для команды.
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Гамарджоба Генацвале
Думаю, Евсеев таким образом тонко подколол телевизионщиков, типа про победу Факела скажут 2 слова, а матч Зенита и Спартака неделю будут обсуждать и обсасывать.
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alexsem69
Факелы🔥
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dreamstep
Евсеев как всегда гений!)
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