Евсеев из-за начала матча «Спартак» – «Зенит» попросил быстрее закончить интервью после 2:0 с «Пари НН»: «Боженька отблагодарил за терпение и старание»

Вадим Евсеев попросил быстрее закончить флеш-интервью после матча с «Пари НН».

В 5-м туре Мир « » обыграл « » со счетом 2:0, играя в большинстве с 56-й минуты после удаления Виктора Александрова.

– После того, как «Факел» забил, у «Пари НН» была пара моментов. Что произошло в большинстве?

– Это игра в футбол называется. Не было очков, а тут удаление, выигрываем. Цена ошибки возрастала, где‑то прижались. Но нас боженька отблагодарил за терпение, желание и старание.

Не только трибуны хорошо отработали, пришлось и игрокам с тренерским штабом включиться. Все сегодня отыграли на «отлично».

Можно заканчивать, уже началась игра «Спартак» – «Зенит», все внимание туда, – сказал главный тренер «Факела».

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?