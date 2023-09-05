В рамках пятого тура отборочного турнира Евро-2024 пройдет игра Турция — Армения. Сборные представляют группу D. Игра пройдет в турецком Эскишехире на поле стадиона «Эскишехир Арена». Начало встречи в 21:45 по московскому времени.

Обе сборные идут в группе лидеров. Турция возглавляет отборочную группу, Армения на втором месте. За подопечных Александра Петракова сыграют четыре представителя РПЛ. Вызов в сборную получили краснодарцы Эдуард Сперцян и Георгий Арутюнян. Из «Локомотива» вызвали защитника Наира Тикнизяна, который может сыграть и на позиции вингера. Из «Рубина» вызвали Угочукву Иву.

Турецкая сборная получила статус явного фаворита матча. Команды ранее встречались три раза. Сборные были в одной группе в отборе на ЧМ-2010. Турция выиграла обе встречи с одинаковым счетом 2:0. В текущей квалификации сборные уже сыграли в Армении. Турецкая команда оказалась сильнее 2:1. В каждом из трех матчей сборная Турции забивала как минимум два гола.

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Рекомендованная ставка: гол Армении, «обе забьют — да», ТБ2,5.

Турция

В последней официальной игре сборная Турции обыграла Уэльс. Домашняя победа со счетом 2:0. В концовке первого тайма валлийцы остались в меньшинстве. Прямую красную карточку получил Джо Моррелл. Во втором тайме Турция воспользовалась численным превосходством. На 72 минуте забил Мехмет Умут Найыр. На 80 отличился Арда Гюлер.

В текущей квалификации у турецкой команды четыре игры: три победы и поражение. Проиграла Турция сборной Хорватии 0:2 на домашней арене. Победы у Турции над Уэльсом, Арменией и Латвией. Турция занимает первое место в группе с 9 очками. Разница голов 7:5.

Результаты Турции в пяти играх:

Отбор Евро-2024, Турция — Уэльс 2:0;

Отбор Евро-2024, Латвия — Турция 2:3;

Отбор Евро-2024, Турция — Хорватия 0:2;

Отбор Евро-2024, Армения — Турция 1:2;

Товарищеский, Турция — Чехия 2:1.

На дистанции в 10 игр у сборной Турции семь побед, ничья и два поражения. Разница голов 19:12. На домашней арене у команды шесть побед, две ничьи и два поражения. Разница голов 24:8.

Интересные статистические факты по игре Турции:

Оркун Кечкю самый результативный в квалификации — гол и две голевые передачи;

Турция забивает более гола в 8 из 9 матчах в статусе хозяев;

В 9 играх квалификации дома как минимум одна сборная не забивает;

8 из 10 домашних игр в отборе на Евро прошли на ТМ2,5;

Турция забивает более гола в 4 из 5 матчах в квалификации;

У Турции 7 «сухих» побед в 9 домашних играх в отборе на Евро.

В отборе на Евро-2020 Турция заняла второе место в одной группе с Францией, Исландией, Албанией, Андоррой и Молдовой. На Евро-2020 турецкая сборная заняла последнее место в квартете с Италией, Уэльсом и Швейцарией. Команда проиграла все три матча и не вышла из группы.

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Армения

В последней официальной встрече армянская сборная оказалась сильнее Латвии. Домашняя победа 2:1. В первом тайме за сборную Армении отличился Наир Тикнизян. Во втором тайме Латвия сравняла счет на 67 минуте, но не сумела удержать ничью. В компенсированное время к матчу Армения заработала пенальти, который успешно реализовал Тигран Барсегян.

В текущей квалификации Армения стартовала с домашнего поражения от Турции 1:2. Далее последовали победы над Уэльсом в гостях и дома над Латвией. В группе Армения занимает второе место с 6 очками. Разница голов 7:5.

Результаты Армении в пяти последних встречах:

Отбор Евро-2024, Армения — Латвия 2:1;

Отбор Евро-2024, Уэльс — Армения 2:4;

Товарищеский, Армения — Кипр 2:2;

Отбор Евро-2024, Армения — Турция 1:2;

Товарищеский, Албания — Армения 2:0.

В 10 последних встречах у Армении всего две победы и обе в двух играх кряду. В оставшихся матчах у команды шесть поражений и две ничьи. Разница голов 14:26. В статусе гостей у сборной победа, две ничьи и семь поражений. Разница голов 9:31.

Интересные статические факты по игре Армении:

Лукас Селарраян самый результативный в отборе — два гола и голевая передача;

Армения пропускает в 10 гостевых матчах;

В 7 играх в гостях сборная пропускает более гола;

Армения забивает в 4 играх квалификации и 8 из 10 матчах;

Армения пропускает в 10 гостевых матчах в отборе на Евро;

Как минимум 3 гола забивается в 5 из 6 матчах Армении в отборе на Евро;

Обе сборные забивают в 4 играх Армении;

Армения пропускает во втором тайме в 5 играх.

В прошлой квалификации армянская сборная заняла пятое место в группе. Соперники по отбору Италия, Финляндия, Греция, Босния и Герцеговина, Лихтенштейн. Всего у команды три победы, ничья и шесть поражений в 10 играх. Разница голов 14:25.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Евро-2024 Турция — Армения

Турецкая сборная получила статус фаворита домашнего матча. Турция выиграла все три очные встречи и игру первого круга в текущем отборе. На домашней арене Турция выиграла 7 из 10 игр в рамках квалификации к чемпионатам Европы.

Коэффициенты на матч Турция — Армения от букмекерской конторы BetBoom:

Победа Турции — 1,28;

Ничья — 5,40;

Победа Армении — 13,02;

ТБ2,5 — 1,92;

ТМ2,5 —1,89;

«Обе забьют — да» — 2,16;

«Обе забьют — нет» — 1,70.

Армения хорошо проводит квалификацию к Евро-2024. Армянская сборная с минимальным счетом уступила Турции, обыграла в гостях Уэльс и дома Латвию. В сентябре у подопечных Александра Петракова ключевые игры, которые во-много определяют шансы сборной на борьбу за топ-2. Проигрывать Турции нельзя, но сделать это будет сложно. Турецкая сборная прекрасно играет дома. В рамках квалификации к ЧЕ у команды 7 «сухих» побед в 9 играх. Армения забивает во всех трех матчах текущего отбора. Серьезных кадровых потерь у команды нет. Турция сильный раздражитель для Армении, нельзя не забывать и про турнирные перспективы в случае набора очков. Для ставки на матч можно выбрать гол Армении и «обе забьют — да». Букмекерская контора BetBoom предлагает коэффициенты 2,07 и 2,16 на эти исходы.

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