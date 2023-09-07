В четверг, 7 сентября, сборная Нидерландов на своем поле сыграет со сборной Греции. «Оранжевые» проведут поединок на «Филипс Стадион», а встреча начнется в 21:45 по московскому времени.

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Рекомендованная ставка: победа сборной Нидерландов(1.45), ТМ 2.5(1.44).

Подопечные Рональда Кумана пока невыразительно смотрятся в отборе к Евро, а Греция, с активом в 6 очков после трех сыгранных матчей, идет на втором месте, ожидаемо уступая Франции. Смогут ли «оранжевые» набрать три очка в предстоящей встрече? Как себя проявят звезды нидерландской сборной – Натан Аке и Мемфис Депай? А может быть греки сотворят сенсацию и накажут фаворита? Ответы на эти вопросы вы узнаете, только посмотрев игру, ну а наш прогноз на матч Нидерланды – Греция поможет вам сделать осмысленную ставку.

Нидерланды

«Оранжевые» крайне невыразительно стартовали в отборе на грядущий европейский форум. Подопечные Кумана в первом туре отборочного турнира играли на выезде во Франции, и неприлично уступили сопернику – 0:4. Второй матч команда проводила дома с Гибралтаром, и без особых проблем одержала победу – 3:0. Да, команда набрала очки, однако ожидаемый успех в матче с одним из аутсайдеров группы наверняка не заглушил боль от пощечины, которую нанесла «оранжевым» команда Дешама.

Расписание благоволит подопечным Кумана. После игры с Грецией, Нидерландам предстоит матч с Ирландией – откровенно говоря, средними, по европейским меркам, сборными. Если «оранжевые» возьмут себя в руки, и наберут шесть очков, то в ответном поединке с Францией, команда сможет на минутку забыть о турнирных раскладах, и полностью сконцентрироваться на игре с «трехцветными». Возможно, это поможет взять реванш за обидное поражение.

Пока же Нидерланды идут на четвертом месте в своей отборочной группе. В активе подопечных Кумана три очка, три забитых, и четырех пропущенных гола. Отставание от идущей второй Греции – 3 балла, а от лидирующей Франции – солидные 9 очков.

Статистика и факты:

Нидерланды не проигрывает в 8 из 9 последних матчей против Греции;

Нидерланды забивают в 9 последних матчах против Греции;

в последних 5 играх Нидерланды пропускают в среднем 2.60, и забивают в среднем 1.80 гола за игру;

Нидерланды пропускают в 4, и забивают в 5 последних матчах;

лучший бомбардир команды: Дониэлл Мален – он забил 15 в 30 матчах;

в последних 5 играх команда забивает 9 голов, и пропускает 13 голов.

Прогноз на матч Франция – Ирландия

Греция

Сборная Греции в отборе провела три матча – на игру больше, чем у своего ближайшего соперника, и набрала шесть очков. «Эллины» в первом туре уверенно обыграли Гибралтар – 3:0, затем победили Ирландию – 2:1, и с минимальным счетом уступили Франции – 0:1.

Команда с шестью баллами идет на втором месте в турнирной таблице, имея в своем активе пять забитых, и два пропущенных гола.

Статистика и факты:

в последних 5 играх Греция пропускает в среднем 0.80 гола, и забивает в среднем 1.20 гола за матч;

Греция пропускает в 3 последних матчах;

в последних 5 играх Греция забила 6, и пропустила 4 гола.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Нидерланды – Греция

Прежде чем делать прогноз на игру, вспомним, как команды играли между собой. Так, история встреч сборных насчитывает девять матчей, семь из которых пришлись на прошлое столетие. В XXI Нидерланды и Греция встречались дважды – в 2004 и 2016 годах (оба раза в товарищеских матчах). И если в 2004-м греки были биты со счетом 0:4(к слову, в том же году сборная стала чемпионом Европы), то в 2016-м Греция обыграла «оранжевых» со счетом 2:1.

Несмотря на не самое хорошее положение Нидерландов в таблице, букмекерская контора BetBoom видит именно «оранжевых» фаворитом встречи. На победу команды Рональда Кумана дают коэффициент 1.45, ничья оценена в 4.57, а на Грецию дают 7.45.

Впрочем, согласимся с аналитиками букмекерской конторы. Команда Кумана – один из фаворитов отборочной группы, а значит, «оранжевые» сделают все, чтобы взять три очка в предстоящей встрече. Предположим, что в игре не будет забито много голов – греки надежны в обороне, но 1-2 гола, вероятно, «эллины» пропустят. Наш прогноз – победа сборной Нидерландов(1.45), ТМ 2.5(1.44).

Где смотреть матч Нидерланды – Греция

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