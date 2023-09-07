В отборочной группе В, где выступают сборные Франции и Ирландии, сложилась запутанная ситуация. Команды провели разное количество матчей из-за того, что сборная Нидерландов участвовала в финальном турнире Лиги Наций. Все это интересно с той точки зрения, что ясности со второй путевкой на чемпионат Европы до конца квалификации не будет. С первой уже после четырех игровых дней, кажется, все ясно. Если французы дома обыграют еще и ирландцев, то «закончат вообще все» и смогут спокойно готовится к поездке в Германию. Кстати, ирландцы в случае поражения рискуют забыть о поездке на чемпионат, поскольку после четырех туров у них будет лишь три очка, а через несколько дней принимать на своем поле Нидерланды.

Еще один претендент, помимо остальных, сборная Греции, она в параллельном нашему матчу поединке будет играть как раз в Нидерландах. В любом случае вопрос со второй путевкой будет решаться только в октябре. Пятый участник группы сборная Гибралтара, которая пока только поставляет очки. Если Франция в последние десятилетия регулярно участвует в крупных футбольных турнирах, является вице-чемпионом мира, и для них выход в финальный турнир дело само собой разумеющееся, то для Парней в зеленом и их болельщиков такого праздника уже не было восемь лет. Есть серьезные опасения, что не будет еще четыре года. Так что они прекрасно понимают, что во Франции нужно показать свою лучшую игру. Матч состоится в Париже на стадионе Парк де Пренс, начало в 21:45 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (+1,5), ТМ 3

Франция

По большому счету французы, начиная с 1982 года, практически не выпадали из числа топ-сборных мирового футбола. В команде менялись разные поколения, приходили и уходили лидеры, и все они оставляли след не только на поле, но вписывали свои имена в качестве победителей чемпионатом мира и Европы, а также других престижных турниров. Успели трехцветные выиграть и Лигу Наций, хотя этот турнир пока проходил лишь трижды. Вот и сейчас подобралось такое поколение игроков, что их хватит на целые две сборные, и поток этих талантов неиссякаем.

Взять, к примеру, нападение. Еще не сказал своего последнего слова ветеран команды Оливье Жиру, через пару лет может сойти со сцены Антуан Гризманн но им уже готова смена в лице Кингсли Комана, Усмана Дембеле и Маркуса Тюрама, который только-только забил первый мяч в футболке миланского «Интера». Все это не считая самого молодого из упомянутой троицы Килиана Мбаппе. От названий топовых европейских команд, за которые выступают игроки французской сборной, пестрит в глазах. По этому показателю со сборной не сравнится ни одна другая.

Пусть французское футбольное первенство в европейской иерархии всего лишь пятое, но его игроки востребованы от английской Премьер-лиги до немецкой Бундеслиги. У команды отличный тренерский штаб во главе с Дидье Дешамом, который вместе с Мишелем Платини и другими игроками как раз в середине 1980-х годов и дали старт современному французскому футболу и многочисленным победам. Еще одна позволит спокойно проверять резерв сборной в оставшихся матчах. Перед вами результаты пяти последних матчей команды.

Квалификация ЧЕ. 19.06.2023, Франция — Греция — 1 : 0

— Греция — : 0 Квалификация ЧЕ. 16.06.2023, Гибралтар — Франция — 0 : 3

— 0 : Квалификация ЧЕ. 27.03.2023, Ирландия — Франция — 0 : 1

— 0 : Квалификация ЧЕ. 24.03.2023, Франция — Нидерланды — 4 : 0

— Нидерланды — : 0 Чемпионат мира. 18.12.2022, Аргентина — Франция — 3 : 3 (пен. 4 : 2)

Факты и цифры

Сборная Франции двукратный чемпион мира и Европы, олимпийский чемпион, победитель Лиги Наций и двукратный обладатель Кубка конфедераций

В рейтинге ФИФА команда находится на второй позиции

Лучший бомбардир команды за всю историю Оливье Жиру, на его счету 54 забитых мяча

Наибольшее количество игр за команду провел вратарь Уго Льорис — 145, после Чемпионата мира в Катаре он завершил выступления в сборной

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Ирландия

Сборная Ирландии похвастать такими успехами как у французов не может. Долгое время команда вообще находилась на периферии футбольного мира, несмотря на то, что представляет Британские острова. С другой стороны, в стране конкуренцию футболу по популярности составляет регби, где сборная как раз один из законодатель мод этого вида спорта. Все же у Ирландии и в футболе были свои незабываемые времена. Пришлись они на 1990-е годы, когда Парни в зеленом начали впервые регулярно выходить в финальные турниры чемпионатов мира, а на первом в Италии в 1990 году сразу добились высшего достижения — вышли в четвертьфинал, где уступили хозяевам.

В 1994 и 2002 году ирландцы неизменно выходили из группы, а болельщики со стажем прекрасно помнят имена Тони Каскарино, Пола Макграта, Роя Кина и других. С чемпионатами Европы у ирландцев долгое время не складывалось. Было участие в 1988 году, когда они попали в одну группу с командой СССР, а затем два участия уже в новое время. В 2012 году в Польше и Украине сборная Ирландии потерпела три поражения на групповом этапе и вынуждена была паковать чемоданы, а спустя четыре года во Франции смогла выйти в в 1/8 финала, где уступила хозяевам. На этом все, и пауза может вновь затянуться.

Сейчас ирландцы могут вновь пролететь мимо финального турнира. Пока в квалификации после трех поединков на их счету лишь одна победа, да и то в домашнем матче с Гибралтаром. Паниковать и кричать «все пропало» рано, но теперь каждая потеря очков может стать фатальной. Набирать их нужно даже в Париже. Перед вами результаты пяти последних матчей с участием сборной Ирландии.

Квалификация ЧЕ. 19.06.2023, Ирландия — Гибралтар — 3 : 0

— Гибралтар — : 0 Квалификация ЧЕ. 16.06.2023, Греция — Ирландия — 2 : 1

— Ирландия — : 1 Квалификация ЧЕ. 27.03.2023, Ирландия — Франция — 0 : 1

— 0 : Лига Наций. 27.09.2022, Ирландия — Армения — 3 : 2

— Армения — : 2 Лига Наций. 24.09.2022, Шотландия — Ирландия — 2 : 1

Факты и цифры

Лучшее достижение сборной Ирландии на чемпионатах Европы — выход в 1/8 финала

В рейтинге ФИФА команда располагается на 53 позиции, лучшее место в рейтинге — 6 в 1993 году

Лучший бомбардир в истории команды Робби Кин, на его счету 68 забитых мячей

Он же провел наибольшее число матчей за национальную команду — 146

История личных встреч сборных Франции и Ирландии

Команды провели между собой два десятка матчей, а начинали еще в прошлом веке в довоенный период. Первые четыре поединка стали товарищескими, а начиная с 1953 года почти все матчи были в рамках официальных турниров. Побед на счету французов в два раза больше.

Победы Франции — 10

Победы Ирландии — 5

Ничьи — 5

Самая крупная победа Франции — 4 : 0

Самая крупная победа Ирландии — 2 : 0

Последняя победа гостей предстоящего поединка датирована 1981 годом в отборочном турнире к чемпионату мира. С тех пор ирландцам удалось зацепить только три ничьи в девяти матчах. Интересно, что крупная победа встречалась только один раз за всю историю. Результаты пяти последних поединков команд друг с другом перед вами.

Квалификация ЧЕ. 27.03.2023, Ирландия — Франция — 0 : 1

— 0 : Товарищеский. 28.05.2018, Франция — Ирландия — 2 : 0

— Ирландия — : 0 Чемпионат Европы. 26.06.2016, Франция — Ирландия — 2 : 1

— Ирландия — : 1 Квалификация ЧМ. 08.11.2009, Франция — Ирландия — 1 : 1

Квалификация ЧМ. 14.11.2009, Ирландия — Франция — 0 : 1

Коэффициенты букмекеров на матч Франция — Ирландия

Какой бы состав не выставила французская сборная, он так или иначе будет превосходить по силе ирландский. Опыт, индивидуальное мастерство, командные взаимодействия, все в пользу хозяев матча. Тем более перед ними отличная мотивация — победа практически гарантированно дает путевку в финальную часть чемпионата Европы. Мало кто сомневается в победе хозяев, в том числе и букмекеры. BetBoom предлагает следующие коэффициенты.

Победа Франции — 1,27

Ничья — 5,75

Победа Ирландии — 12,12

В коэффициентах разрыв очень большой, но хоронить команду Стивена Кенни рано. Может, мастерства у его парней, действительно маловато, но вот боевого духа хоть отбавляй и при благоприятных обстоятельствах вничью они сыграть могут. Но все же очень уж сильны французы.

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