Если посмотреть на турнирную таблицу отборочной группы Н сейчас после четырех туров, то можно не поверить своим глазам. Лидируют там две сборные, которые проведут первый очный поединок в Казахстане, и от его исхода зависит, кто окажется на первом месте после половины сыгранных матчей. Кроме первого места это будет сулить хороший задел на будущее и заявку на выход в финальную часть чемпионата Европы. Для Казахстана это вообще будет прорывом. Перед началом турнира считалось, что равных тут не должно быть команде Дании, за второе место борьба могла развернуться между словенцами и североирландацами. Но вышло все наоборот. Впрочем и Дания, и Словения отстают от лидеров всего на два очка, скандинавы и вовсе будут принимать Сан-Марино. Так что после двух предстоящих туров все может перевернуться с ног на голову, но тем интереснее будет следить за событиями, происходящими в данной группе.

Прямо сейчас тут четыре претендента на две путевки. Если финны и ранее были на подступах к успеху, все же игроки из этой страны стали выступать в ведущих чемпионатах Европы, есть они, между прочим и с МЛС, то сборная Казахстана ранее никак в число претендентов на выход в финал крупных турниров не входила. Эволюция обеих команд интригует, и обе напоминают прорыв команды Исландии, который случился в 2016 году. Будет очень жаль, если сказка двух сборных в октябре закончится, но сейчас все зависит от них самих. Матч состоится на стадионе Астана Арена, начало в 16:00 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (-0,5), ТМ 2,5

Казахстан

В футбольном плане Казахстан никогда не выходил на лидирующие позиции даже в советские времена, где был, как и в каждой республике, свой флагман — алма-атинский «Кайрат». Хотя, казалось, большая по территории республика, в крупных городах есть вся инфраструктура, свои профессиональные клубы и школы, но в футбольном плане результатов чуть, да маленько. В 1990-е годы Казахстан влился в АФК, и там никакого прорыва не произошло. Соседний Узбекистан выступал куда успешнее. Попылив с десяток лет по странам Азии, Казахстан ничего не добился, и федерация футбола страны принимает радикальное решение.

С целью улучшения результатов нужно перейти в УЕФА. Видимо, посчитали так: уровень футбола в Европе выше и можно учится у разных германий с франциями, они и подтянут. Но сами по себе встречи с этими командами ничего не дадут, надо развивать собственную школу. Смотреть можно и по телевизору, это только в хоккее случаются чудеса — посмотрит человек 800 матчей НХЛ и тут же понимает, что может стать главным тренером клуба. В футболе так невозможно.

Сильные футболисты в Казахстане, действительно, стали в последние годы появляться. Многие из них пополнили российские команды, а Бахтиер Зайнутдинов пошел еще дальше, подписав контракт с турецким «Бешикташем». В итоге если раньше в квалификационных турнирах Казахстан выше шестого места в группе не поднимался, то теперь после четырех туров идет в лидерах. Нужно отметить и работу на тренерской скамейке российского специалиста Магомеда Адиева, который нашел правильный подход к футболистам. Перед вами результаты пяти последних матчей команды.

Квалификация ЧЕ. 19.06.2023, Северная Ирландия — Казахстан — 0 : 1

— 0 : Квалификация ЧЕ. 16.06.2023, Сан-Марино — Казахстан — 0 : 3

— 0 : Квалификация ЧЕ. 26.03.2023, Казахстан — Дания — 3 : 2

— Дания — : 2 Квалификация ЧЕ. 23.03.2023, Казахстан — Словения — 1 : 2

— 1 : Товарищеский. 19.11.2022, ОАЭ — Казахстан — 2 : 1

Факты и цифры

Сборная Казахстана ни разу в истории не смогла пробиться на континентальное или мировое первенство

В рейтинге ФИФА команда находится на 106 позиции, самое высокое место она занимала в 2016 году — 83

Лучший бомбардир команды за всю историю Руслан Балтиев на его счету 13 забитых мячей

Наибольшее количество игр за сборную страны провел Самат Смаков — 76

Прогноз на матч Аргентина – Эквадор

Финляндия

Финляндия в футболе никогда не была законодателем мод, но оно и понятно, страна все-таки северная и там отдают предпочтение зимним видам спорта, а среди игровых хоккею. И все же в последнее десятилетие футбол стал завоевывать все большую популярность, что привело к тому, что в отборочной группе к чемпионату Европы они впервые заняли второе место и стали участниками финальной части европейского первенства 2020 года.

События того турнира свежи в памяти у российских болельщиков, ведь сборная России попала в одну группу с финнами и даже выиграла у них во втором туре. К тому моменту у команды Суоми было в активе три очка после победы над датчанами. Итог тоже хорошо известен, на второе место претендовали три команды, и все решила разница мячей, да-да, ключевым был тот самый матч Дания – Россия. В общем, финнам явно на чемпионате Европы понравилось, и теперь они подошли близко ко второй возможности повторить тот успех.

Если сравнивать составы команд Казахстана и Финляндии на бумаге, то гости должны выигрывать. Один Лукаш Градецки в воротах гостей чего стоит. В линии полузащиты выделяется Роберт Тейлор, на минуточку, сейчас это одноклубник Лионеля Месси по «Интеру Майами». В нападении играет неувядающий Теему Пукки, который в межсезонье решил сменить Англию на США и из «Норвич Сити» перешел в «Миннесоту Юнайтед», где уже играет еще один финн Робин Луд. Может быть, не так хорошо известны игроки обороны финской сборной, но команда пропустила за четыре матча меньше всех мячей наряду с североирландцами. Перед вами результаты пяти последних матчей с участием сборной Финляндии.

Квалификация ЧЕ. 19.06.2023, Финляндия — Сан-Марино — 6 : 0

— Сан-Марино — : 0 Квалификация ЧЕ. 16.06.2023, Финляндия — Словения — 2 : 0

— Словения — : 0 Квалификация ЧЕ. 26.03.2023, Северная Ирландия — Финляндия — 0 : 1

— 0 : Квалификация ЧЕ. 23.03.2023, Дания — Финляндия — 3 : 1

— Финляндия — : 1 Товарищеский. 12.01.2023, Финляндия — Эстония — 0 : 1

Факты и цифры

Лучшее достижение сборной Финляндии на чемпионатах Европы — участие в финальной стадии в 2020 году

В рейтинге ФИФА команда располагается на 55 позиции, лучшее место в рейтинге — 33 в 2007 году

Лучший бомбардир в истории команды Теему Пукки, на его счету 38 забитых мячей

Самое большое количество матчей за сборную сыграл легендарный Яри Литманен — 137

История личных встреч сборных Казахстана и Финляндии

Несмотря на расстояние, которое разделяет обе страны, они успели дважды попасть в одну и ту же отборочную группу сначала к чемпионату Европы 2008 года, затем к чемпионату мира 2022 года. Теперь третье пересечение. Первым их матчем стал товарищеский в 2006 году, тогда команда Казахстана смогла добиться ничьей. С тех пор сплошные поражения. Они не бывают крупными, но ужасно обидными. Более того за все пять поединков футболисты сборной Казахстана смогли поразить ворота финнов лишь один раз, да и то в гостях. Результаты всех поединков команд друг с другом перед вами.

Квалификация ЧМ. 12.10.2021, Казахстан — Финляндия — 0 : 2

— 0 : Квалификация ЧМ. 04.09.2021, Финляндия — Казахстан — 1 : 0

— Казахстан — : 0 Квалификация ЧЕ. 22.08.2007, Финляндия — Казахстан — 2 : 1

— Казахстан — : 1 Квалификация ЧЕ. 11.10.2006, Казахстан — Финляндия — 0 : 2

— 0 : Товарищеский. 27.02.2006, Финляндия — Казахстан — 0 : 0

Коэффициенты букмекеров на матч Казахстан — Финляндия

На многих три победы сборной Казахстана не произвели ни малейшего впечатления. Сенсация в матче с Данией во много случилась потому, что гости решили удержать преимущество и тут пропустили с дальнего удара. Северная Ирландия проигрывает почти всем, а о Сан-Марино даже речи не идет. Но и у сборной Финляндии практически такая же ситуация, только словенцев они победили, а датчанам проиграли. К тому же сборную Казахстана будет неистово поддерживать местная публика. Поэтому коэффициенты букмекеров выглядят несколько спорно. BetBoom предлагает следующие.

Победа Казахстана — 3.80

Ничья — 3,19

Победа Финляндии — 2,14

Матч на три исхода, хотя ничья явно не устроит ни одну из сторон. Уж очень привлекательно выглядит коэффициент на победу Казахстана. Рекомендую обратить внимание именно на эту цифру, ну а подстраховаться можно форой или тоталом. Двойной шанс 1Х тоже очень хорош — 1,72. Казахстанцы не должны проиграть дома, слишком многое стоит на кону.

Где смотреть матч Казахстан – Финляндия

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