Где смотреть сборная Казахстана – сборная Финляндии, во сколько прямая трансляция матча, Евро 2024 отборочный турнир 7 сентября
В четверг, 7 сентября, сыграют сборная Казахстана и сборная Финляндии в рамках Евро 2024 Отборочного Турнира.
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- Игра пройдет на стадионе «Астана Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют сборная Казахстана – сборная Финляндии
- Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.
Сборная Казахстана: все новости
Сборная Финляндии: все новости
Евро 2024 отборочный турнир: все новости
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