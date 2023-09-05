«Рома» не включила Азмуна и Кристенсена в заявку на Лигу Европы из-за ФФП

не сможет сыграть за «Рому» на групповом этапе .

Римляне не включили в заявку на турнир экс-форварда «Зенита», а также защитника , сообщает Roma Press со ссылкой Corriere dello Sport.

« » была вынуждена пойти на такой шаг из-за правил финансового фэйр-плей, касающихся расходов на переходы в определенное трансферное окно.

При этом другой новичок «волков» нападающий Ромелу Лукаку, в отличие от Азмуна, попал в заявку на Лигу Европы.

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