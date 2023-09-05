«Рома» не включила Азмуна и Кристенсена в заявку на Лигу Европы из-за ФФП
Сердар Азмун не сможет сыграть за «Рому» на групповом этапе Лиги Европы.
Римляне не включили в заявку на турнир экс-форварда «Зенита», а также защитника Расмуса Кристенсена, сообщает Roma Press со ссылкой Corriere dello Sport.
«Рома» была вынуждена пойти на такой шаг из-за правил финансового фэйр-плей, касающихся расходов на переходы в определенное трансферное окно.
При этом другой новичок «волков» нападающий Ромелу Лукаку, в отличие от Азмуна, попал в заявку на Лигу Европы.
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Есть куча клубов где он был бы основным, а он пошел туда где есть Белотти и Лукаку
Дело совсем в другом. Зачем и как этот ФФП существует и что несет?! С ним средние и слабые команды АПЛ поглощают серию А, ла лигу и бундес, с лигой 1. Я фанат АПЛ но это не должно продолжаться. Барса даже не смогла купить игроков, что говорить о Роме?! Нужна здоровая конкуренция. А не то что происходит.
Он был ЦН в Зените и в Ростове и в Рубине. Он мог играть как бы в оттяжке со вторым форвардом, но он никогда не был вингером