«Рома» не включила Азмуна и Кристенсена в заявку на Лигу Европы из-за ФФП

Теги Рома Лига Европы УЕФА финансовый фэйр-плей Сердар Азмун Расмус Кристенсен Футбол

Сердар Азмун не сможет сыграть за «Рому» на групповом этапе Лиги Европы.

Римляне не включили в заявку на турнир экс-форварда «Зенита», а также защитника Расмуса Кристенсена, сообщает Roma Press со ссылкой Corriere dello Sport.

«Рома» была вынуждена пойти на такой шаг из-за правил финансового фэйр-плей, касающихся расходов на переходы в определенное трансферное окно.

При этом другой новичок «волков» нападающий Ромелу Лукаку, в отличие от Азмуна, попал в заявку на Лигу Европы.

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21 комментарий

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Виталий Ан
Вот что в данном клубе защищает ФФП? Рома что миллиард заплатила за новичков? Никакого здравого смысла. Слабые команды должны оставаться таковыми, даже если есть деньги на игроков.
+37
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+37
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Иван Лапин
Главное, что у мансити с ФФП всегда всё ок. Ну и у прочих псж и челси. Хоть миллиардами трать, всё ок там будет.
+33
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+32
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trav
Азмун сделал большую ошибку перейдя в Рому. Но на момент трансфера видимо ничего не знали про Лукаку
Есть куча клубов где он был бы основным, а он пошел туда где есть Белотти и Лукаку
+26
-4
+22
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Roman
Ответ Temo Sokhadze
ну, с Белотти вполне возможно конкурировать за место в составе
Конкурировать за 15 минут подмены Лукаку
+12
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+12
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Simplicissimus
Вот что бывает, когда ♂college boy♂ отрывается от родного ♂gym♂ и рядом нет всегда настраивающего на победу ♂aniki♂ с его подбадривающим ♂spanking♂... В Питере Сердар был ♂boy next door♂ а в Италии стал ♂jabroni♂...
+12
-4
+8
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deadjoker
Рома вроде на все ТО лямов 10 потратила :)) где-то смеется псж с коло муани за 100ку и угарте за 60 :)))
+9
-1
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Temo Sokhadze
Ответ trav
Азмун сделал большую ошибку перейдя в Рому. Но на момент трансфера видимо ничего не знали про Лукаку Есть куча клубов где он был бы основным, а он пошел туда где есть Белотти и Лукаку
ну, с Белотти вполне возможно конкурировать за место в составе
+7
-1
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Артем Алмазов
Ответ Simplicissimus
Вот что бывает, когда ♂college boy♂ отрывается от родного ♂gym♂ и рядом нет всегда настраивающего на победу ♂aniki♂ с его подбадривающим ♂spanking♂... В Питере Сердар был ♂boy next door♂ а в Италии стал ♂jabroni♂...
Weee weee
+5
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Direct free kick
Ответ Виталий Ан
Вот что в данном клубе защищает ФФП? Рома что миллиард заплатила за новичков? Никакого здравого смысла. Слабые команды должны оставаться таковыми, даже если есть деньги на игроков.
Рома выполина задачи ФФП, получила штраф всё равно и ограничения. А потом у местных яночек ромашкин будет виноват великий Моуриньо
+5
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a2wai
Зачем тогда набирали?)
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Михаил Хромаков
Ответ deadjoker
Рома вроде на все ТО лямов 10 потратила :)) где-то смеется псж с коло муани за 100ку и угарте за 60 :)))
зато какая там зарплатная ведомость на Дибалу, Лукаку, других арендованных + свободных агентов
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KVENTIN
Ответ dimkamelok
И Расмус, и Азмун просто потеряют год. Кристенсена вообще жаль, неужели единственным вариантом была Рома? Никогда не поверю
Почему Кристенсен потеряет год? Его в основу наигрывают.
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Виталий Ан
Ответ Иван Лапин
Главное, что у мансити с ФФП всегда всё ок. Ну и у прочих псж и челси. Хоть миллиардами трать, всё ок там будет.
Что вам Сити по поперек горла стал? Посмотрите траты Сити. И это с требелом. Безусловно с Ромой это сумасшествие. Но это не значит что именно Сити в этом виноват.
Дело совсем в другом. Зачем и как этот ФФП существует и что несет?! С ним средние и слабые команды АПЛ поглощают серию А, ла лигу и бундес, с лигой 1. Я фанат АПЛ но это не должно продолжаться. Барса даже не смогла купить игроков, что говорить о Роме?! Нужна здоровая конкуренция. А не то что происходит.
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Михаил Хромаков
Ответ a2wai
Зачем тогда набирали?)
видимо перестраховались на случай что Лукаку не подпишут, я так в футбольном менеджере делаю)
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Ovsyankin
Ответ trav
Азмун сделал большую ошибку перейдя в Рому. Но на момент трансфера видимо ничего не знали про Лукаку Есть куча клубов где он был бы основным, а он пошел туда где есть Белотти и Лукаку
Да это ремейк на Шомуродова
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trav
Ответ jzx8
Его явно на фланг брали, вряд ли Моур его рассматривал как столба через которого они в атаку выползать будут
Но Азмун никогда не играл на фланге
Он был ЦН в Зените и в Ростове и в Рубине. Он мог играть как бы в оттяжке со вторым форвардом, но он никогда не был вингером
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jzx8
Ответ trav
Азмун сделал большую ошибку перейдя в Рому. Но на момент трансфера видимо ничего не знали про Лукаку Есть куча клубов где он был бы основным, а он пошел туда где есть Белотти и Лукаку
Его явно на фланг брали, вряд ли Моур его рассматривал как столба через которого они в атаку выползать будут
+1
-1
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