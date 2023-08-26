Азмун о переходе в «Рому»: «Это один из самых престижных клубов мира. Выиграть трофей здесь – мечта»

Теги Рома серия А Италия болельщики Сердар Азмун Футбол

Сердар Азмун поделился мыслями после перехода в «Рому» из «Байера».

«Сложно описать эмоции, которые я сейчас испытываю. Я перехожу в один из самых престижных клубов на международной арене. Выиграть трофей в футболке «Ромы» – это мечта.

В прошлом году я смог выйти на «Олимпико». Могу сказать, что никогда в карьере не видел таких страстных фанатов. Теперь я не могу дождаться момента, когда смогу выйти на поле и побороться за них, а также за цели, которые стоят перед нами», – сказал нападающий. 

«Рома» арендовала Азмуна у «Байера» на год с правом выкупа за 12 млн евро

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10 комментариев

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Johnie
Успехов!
А ведь Жозе пытается лепить из того, что есть и цепляется за шестёрку
+5
-1
+4
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Johnie
Ответ Andrey Yaroslavtsev
Шестёрка, это Азмун?
Топ-6
+2
0
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Александр Чижов
Сердарчик а как же великий зенит
+2
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JENNINGS
Удачи, Сердар!💪🐺
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fc_champion
Жозе как-то говорил, что мечтал поработать в команде с Месси. Пока пусть потренируется на иранском Месси
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bykostya22
Нужно ещё 2 форварда. Судя по набору игроков, Рома в этом сезоне борется за все трофеи. Лукаку - топ для Ромы. Ещё один нужен на подстраховку.
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юра георгиевский
Рома, будем откровенны и объективны, не способна бороться за трофей, хоть в Италии, хоть в Европе. Очень слабенькая игра, и в атаке, и в обороне. Середняк Серии А и в Европе.
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Dvin
Мда, ожидали Лукаку или Сапату, а получили Азмуна 🤦🏻‍♂️
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Andrey Yaroslavtsev
Ответ Johnie
Успехов! А ведь Жозе пытается лепить из того, что есть и цепляется за шестёрку
Шестёрка, это Азмун?
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