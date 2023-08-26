Азмун о переходе в «Рому»: «Это один из самых престижных клубов мира. Выиграть трофей здесь – мечта»

Сердар Азмун поделился мыслями после перехода в «Рому» из «Байера».

«Сложно описать эмоции, которые я сейчас испытываю. Я перехожу в один из самых престижных клубов на международной арене. Выиграть трофей в футболке «Ромы» – это мечта.

В прошлом году я смог выйти на «Олимпико». Могу сказать, что никогда в карьере не видел таких страстных фанатов. Теперь я не могу дождаться момента, когда смогу выйти на поле и побороться за них, а также за цели, которые стоят перед нами», – сказал нападающий.

«Рома» арендовала Азмуна у «Байера» на год с правом выкупа за 12 млн евро

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