Дзюба забил 2 гола и отдал 2 ассиста за 4 последних матча. У форварда «Локо» гол+пас против «Балтики»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Балтика Антон Миранчук Футбол

Артем Дзюба забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 4 последних матчах за «Локомотив».

Сегодня форвард открыл счет в матче 7-го тура Мир РПЛ против «Балтики». Также он отдал результативный пас в эпизоде с голом Антона Миранчука.

Стоит отметить, что Дзюба забил за «Локомотив» впервые за 5 недель, однако большую часть этого времени футболист пропустил из-за травмы.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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37 комментариев

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King_X
Ответ Spartakus1984
Снова герой
Так было очевидно, что Дзюба ещё затащит
У нас любят за 2-3 матча списывать, за 2 снова возносить
+47
-2
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riverman1980
Дзюба обошел Кержа в Клубе Федотова, став третьим отечественным бомбардиром за всю историю. Впереди только Протасов и Блохин.

Сделает ли спортс об этом новость? )
+41
-1
+40
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Пинающий Достоинства
Это все быстрый интернет от Мегафон
+36
-1
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zzzeeerrrooo
Ответ DancePunk
После игры никому не откажет в интервью, будет весел и улыбчив, легко примет любую иронию, а вопросы перестанут казаться скучными… в общем, эмоционально он просто ребенок)
А что не так ?
Он после поражений должен радостный бегать?
+24
-4
+20
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DancePunk
После игры никому не откажет в интервью, будет весел и улыбчив, легко примет любую иронию, а вопросы перестанут казаться скучными… в общем, эмоционально он просто ребенок)
+19
-5
+14
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Пользователь заблокирован
Ответ riverman1980
Дзюба обошел Кержа в Клубе Федотова, став третьим отечественным бомбардиром за всю историю. Впереди только Протасов и Блохин. Сделает ли спортс об этом новость? )
Крутое достижение, если честно
+8
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zzzeeerrrooo
Ответ DancePunk
Дело не в поражении, если его команда победит 5-0, но Дзюба уйдет без результативных действий - будет такая же реакция обиженного
А это плохой подход для бомбардира?
+7
-1
+6
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Кагов
Дзюба - 227
Кержаков - 226.
Дзюба лучший российский бомбардир по зачёту клуба Г. Федотова.
Выше только Протасов 244, и Блохин 314.
Криш вчера 850й забил, если что.
В клубе 100 СЭ Дзюбе ещё 6 мячей до Кержа, в сезоне наберёт, тогда уж точно Дзюба назовётся самым забивающим.
+5
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+5
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Кагов
Ответ riverman1980
Дзюба обошел Кержа в Клубе Федотова, став третьим отечественным бомбардиром за всю историю. Впереди только Протасов и Блохин. Сделает ли спортс об этом новость? )
Дзюба - 227
Кержаков - 226.
Дзюба лучший российский бомбардир по зачёту клуба Г. Федотова.
Выше только Протасов 244, и Блохин 314.
Криш вчера 850й забил, если что.
В клубе 100 СЭ Дзюбе ещё 6 мячей до Кержа, в сезоне наберёт, тогда уж точно Дзюба назовётся самым забивающим!
Может тогда и в заголовках новостей будет.
+4
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Роберт Дауни-средний
Ответ radziecki
Сча опять с журналистами говорить начнёт
только если эти самые "журналисты" вновь будут бегать по парковкам со своими тупыми вопросами
+6
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Валентин Трошов
О как реклама помогает))
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tolobas
Пора в фентези покупать его походу
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Митрандир цвета хаки
Ответ Кагов
Дзюба - 227 Кержаков - 226. Дзюба лучший российский бомбардир по зачёту клуба Г. Федотова. Выше только Протасов 244, и Блохин 314. Криш вчера 850й забил, если что. В клубе 100 СЭ Дзюбе ещё 6 мячей до Кержа, в сезоне наберёт, тогда уж точно Дзюба назовётся самым забивающим.
Это как раз иллюстрация того, в какой иллюзии пребывают глоры Португальца. Дзюба обошёл почти всех, наковыряв свои голы. Но назвать его величайшим найдётся пару человек, сбежавших из дурдома.
С португальцем с этим проблемы, потому что у него много глориков, мечтающих о нем перед ночью, разглядывая его плакат.
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AERN
Сделал то, что не смог Зенит.
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DancePunk
Ответ zzzeeerrrooo
Так ты бредятину написал Мб именно поэтому Артем наш лучший бомбардир
Да, именно поэтому, потому что я написал бредятину 😂😂😂
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Александр Шейфер
Ответ 2fdkttdgp2
Керж в Испанию уезжал играть и играл. Дзюба в Турции год на скамейке просидел. Вот тебе и рекорд
О, эти волшебные полтора года. А еще же была фееричная Швейцария.
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2fdkttdgp2
Ответ Александр Шейфер
О, эти волшебные полтора года. А еще же была фееричная Швейцария.
Волшебные
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DancePunk
Ответ zzzeeerrrooo
Походу сам никогда ничем не занимался
мимо, я змс по стрельбе из лука
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DancePunk
Ответ zzzeeerrrooo
А что не так ? Он после поражений должен радостный бегать?
Дело не в поражении, если его команда победит 5-0, но Дзюба уйдет без результативных действий - будет такая же реакция обиженного
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Karel
Ответ 2fdkttdgp2
Керж в Испанию уезжал играть и играл. Дзюба в Турции год на скамейке просидел. Вот тебе и рекорд
Испанские голы Кержакову засчитаны, всё записано, вас не обманывают.
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Karel
Ответ riverman1980
Дзюба обошел Кержа в Клубе Федотова, став третьим отечественным бомбардиром за всю историю. Впереди только Протасов и Блохин. Сделает ли спортс об этом новость? )
Кстати, да. Более-менее слежу за статистикой, был в курсе, что одинаково у них с Кержаковым было.

Блохин космос, а вот до Протасова вполне реально, по памяти где-то около двух десятков голов. Может, чуть больше - но реально в любом случае.

Да, это событие. Клуб Федотова значимое место в статистике занимает.
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Spartakus1984
Снова герой
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Teodrakis
Ответ tolobas
Пора в фентези покупать его походу
Это, блин, Балтика. И это, блин, Локо на спаде. Там вообще никого лучше не брать.
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Balt
Ну тут, как говорится, без комментариев. Балтика дала так легко забить, что на тренировке наверное сложнее Локо голы даются.
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