Дзюба забил 2 гола и отдал 2 ассиста за 4 последних матча. У форварда «Локо» гол+пас против «Балтики»

Артем Дзюба забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 4 последних матчах за «Локомотив».

Сегодня форвард открыл счет в матче 7-го тура Мир РПЛ против «Балтики». Также он отдал результативный пас в эпизоде с голом Антона Миранчука.

Стоит отметить, что Дзюба забил за «Локомотив» впервые за 5 недель, однако большую часть этого времени футболист пропустил из-за травмы.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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