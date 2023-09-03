Дзюба забил 2 гола и отдал 2 ассиста за 4 последних матча. У форварда «Локо» гол+пас против «Балтики»
Артем Дзюба забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 4 последних матчах за «Локомотив».
Сегодня форвард открыл счет в матче 7-го тура Мир РПЛ против «Балтики». Также он отдал результативный пас в эпизоде с голом Антона Миранчука.
Стоит отметить, что Дзюба забил за «Локомотив» впервые за 5 недель, однако большую часть этого времени футболист пропустил из-за травмы.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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У нас любят за 2-3 матча списывать, за 2 снова возносить
Сделает ли спортс об этом новость? )
Он после поражений должен радостный бегать?
Кержаков - 226.
Дзюба лучший российский бомбардир по зачёту клуба Г. Федотова.
Выше только Протасов 244, и Блохин 314.
Криш вчера 850й забил, если что.
В клубе 100 СЭ Дзюбе ещё 6 мячей до Кержа, в сезоне наберёт, тогда уж точно Дзюба назовётся самым забивающим.
Кержаков - 226.
Дзюба лучший российский бомбардир по зачёту клуба Г. Федотова.
Выше только Протасов 244, и Блохин 314.
Криш вчера 850й забил, если что.
В клубе 100 СЭ Дзюбе ещё 6 мячей до Кержа, в сезоне наберёт, тогда уж точно Дзюба назовётся самым забивающим!
Может тогда и в заголовках новостей будет.
С португальцем с этим проблемы, потому что у него много глориков, мечтающих о нем перед ночью, разглядывая его плакат.
Блохин космос, а вот до Протасова вполне реально, по памяти где-то около двух десятков голов. Может, чуть больше - но реально в любом случае.
Да, это событие. Клуб Федотова значимое место в статистике занимает.