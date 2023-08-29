«Зенит» интересуется вингером «Браги» Джало и может предложить 20 млн евро (Луис Пинту Коэльо)

Теги Зенит высшая лига Португалия Брага премьер-лига Россия возможные трансферы Вендерсон Галено Давид Нерес Альваро Джало Футбол

«Зенит» интересуется вингером «Браги».

Клуб из Санкт-Петербурга проявляет интерес к Альваро Джало, сообщил журналист Луис Пинту Коэльо в подкасте Lei do Mercado. Считается, что сине-бело-голубые могут предложить португальской команде около 20 миллионов евро.

Отмечается, что «Зенит» также рассматривал подписание Давида Нереса из «Бенфики» и Вендерсона Галено из «Порту», но сделал выбор в пользу Джало. Считается, что трансфер будет более вероятен в том случае, если «Брага» не сможет попасть на групповую стадию Лиги чемпионов.

В прошлом сезоне чемпионата Португалии Джало провел 24 матча, отметившись 2 голами и 4 ассистами. Подробную статистику футболиста можно найти здесь

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34 комментария

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Князь из Питера
Ответ Фёдор Кузнецов
Зенит же славится тем что за игрока стоимостью 2,5 миллиона даёт 20
Напиши пример.
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kk.abb
24 года, 2+4 в Португалии выдал. 20 мультов готовы дать, мда.
+22
-8
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Фёдор Кузнецов
Ответ Князь из Питера
Напиши пример.
Да это сарказм, очевидно что Зенит столько не даст
+9
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Удар Кержакова
Рыночная стоимость 2.5 млн. Напишем, что могут купить за 20. 😄
+6
-2
+4
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Stas Politik
Ответ Удар Кержакова
Напиши хоть 1 трансфер такой в АПЛ где хотя бы в 2 раза была стоимость завышена. Я уж не говорю про 8 раз.
Из свежих примеров - тот же Грилиш, который не то что, 120 миллионов, но и 80 уж точно не стоит. За Энтони МЮ в 2 раза больше ценник явно накинул. Тоттенхэм подписал Велиза за 15 при ценнике в 7 миллионов.
Тот же Эвертон подписал Чермити за 12, который стоит 3 миллиона по трансфермаркту)
За Годфрея не так давно они же переплатили. Если покапаться в истории трансферов АПЛ, можно со стороны многих клубов похожее найти.
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Stas Politik
Ответ Удар Кержакова
Не могут.
Что значит не могут?) В Англии клубы по типу Эвертона сорят деньгами направо и налево ежегодно, а в итоге - борются за выживание из-за бездарного менеджмента. Я до сих пор удивляюсь тому, как они выдали лавочнику Ньяссу из Локомотива личку в 3 миллиона евро за год.
+3
0
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bogoduhovevgenij56@gmail.com
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ Фёдор Кузнецов
Зенит же славится тем что за игрока стоимостью 2,5 миллиона даёт 20
а ты своими комментариями,
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Фёдор Кузнецов
Зенит же славится тем что за игрока стоимостью 2,5 миллиона даёт 20
+24
-22
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chiga
Ответ Фёдор Кузнецов
Зенит же славится тем что за игрока стоимостью 2,5 миллиона даёт 20
Ну пардон! Обычно мы за 50к рублей забираем! Так-то!
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Дмитрий9779
Этой утке на других ресурсах уже двое суток.
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Матвей Суицидин
судя по истории картеры на спортсе, парень пару лет только в профессионалах играет. 20 лямов за такого кекса - это перебор.
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Teodrakis
Лучше Галено, он прям новым Халком/Малкомом будет. Джало какой то мутный, для Спартака больше
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Князь из Питера
Сколько выпил этот журналист, чтобы написать подобное.
Или в чём была его муза?
:)))
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Фёдор Кузнецов
Ответ Удар Кержакова
Напиши хоть 1 трансфер такой в АПЛ где хотя бы в 2 раза была стоимость завышена. Я уж не говорю про 8 раз.
Двойная переплата это обычное явление за одно это ТО Доку, Лавиа,Арчер, Франса, Вербюгген,Велиз Петрович,Одоберт, Траоре,
В 3 раза переплатаУгочкуву
В 4 раза переплата:Вашингтон, Чермити
Шеа Шарлес вообще был без ценника на момент покупки(купили за 12 миллионов), и это только часть переходов в АПЛ
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космонавт на дереве
Ответ Удар Кержакова
Напиши хоть 1 трансфер такой в АПЛ где хотя бы в 2 раза была стоимость завышена. Я уж не говорю про 8 раз.
сколько стоит Мудрик по твоему?
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Михаил Иванов
Ответ Фёдор Кузнецов
Зенит же славится тем что за игрока стоимостью 2,5 миллиона даёт 20
Ну и за кого ? Давай слушаем.
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Владимир Бутин
Ответ kk.abb
24 года, 2+4 в Португалии выдал. 20 мультов готовы дать, мда.
Барселоне с Псж привет передай .
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justburn
Ответ Фёдор Кузнецов
Двойная переплата это обычное явление за одно это ТО Доку, Лавиа,Арчер, Франса, Вербюгген,Велиз Петрович,Одоберт, Траоре, В 3 раза переплатаУгочкуву В 4 раза переплата:Вашингтон, Чермити Шеа Шарлес вообще был без ценника на момент покупки(купили за 12 миллионов), и это только часть переходов в АПЛ
Есть один нюанс - ценник на трансфермаркте формируется пользователями, поэтому там и могут быть игроки без ценника. Так что это довольно субъективная оценка.
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Фёдор Кузнецов
Ответ Михаил Иванов
Ну и за кого ? Давай слушаем.
Очевидный же сарказм
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Удар Кержакова
Ответ Stas Politik
Что значит не могут?) В Англии клубы по типу Эвертона сорят деньгами направо и налево ежегодно, а в итоге - борются за выживание из-за бездарного менеджмента. Я до сих пор удивляюсь тому, как они выдали лавочнику Ньяссу из Локомотива личку в 3 миллиона евро за год.
Напиши хоть 1 трансфер такой в АПЛ где хотя бы в 2 раза была стоимость завышена. Я уж не говорю про 8 раз.
+1
-1
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_pipspb _
Ответ kk.abb
24 года, 2+4 в Португалии выдал. 20 мультов готовы дать, мда.
он по 1-20 выходил
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Alexb12007
Может эти 20-30к надо отдать на нужды армии, а то не красиво получается. Хотя, может ребята из газпрома своей мошной тряхнули? Шутка.
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Александр Чижов
Ага он спит и видит забить на лч и играть в болоте
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Filipp Gorski
Лучше бы за Галено боролись
В разы интереснее игрок
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Ramon Mercader
Как в Невероятных приключениях итальянцев в России: "тут ведь как: может предложить, а может и не предложить".
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