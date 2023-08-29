«Зенит» интересуется вингером «Браги» Джало и может предложить 20 млн евро (Луис Пинту Коэльо)
«Зенит» интересуется вингером «Браги».
Клуб из Санкт-Петербурга проявляет интерес к Альваро Джало, сообщил журналист Луис Пинту Коэльо в подкасте Lei do Mercado. Считается, что сине-бело-голубые могут предложить португальской команде около 20 миллионов евро.
Отмечается, что «Зенит» также рассматривал подписание Давида Нереса из «Бенфики» и Вендерсона Галено из «Порту», но сделал выбор в пользу Джало. Считается, что трансфер будет более вероятен в том случае, если «Брага» не сможет попасть на групповую стадию Лиги чемпионов.
В прошлом сезоне чемпионата Португалии Джало провел 24 матча, отметившись 2 голами и 4 ассистами. Подробную статистику футболиста можно найти здесь.
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Тот же Эвертон подписал Чермити за 12, который стоит 3 миллиона по трансфермаркту)
За Годфрея не так давно они же переплатили. Если покапаться в истории трансферов АПЛ, можно со стороны многих клубов похожее найти.
Или в чём была его муза?
:)))
В 3 раза переплатаУгочкуву
В 4 раза переплата:Вашингтон, Чермити
Шеа Шарлес вообще был без ценника на момент покупки(купили за 12 миллионов), и это только часть переходов в АПЛ
В разы интереснее игрок