«Зенит» интересуется вингером «Браги» Джало и может предложить 20 млн евро (Луис Пинту Коэльо)

«Зенит» интересуется вингером «Браги».

Клуб из Санкт-Петербурга проявляет интерес к , сообщил журналист Луис Пинту Коэльо в подкасте Lei do Mercado. Считается, что сине-бело-голубые могут предложить португальской команде около 20 миллионов евро.

Отмечается, что « » также рассматривал подписание из «Бенфики» и из «Порту», но сделал выбор в пользу Джало. Считается, что трансфер будет более вероятен в том случае, если « » не сможет попасть на групповую стадию Лиги чемпионов.

В прошлом сезоне чемпионата Португалии Джало провел 24 матча, отметившись 2 голами и 4 ассистами. Подробную статистику футболиста можно найти здесь.

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