«Зенит» предложил 40 млн евро за Экитика. Форвард останется в «ПСЖ»
«Зенит» попытался купить Юго Экитика.
L’Equipe утверждает, что петербуржцы в устной форме предложили за форварда 40 млн евро, однако на этом обсуждение трансфера и закончилось.
Также 21-летнего француза пробовали арендовать «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас», однако в итоге Экитик останется в «ПСЖ».
Ранее сообщалось, что из-за него под угрозой срыва находится сделка парижан с «Айнтрахтом» по Рандалю Коло-Муани.
Экитик в прошлом сезоне забил 3 гола за 25 игр в Лиге 1. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Ничего грустнее не читал. Ни привета, ни ответа
Краткость сестра таланта
Издай приказ, подпиши у главврача и расформировывай на здоровье в одной отдельно взятой голове.
Грустно и точка. )
Зенит: ПСЖ, 40 млн. евро за Экитика
ПСЖ: Нет.
Зенит: Ну и ладно.
-здравствуйте
-мы хотели бы приобрести экитика за 40 м…
-до свидания
ПСЖ: Да не, Сейчас вообще всё непонятно. Держи.
Конец.
Спортс: «Зенит» предложил 40 млн евро за Экитика. Форвард останется в «ПСЖ»
Ну да.