«Зенит» предложил 40 млн евро за Экитика. Форвард останется в «ПСЖ»

«Зенит» попытался купить Юго Экитика.

L’Equipe утверждает, что петербуржцы в устной форме предложили за форварда 40 млн евро, однако на этом обсуждение трансфера и закончилось.

Также 21-летнего француза пробовали арендовать « » и « », однако в итоге Экитик останется в « ».

Ранее сообщалось, что из-за него под угрозой срыва находится сделка парижан с «Айнтрахтом» по Рандалю Коло-Муани.

в прошлом сезоне забил 3 гола за 25 игр в Лиге 1. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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