«Зенит» предложил 40 млн евро за Экитика. Форвард останется в «ПСЖ»

Теги Зенит ПСЖ Вест Хэм премьер-лига Россия премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Кристал Пэлас деньги Юго Экитик Футбол

«Зенит» попытался купить Юго Экитика.

L’Equipe утверждает, что петербуржцы в устной форме предложили за форварда 40 млн евро, однако на этом обсуждение трансфера и закончилось.

Также 21-летнего француза пробовали арендовать «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас», однако в итоге Экитик останется в «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что из-за него под угрозой срыва находится сделка парижан с «Айнтрахтом» по Рандалю Коло-Муани.

Экитик в прошлом сезоне забил 3 гола за 25 игр в Лиге 1. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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38 комментариев

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LaffyTaffy
Ухахаха
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Алексей Попов
… на это обсуждение трансфера и закончилось.

Ничего грустнее не читал. Ни привета, ни ответа
+13
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Pertinax Gandi
Что это ещё за этикетка?
+5
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Профессор из Кобхэма
Ответ Человек1991
Хахахахаха )) Экитик 5 лимонов максимум стоит) Касьерра намного лучше, и Сергеев тоже ) да даже Дзюба сейчас лучше Экитика)
Кто?🤣
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Человек1991
Хахахахаха )) Экитик 5 лимонов максимум стоит) Касьерра намного лучше, и Сергеев тоже ) да даже Дзюба сейчас лучше Экитика)
+9
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che kaif
предложили за форварда 40 млн евро, однако на этом обсуждение трансфера и закончилось.

Краткость сестра таланта
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mihail.gvozdev2020
Вранье в устной форме.
+3
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Celsius
Ответ Михон Мясной
Опять эти безумные траты с болот...Не пора ли зенит расформировать???
Так расформируй.
Издай приказ, подпиши у главврача и расформировывай на здоровье в одной отдельно взятой голове.
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lenson
Дикость в такое время без еврокубков платить такие деньги
+3
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Balt
"однако на этом обсуждение трансфера и закончилось."
Грустно и точка. )
Зенит: ПСЖ, 40 млн. евро за Экитика
ПСЖ: Нет.
Зенит: Ну и ладно.
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Temp LC
Ответ Roman Araslanov
Ну куда уж L’Equipe, главному французскому футбольному изданию до экспертов со Sports.ru
причём тут лекип, если речь идёт о навыках самого футболиста, а не журналистов?))
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Моутиньо оформляет 40
Логиснее написать "предлагал" в заголовке
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Vladvenk
Ответ Balt
"однако на этом обсуждение трансфера и закончилось." Грустно и точка. ) Зенит: ПСЖ, 40 млн. евро за Экитика ПСЖ: Нет. Зенит: Ну и ладно.
Вместо «ну и ладно» – «****** ответ»
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Фут.Боль
Ответ Крамбопулос Майкл
Вот какая разница Зениту выигрывать чемпионат России с Сергеевым в атаке или с Этикией? Все равно в Европе не играем…
Большая, с Сергеевым шансов в разы больше.
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mr kovalsky
Ответ Алексей Попов
… на это обсуждение трансфера и закончилось. Ничего грустнее не читал. Ни привета, ни ответа
-здравствуйте
-здравствуйте
-мы хотели бы приобрести экитика за 40 м…
-до свидания
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San9
Коло Муани, Мбаппе, Рамуш, и за 40 млн отказались продавать Экитике? Похоже на вранье. Да и Зениту зачем торопиться, французы могут его отпустить и после закрытия ТО.
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Игорь Удалов
ахахахахххаа
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Teodrakis
Да думаю игрок уровня Исидора будет. Просто ПСЖ громко пиарит любого, кто в него попадет, но объективно чел еще ничего не доказал
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Кефтеме
Сегодня не 1 апреля, чтоб так шутить
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Trash Talking
Зенит: Может кого-то там что-то там, не? Кстати, передай пивка.
ПСЖ: Да не, Сейчас вообще всё непонятно. Держи.

Конец.

Спортс: «Зенит» предложил 40 млн евро за Экитика. Форвард останется в «ПСЖ»
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Артем Галкин
Зная Медведева, он 80% мбаппе бы приобрел.
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Overkiller
Да чисто поржать, ну вы чего )))
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бредущий по граблям
с такой статой и 40 лямов?очередной бред
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BET3P
Значит за сорок лямов, ну да.
Ну да.
+2
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