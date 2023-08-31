«В Захаряне есть черты Зидана – прекрасная техника, гармония в движениях». Директор «Сосьедада» об Арсене

Теги премьер-лига Россия Реал Сосьедад Ла Лига Зинедин Зидан Нобель Арустамян Роберто Олабе Арансабаль Арсен Захарян Футбол

В «Реал Сосьедад» сравнили Арсена Захаряна с Зинедином Зиданом.

– С кем вы можете сравнить Арсена, какой у него уровень таланта?

– Его трудно сравнить с каким-то футболистом. Он очень сбалансированный, хорошо координированный, с хорошими физическими данными. 

Может показаться, что он немного неуклюжий, но все ровно наоборот – его техника на выдающемся уровне. Он может покрыть любую дистанцию, любой участок поля. И мне это нравится. 

В нем есть черты Зидана – с прекрасной техникой, гармонией в движениях. Как он исполняет технические приемы, понимает тактику. Непросто провести аналогии, потому что сложно найти такого игрока, как Арсен. 

– Но вы сказали – Зидан?!

– Да, – сказал спортивный директор «Сосьедада» Роберто Олабе в интервью Нобелю Арустамяну.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

39 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gustav Forsberg
Ответ TC@ER18
Комментарий скрыт
Зидан в 20 лет играл в Канне и не был еще тем самым Зизу)
+29
-4
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман
Российский Зидан!
+17
-6
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
L1berty
Ответ Роман
Российский Зидан!
Российский, если заиграет. Если не заиграет, то армянский Зидан.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Валерий Боголюбов
Арсен Зиданян из Реала Сосьедада
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Назар Игорь
Такие авансы надо оправдывать.
+7
-6
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
juven
от неуклюжего к Зидану))))
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кашшай Чакырович
Ответ TC@ER18
Армянский зидан звучит как чернокожая Белоснежка, дисней выходи, ты спалился
Зидан сам араб
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cash_flow
Ответ Роман
Российский Зидан!
Зидан французский Захарян
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Montenegro Serbian
Ответ Назар Игорь
Такие авансы надо оправдывать.
Зачем оправдывает то, что ни стоит ни гроша?
Я не в том плане, что Захарян плох или недостоин сравнения с молодым Зизу, а в том плане, что в каждом чемпионате есть люди на руководящих должностях, которые поют дифирамбы новичкам команды. Это просто слова.
Если не пойдёт, то это забудут как сон.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TC@ER18
Сравнили с зиданом и ни слово, что захарян должен найти своего матерацци ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кашшай Чакырович
Захарян армяно русский Зидан ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TC@ER18
Армянский зидан звучит как чернокожая Белоснежка, дисней выходи, ты спалился
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ashan Sorokin
Роберто Олабе и дарио срна не родственники ? Нде то я уже похожую риторику слышал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alfadi
Ну кстати чисто внешне немного похож на молодого Зидана с волосами ещё
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
IvanKo
Ему просто нужно оправдать стоимость Захаряна.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Teodrakis
Где он сказал про Зинедина Зидана? Очевидно, речь про Мохаммеда Зидана
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andrey Ashhabadskiy
ЗиХарян
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
6tspey7tb5
Вот попадёт Сосьедад в группу с Сити, Дортмундом и Миланом тогда и посмотрим на него))))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rus Donskoy
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Захаряну до Зидана как до луны пешком
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий