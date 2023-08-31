«В Захаряне есть черты Зидана – прекрасная техника, гармония в движениях». Директор «Сосьедада» об Арсене
В «Реал Сосьедад» сравнили Арсена Захаряна с Зинедином Зиданом.
– С кем вы можете сравнить Арсена, какой у него уровень таланта?
– Его трудно сравнить с каким-то футболистом. Он очень сбалансированный, хорошо координированный, с хорошими физическими данными.
Может показаться, что он немного неуклюжий, но все ровно наоборот – его техника на выдающемся уровне. Он может покрыть любую дистанцию, любой участок поля. И мне это нравится.
В нем есть черты Зидана – с прекрасной техникой, гармонией в движениях. Как он исполняет технические приемы, понимает тактику. Непросто провести аналогии, потому что сложно найти такого игрока, как Арсен.
– Но вы сказали – Зидан?!
– Да, – сказал спортивный директор «Сосьедада» Роберто Олабе в интервью Нобелю Арустамяну.
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Я не в том плане, что Захарян плох или недостоин сравнения с молодым Зизу, а в том плане, что в каждом чемпионате есть люди на руководящих должностях, которые поют дифирамбы новичкам команды. Это просто слова.
Если не пойдёт, то это забудут как сон.