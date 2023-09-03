19-летний Гави стал самым молодым игроком со 100 матчами за «Барселону». Он побил рекорд Кркича
Гави быстрее всех провел 100 матчей за «Барселону».
Юбилейной для полузащитника стала игра против «Осасуны» (2:1) в 4-м туре Ла Лиги.
Гави установил рекорд в возрасте 19 лет и 29 дней. Ранее самым юным футболистом с сотней игр за «блауграну» был Боян Кркич (19 лет и 85 дней).
Подробно со статистикой воспитанника «Барселоны» можно ознакомиться здесь.
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Но должен спокойно стать основным в Барселоне на годы вперед.