19-летний Гави стал самым молодым игроком со 100 матчами за «Барселону». Он побил рекорд Кркича

Теги Барселона Осасуна Ла Лига Боян Кркич рекорды Гави Футбол

Гави быстрее всех провел 100 матчей за «Барселону».

Юбилейной для полузащитника стала игра против «Осасуны» (2:1) в 4-м туре Ла Лиги.

Гави установил рекорд в возрасте 19 лет и 29 дней. Ранее самым юным футболистом с сотней игр за «блауграну» был Боян Кркич (19 лет и 85 дней).

Подробно со статистикой воспитанника «Барселоны» можно ознакомиться здесь.

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36 комментариев

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Barcelonafun
Удивительный Кркич, выступая за самую конкурентную Барсу в линии атаки в 21 веке, умудрился в таком юном возрасте набрать 100 матчей
+156
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+154
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Dinar Ibragimov
Ответ Barcelonafun
Удивительный Кркич, выступая за самую конкурентную Барсу в линии атаки в 21 веке, умудрился в таком юном возрасте набрать 100 матчей
Причём всего за 7000 минут (79 полных матчей) в Барсе, набил аж 60 голевых действий. Так что Боян реально держал марку, жаль что перегорел
+115
-1
+114
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Inside 88 LW
Судя по играм Ямала - мы знаем уже сменщика Гави в данном топе)
+62
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градус ненависти
Ответ Dinar Ibragimov
Причём всего за 7000 минут (79 полных матчей) в Барсе, набил аж 60 голевых действий. Так что Боян реально держал марку, жаль что перегорел
Он не перегорел, он заболел. Даже здесь на спортсе было несколько материалов об этом. У человека серьёзные ментальные проблемы, которые не позволяли ему играть, для него любой матч на публике - мучение
+21
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LaffyTaffy
Ответ Inside 88 LW
Судя по играм Ямала - мы знаем уже сменщика Гави в данном топе)
Ямал может легко по пути Фати пойти)))
+15
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+14
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Кирилл
Главное, чтобы не повторил путь Бояна.
Но должен спокойно стать основным в Барселоне на годы вперед.
+18
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songbilong
панические атака были у Бояна, всем кажется хренью, но это не хрень, реальная болячка. когда масса людей, организм теряет себя и потом начинается головокружение, тошнота... так что много не думайте о проблемах!
+7
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+6
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Barcelonafun
Ответ Dinar Ibragimov
Причём всего за 7000 минут (79 полных матчей) в Барсе, набил аж 60 голевых действий. Так что Боян реально держал марку, жаль что перегорел
Футбол многое не дополучил из-за этого, кажется. У Барсы одно время было 2 Месси в составе.
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rigobersong
Ответ Aleksey Novikov
Кркич ещё играет и ему всего 33 года. Я удивлён. забыл уже про него давно, а начинал то он очень даже хорошо.
Не играет, в Барселоне работает, недавно на жеребьевки ЛЧ в составе делегации был:)
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eRo
ого, у кркича рекорд был))
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Маратбек Абакиров
Ответ rigobersong
А таких и воспитывают в каталонии, там учат играть, биться и не падать, а не ныть, плакать и симулировать как в днастильи:))
ему сегодня ухо порезали с локтя. но все равно отбегал весь матчи и боролся!
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Eziiko
Ответ Inside 88 LW
Судя по играм Ямала - мы знаем уже сменщика Гави в данном топе)
Ну кто знает что будет
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Eden Hazard
Ответ Легато
у кого к сожалению с психикой были проблемы
как и у его друга Дос Сантоса. Лично я очень удивился скандалу, который он затеял когда им с Бояном дали взрослые контракты. Бояну прописали клаусулу в 60 млн, а Д2С - 30. Он так вопил о том что его не ценят, типа я чё, в 2 раза дешевле, что все услышали. Молодежь у Барсы была тогда просто космическая, кайф был наблюдать за ними, но все какие то неуравновешенные, взрывались по мелочам... И честно, очень жаль. Даже сторонние болельщики примерно в 2006ом хотели увидеть в будущем атакующее трио Месси-Боян-Длс Сантос. ДМБ гипотетически был бы круче чем МСН. Потому столько и пишу про клуб, за который не болею, я был одним из тех, кто предвкушал это чудо увидеть)
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Салесар
Ответ Barcelonafun
Удивительный Кркич, выступая за самую конкурентную Барсу в линии атаки в 21 веке, умудрился в таком юном возрасте набрать 100 матчей
Ну он попал в период, когда в Барсе каждый год менялась группа атаки. Роналдиньо ушел, потом Это’О, потом Анри. Педро только появился, Ибрагимович был всего один год, Вилью он застал всего на год. Все-таки в атаке не было такой стабильности, как в полузащите, где Фабрегасу и Тьяго не удалось себя проявить по делу
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bulldozer
В самоотверженности ему точно не откажешь. Оказывается, в этом матче ему порвали ухо.
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MESSIya
Ответ Роман
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Ещё один умник подписанный и на Барсу и на Реал, чтоб вставить свои 5 копеек и довольным лечь спать. Миссия удалась, спишь счастливый?
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Независимый эксперт
Ответ Alex Rykov
главное,что бы судьбу не повторил
Другая психология у парня
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MESSIya
Ответ Aleksey Novikov
Спасибо что поправили, посмотрел его карьеру в 2022 году ещё играл в Японии. Но карьера не оказалась яркой, как могло показаться лет 10-12 назад.
Психологические проблемы преследуют всю жизнь, вот причина
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MESSIya
Ответ Vladvenk
На Спортсе в разделе «карьера» у него 77 матчей. Куда верить?!
Это ЛаЛига, там ещё вкладка кубок и еврокубки
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Легато
Ответ Dinar Ibragimov
Причём всего за 7000 минут (79 полных матчей) в Барсе, набил аж 60 голевых действий. Так что Боян реально держал марку, жаль что перегорел
у кого к сожалению с психикой были проблемы
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Тарас Озбилиз
легендарный рекорд легендарного Кркича пал
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Alex Rykov
главное,что бы судьбу не повторил
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Vladvenk
На Спортсе в разделе «карьера» у него 77 матчей. Куда верить?!
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Сэмвел Тарли
Ответ bulldozer
В самоотверженности ему точно не откажешь. Оказывается, в этом матче ему порвали ухо.
При чём судья в этом эпизоде назначил фол в пользу Осасуны.
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Игорь Климов
Ответ rigobersong
А таких и воспитывают в каталонии, там учат играть, биться и не падать, а не ныть, плакать и симулировать как в днастильи:))
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