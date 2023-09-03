19-летний Гави стал самым молодым игроком со 100 матчами за «Барселону». Он побил рекорд Кркича

Гави быстрее всех провел 100 матчей за «Барселону».

Юбилейной для полузащитника стала игра против «Осасуны» (2:1) в 4-м туре .

установил рекорд в возрасте 19 лет и 29 дней. Ранее самым юным футболистом с сотней игр за «блауграну» был (19 лет и 85 дней).

Подробно со статистикой воспитанника «Барселоны» можно ознакомиться здесь.

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