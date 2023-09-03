Мбаппе сделал дубль во 2-м матче подряд и c 5 голами в 4 таймах возглавил список бомбардиров Лиги 1
Килиан Мбаппе во второй игре подряд забил два гола.
Форвард «ПСЖ» сегодня сделал дубль в матче против «Лиона» (4:0, второй тайм) в 4-м туре Лиги 1. 26 августа он дважды поразил ворота «Ланса» (3:1). В обоих этих матчах он вышел с первой минуты.
Также Мбаппе забил «Тулузе» (1:1) 19 августа, выйдя на замену. С 5 голами он лидирует в списке бомбардиров чемпионата Франции, опередив Виссама Бен-Йеддера («Монако») и Мостафу Мохамеда («Нант»).
Подробно со статистикой нападающего можно ознакомиться здесь.
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