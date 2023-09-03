Мбаппе сделал дубль во 2-м матче подряд и c 5 голами в 4 таймах возглавил список бомбардиров Лиги 1

Теги Лион ПСЖ Монако Нант лига 1 Франция рейтинги Виссам Бен-Йеддер Килиан Мбаппе Мостафа Мохамед Футбол

Килиан Мбаппе во второй игре подряд забил два гола.

Форвард «ПСЖ» сегодня сделал дубль в матче против «Лиона» (4:0, второй тайм) в 4-м туре Лиги 1. 26 августа он дважды поразил ворота «Ланса» (3:1). В обоих этих матчах он вышел с первой минуты.

Также Мбаппе забил «Тулузе» (1:1) 19 августа, выйдя на замену. С 5 голами он лидирует в списке бомбардиров чемпионата Франции, опередив Виссама Бен-ЙеддераМонако») и Мостафу Мохамеда («Нант»).

Подробно со статистикой нападающего можно ознакомиться здесь.

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15 комментариев

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Roman
ПСЖ очистился от двух токсиков в нападении и черепашка снова творит!
+23
-14
+9
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Дурачок
Кузяев напрягся.
+10
-2
+8
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Tristan...
Как же похорошел Мбаппе в Реале...
+3
0
+3
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f7q894vv5t
Ответ Dark.Babysitter
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Да поцелуй
+2
-1
+1
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Direct free kick
Мбаппе сильнее меси
+21
-21
0
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Dark.Babysitter
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Kazan R
Ему не догнать Заболотного
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БолельщикСоСтажем
Примирительный секс состоялся?
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дамьен
Ответ Roman
ПСЖ очистился от двух токсиков в нападении и черепашка снова творит!
Плавая в луже
0
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