Карпин о сезоне «Ростова»: «Катастрофа. Какие‑то игры были неплохие, но глобально – катастрофа»

Теги Ростов премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Валерий Карпин Василий Казарцев Матч ТВ Роман Тугарев Футбол

Валерий Карпин неоднократно использовал слово «катастрофа» после игры с «Динамо».

«Ростов» в чемпионате России потерпел третье поражение подряд и занимает 11-е место после 7 туров.

– Первый тайм – катастрофа. Второй тайм – ок.

– Есть понимание, почему так получилось?

– Нет.

– Удаление Тугарева. Кто больше виноват: игрок или арбитр?

Казарцеву смысл вопросы задавать.

– Может, вы не согласны?

– Если даже я не согласен, то что? Что изменится от этого? И смысл об этом говорить?

– За счет чего второй тайм стал лучше?

– За счет замен и за счет того, что все прибавили в агрессии.

– Как оцените первые семь туров?

– Катастрофа.

– С точки зрения результата и игры?

– Какие‑то игры были неплохие, но глобально по результату – катастрофа, – заявил главный тренер «Ростова».

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45 комментариев

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Lacoste28
«Че ты хочешь , у них Нгамалё в нападении играет»😁
+40
-3
+37
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БолельщикСоСтажем
Сосредоточься на сборной, Георгич, делов-то
+39
-7
+32
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Slavnov
молодняка много,второй сезон все проваливают,редко кто,2 сезон во взрослом футболе играет на том же уровне,что и первый
+24
0
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Vladvenk
Ответ БолельщикСоСтажем
Сосредоточься на сборной, Георгич, делов-то
«А смысл, епт…»
+13
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ничего, и не из таких ситуаций выбирались.
+17
-6
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Владимир Данилов
Ответ Rus Donskoy
да по ходу катастрофа сам Карпин
Нет.
+14
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Rus Donskoy
да по ходу катастрофа сам Карпин
+24
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jerry40
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
А за что его увольнять? Про мой вопрос тебе не забыл? Ответь на него, пожалуйста.
Вопрос - зачем Карпину Спартак? Это большой клуб и вызов, а Карпин - тренер. Вопрос довольно странный. Нет тренеров без амбиций. А увольнять есть за что - сам Карпин назвал начало сезона катастрофой.
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ krasota19740
Где там Ростовский писавший про Ростов ТОП ? ПриТОПтанный Ростов ? Или РасТОПтанный если не всеми , то многими командами РПЛ , кто еще Ростов не приТОПтывал ? Налетай , кто следующий ? Это Ростову не пеналики левые выпрашивать как в прошлом году , это футбол , это игра , нужно играть … А то привыкли в прошлом году знатнейшим Дельфином Комличенко левые пенслики выпрашивать и головокружение от успехов ТОП … Ага аж два раза … Раньше Ростов был хорошей командой играющей , а как начал левые пеналики выпрашивать нырянием дельфина - так футбольная карма тут как тут …
"карма" это 4 место по итогам прошлого сезона?
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Осоавиахим
Вот что отсутствие пеналей животворящих делает.
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jerry40
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Ты всё-таки витаешь в собственных иллюзиях. Никто Карпина увольнять не собирается.
Этого мы знать не можем. Прошла уже четверть чемпионата, результат по меркам Ростова пока посредственный. Руководство не может не рассматривать варианты будущего в этих условиях.
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ jerry40
А может рокировку - Абаскаля в Ростов, а Карпина в Спартак? Сюжет?
А Спартак Карпину зачем? Обязательно подумай перед ответом.
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Vladvenk
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Ничего, и не из таких ситуаций выбирались.
Дай Бог!
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Vladvenk
Ответ Norik Arzumanyan
Когда бегут за двумья зайцами,неодного не поймаешь...Он отличный тренер,но мягкий характером !!! Надо наказывать иногда "халтурщиков",чтобы выкладивались !!!
Где там халтурщики, если у него команда по сусекам и из детей?
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igo sarSM
Катастрофа. Комличенко отказался падать.
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krasota19740
Где там Ростовский писавший про Ростов ТОП ? ПриТОПтанный Ростов ? Или РасТОПтанный если не всеми , то многими командами РПЛ , кто еще Ростов не приТОПтывал ? Налетай , кто следующий ? Это Ростову не пеналики левые выпрашивать как в прошлом году , это футбол , это игра , нужно играть … А то привыкли в прошлом году знатнейшим Дельфином Комличенко левые пенслики выпрашивать и головокружение от успехов ТОП … Ага аж два раза … Раньше Ростов был хорошей командой играющей , а как начал левые пеналики выпрашивать нырянием дельфина - так футбольная карма тут как тут …
+3
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jerry40
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
А с чего ты взял, что результат по меркам Ростова посредственный? Огласи, пожалуйста, результаты Ростова в 21 веке. Такое ощущение, что ты "творчества" росТОПской перечитал.
В 2021-м начинали хуже, да. 7 матчей - 6 очков. Не думаю, что это ориентир для руководства
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Daniel End
Валера верим!Валерим!
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gvmatrix
Валера, не результат - катастрофа, а игра команды - катастрофа!
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YurkaNad
А чë катастрофа-то? У Валеры каждый сезон цель - набрать очков для сохранения прописки в РПЛ. Еще шансы есть остаться. Уж Балтику с Рубином обойдем в турнирной таблице. Так что катастрофы нет, просто так высоко уже не будем, как в том сезоне.
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jerry40
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Знаешь чем "начало сезона" отличается от "сезона"? Напоминаю, что задача перед командой поставлена на весь сезон, а не на первые 7 туров. Вызов, большой клуб? Это всё бла-бла-бла. Если бы Карпин хотел бы в Спартак, то никакого Кононова в истории Спартака бы не было.
В случае его увольнения вызов в Спартак будет вполне ожидаем. Но это всё на кофейной гуще, конечно. Так, рассмотрение будущих вероятностей.
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Egor Tarasov
какой эффект избавление от одного Ионова
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ krasota19740
Ничего и не такие левые пеналики выпрашивали , нырянием дельфина , в прошлом году - а теперь по театральному , судьи просто не верят ныряющему дельфину Комличенко и сразу пропасть провальная , как же с ними было хорошо …
Задавал этот вопрос не раз, но ответа ни разу так и не получил. Задам и тебе. Назови хоть один пенальти Ростова из прошлого чемпа, который был назначен за нарушение правил, которого (нарушения) на самом деле не было.
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Balt
Ну как матч Казарцева всегда есть разговоры о Казарцеве после матча.
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Сергей Молодых
Зато на двух зарплатах. А Ростов, что Ростов? Ну бывает. Ему ж ещё 50 человек надо куда то везти, как то на поле расставлять, короче всякой движухи ещё много, отстаньте от человека, дайте почилить на расслабоне
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