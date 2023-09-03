Карпин о сезоне «Ростова»: «Катастрофа. Какие‑то игры были неплохие, но глобально – катастрофа»

Валерий Карпин неоднократно использовал слово «катастрофа» после игры с «Динамо».

« » в чемпионате России потерпел третье поражение подряд и занимает 11-е место после 7 туров.

– Первый тайм – катастрофа. Второй тайм – ок.

– Есть понимание, почему так получилось?

– Нет.

– Удаление Тугарева. Кто больше виноват: игрок или арбитр?

– смысл вопросы задавать.

– Может, вы не согласны?

– Если даже я не согласен, то что? Что изменится от этого? И смысл об этом говорить?

– За счет чего второй тайм стал лучше?

– За счет замен и за счет того, что все прибавили в агрессии.

– Как оцените первые семь туров?

– Катастрофа.

– С точки зрения результата и игры?

– Какие‑то игры были неплохие, но глобально по результату – катастрофа, – заявил главный тренер «Ростова».

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