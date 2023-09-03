Влахович не забил пенальти в матче «Юве» с «Эмполи». Бериша отразил удар в нижний угол

Душан Влахович не реализовал пенальти в матче «Ювентуса» с «Эмполи».

На 37-й минуте защитник туринцев упал в штрафной площади соперника после контакта с хавбеком . Главный судья Джованни Айрольди назначил одиннадцатиметровый.

пробил низом в левый от себя угол. Голкипер Этрит сумел выручить свою команду.

Сербский форвард мог забить в третьем матче чемпионата подряд. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Эмполи» – «Ювентус». 0:1 – Данило открыл счет. Онлайн-трансляция

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