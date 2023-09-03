Влахович не забил пенальти в матче «Юве» с «Эмполи». Бериша отразил удар в нижний угол
Душан Влахович не реализовал пенальти в матче «Ювентуса» с «Эмполи».
На 37-й минуте защитник туринцев Федерико Гатти упал в штрафной площади соперника после контакта с хавбеком Юссефом Мале. Главный судья Джованни Айрольди назначил одиннадцатиметровый.
Влахович пробил низом в левый от себя угол. Голкипер Этрит Бериша сумел выручить свою команду.
Сербский форвард мог забить в третьем матче чемпионата подряд. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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