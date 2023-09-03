Влахович не забил пенальти в матче «Юве» с «Эмполи». Бериша отразил удар в нижний угол

Теги Эмполи Ювентус серия А Италия судьи Этрит Бериша Душан Влахович Юссеф Мале Джованни Айрольди Федерико Гатти Футбол

Душан Влахович не реализовал пенальти в матче «Ювентуса» с «Эмполи».

На 37-й минуте защитник туринцев Федерико Гатти упал в штрафной площади соперника после контакта с хавбеком Юссефом Мале. Главный судья Джованни Айрольди назначил одиннадцатиметровый.

Влахович пробил низом в левый от себя угол. Голкипер Этрит Бериша сумел выручить свою команду.

Сербский форвард мог забить в третьем матче чемпионата подряд. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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9 комментариев

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crazy_elky
Бериша универсал. И в воротах успевает за Эмполи, и за Ахмат в атаке пылит. Красава!
+24
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Alexx1981 Borzw
Где пенальти на Кьезе👆
+5
-1
+4
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Юра Ковтун
Ответ crazy_elky
Бериша универсал. И в воротах успевает за Эмполи, и за Ахмат в атаке пылит. Красава!
Разносторонный парень. По скандинавским лигам ещё мотается.
+4
0
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d.xoxlov
Ответ Direct free kick
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Ну разве что "надевавший форму". Игравший в ней – далеко не лучший за это время. Если учитывать именно игру за "Юве".
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Kubinec_
Ответ red hikkikomori
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к окулисту срочно и не затягивай с этим
+6
-6
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