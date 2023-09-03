«Бабло-Муани – из-за денег характер не меняется, а просто проявляется». Фанаты «Айнтрахта» вывесили баннер о форварде, перешедшем в «ПСЖ»
Болельщики «Айнтрахта» выразили недовольство Рандалем Коло-Муани.
Лучший бомбардир команды в прошлом сезоне этим летом перешел в «ПСЖ» за рекордные для франкфуртцев 95 млн евро. Сообщалось, что он отказывался тренироваться, форсируя трансфер.
На игре «Айнтрахта» против «Кельна» фанаты вывесили баннер, посвященный этой сделке: «Бабло-Муани – из-за денег характер не меняется, а просто проявляется».
Фото: twitter.com/CMoffiziell
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