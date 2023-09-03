Болельщики «Айнтрахта» выразили недовольство Рандалем Коло-Муани.

Лучший бомбардир команды в прошлом сезоне этим летом перешел в « » за рекордные для франкфуртцев 95 млн евро. Сообщалось, что он отказывался тренироваться, форсируя трансфер.

На игре « » против « » фанаты вывесили баннер, посвященный этой сделке: «Бабло-Муани – из-за денег характер не меняется, а просто проявляется».

Фото: twitter.com/CMoffiziell

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