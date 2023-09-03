«Бабло-Муани – из-за денег характер не меняется, а просто проявляется». Фанаты «Айнтрахта» вывесили баннер о форварде, перешедшем в «ПСЖ»

Теги Айнтрахт Франкфурт ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция болельщики Кельн Рандаль Коло-Муани Футбол

Болельщики «Айнтрахта» выразили недовольство Рандалем Коло-Муани.

Лучший бомбардир команды в прошлом сезоне этим летом перешел в «ПСЖ» за рекордные для франкфуртцев 95 млн евро. Сообщалось, что он отказывался тренироваться, форсируя трансфер.

На игре «Айнтрахта» против «Кельна» фанаты вывесили баннер, посвященный этой сделке: «Бабло-Муани – из-за денег характер не меняется, а просто проявляется».

Фото: twitter.com/CMoffiziell

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33 комментария

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Richman95
Хороший ник для пользователя спортс.ру🤣🤣🤣
+107
-2
+105
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red hikkikomori
Так он им денег принес хороших, спасибо скажите, ну остался бы ,доработал контракт, потом вообще свободным агентом ушёл. Вряд он рассчитывал играть всю карьеру за Айнтрахт.
+75
-9
+66
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Direct free kick
Будет критика бесплатно ушедшим Ндика, Камаде?
+21
-2
+19
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Bunyod Turgunov
Ответ Причёска Бэйла
В псг все такие.
Точно, а в других клубах играют за еду
+17
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Yu123
Ответ Direct free kick
Будет критика бесплатно ушедшим Ндика, Камаде?
у Айнтрахта было 3 месяца найти им замены, а тут хоть и заработали но никак не могли успеть найти замену
+8
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bogdan21101987@icloud.com
В ПСЖ - Долларума , Бабло-Муани ) ждем еще )
+9
-1
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$-AGROHIM-$
Ответ red hikkikomori
Так он им денег принес хороших, спасибо скажите, ну остался бы ,доработал контракт, потом вообще свободным агентом ушёл. Вряд он рассчитывал играть всю карьеру за Айнтрахт.
Поздно ушел. Сейчас нет времени уже на новых игроков...
+6
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Иван Новиков
Ответ bogdan21101987@icloud.com
В ПСЖ - Долларума , Бабло-Муани ) ждем еще )
Деньгисов возобновляет карьеру.
+5
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Roman Saidaev
Камада и Ндика ушли не отказываясь выполнять контракт (не пропуская тренировки)
+5
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Alex Kru
Ответ Человек1991
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И Усман Дембабле)
+4
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хавбек+
бабла муани принес грех жаловаться
+4
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Амин Чич
Ответ red hikkikomori
Так он им денег принес хороших, спасибо скажите, ну остался бы ,доработал контракт, потом вообще свободным агентом ушёл. Вряд он рассчитывал играть всю карьеру за Айнтрахт.
уйти можно разными способами ( спасибо клубу и болельщикам, буду помнить и т.д.) либо отказаться тренироваться за клуб, чтобы мол отпустили! Есть разница?
+4
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deimon7.7
Ответ Тео Эрнандес
Сравнили Айнтрахт и ПСЖ глупые болелы ...
Да, болелам ПСЖ очень далеко до фанатов из Франкфурта.
+4
-1
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ПавелАвер
Бабло -Муани🤣
+3
-1
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Инал Лейба
Коло - Моней больше подходило, не креативно, однако
+2
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Не уверен!!
Ответ $-AGROHIM-$
Поздно ушел. Сейчас нет времени уже на новых игроков...
Так он мог уйти в следующее трансферное окно. Но смысл ему играть было пол сезона в полную силу? Так что таких примеров было масса, когда в знак уважение клубу игрок не уходил и все стороны от этого проигрывали.
+2
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Дорджи
Ответ Yu123
у Айнтрахта было 3 месяца найти им замены, а тут хоть и заработали но никак не могли успеть найти замену
не могли успеть найти замему, если бы все об интересе узнали только 31 августа. а так все лето у них было для этого. поэтому вопросы только самим себе задавать как так вышло, что за 3 месяца не был подписан никто?
+2
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Влад Чучкалов
Ответ Alex Kru
И Усман Дембабле)
все уже забыли о легенде Долларуме
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Direct free kick
Ответ red hikkikomori
Так он им денег принес хороших, спасибо скажите, ну остался бы ,доработал контракт, потом вообще свободным агентом ушёл. Вряд он рассчитывал играть всю карьеру за Айнтрахт.
Великий Хауге затащит ха ха
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Павел Гребнев
Да за такие деньжища руководство "Айнтрахта" сами бы его связали и отвезли в Париж, если бы тот отказывался переходить туда.
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Дорджи
Ответ $-AGROHIM-$
Поздно ушел. Сейчас нет времени уже на новых игроков...
Все лето говорили о трансфере. То что его будут парижане дожимать было очевидно. Поэтому вопросы к менеджменту Айнтрахта как так получилось, что они не подготовились к трансферу.
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alkoGOLic
Ответ red hikkikomori
Так он им денег принес хороших, спасибо скажите, ну остался бы ,доработал контракт, потом вообще свободным агентом ушёл. Вряд он рассчитывал играть всю карьеру за Айнтрахт.
Кому *им принес*? Болельщикам? Негодуют то они. Бабло и Фигу принес Барсе
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Yu123
Ответ Дорджи
не могли успеть найти замему, если бы все об интересе узнали только 31 августа. а так все лето у них было для этого. поэтому вопросы только самим себе задавать как так вышло, что за 3 месяца не был подписан никто?
интерес ≠ трансфер
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Амин Чич
Ответ modesto
Я смотрю, ты уже закончил и слился. А какой вклад должен быть, в чем степень достаточности, а когда недостаточно, определи там, взвесь. Есть похожие ситуации: два игрока хотят уйти из своих клубов и просят/требуют трансфера, к-ый продвигается с трудом, но одному можно, а другому нельзя, я правильно понял? Тренировки он пропустил лишь в самые последние дни окна, а вообще тренировки пропускают и из-за простуды, и по семейным обстоятельствам, мир не останавливается.
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Человек1991
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