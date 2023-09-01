Трансфер Коло-Муани в «ПСЖ» срывается из-за отказа Экитика переходить в «Айнтрахт». В парижском клубе недовольны Юго

Теги Айнтрахт Франкфурт ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция возможные трансферы Рандаль Коло-Муани Юго Экитик Футбол

Из-за Юго Экитика «ПСЖ» может упустить возможность приобрести Рандаля Коло-Муани.

По сведениям L’Equipe, «Айнтрахт» не собирается отпускать своего форварда, если не найдет ему замену. Франкфуртцы пытались договориться с Экитиком, но добиться этого не удалось.

«ПСЖ» еще может попробовать увеличить сумму (ранее согласовали трансфер за 80+10 млн евро), но в клубе в целом считают, что сделка сорвалась. Из-за этого руководство недовольно Экитиком и его окружением – вплоть до того, что он вряд ли сыграет за команду в обозримом будущем.

Отмечается, что если 21-летнего форварда удастся сегодня продать другому клубу, то вырученные средства будут направлены на то, чтобы убедить «Айнтрахт» отпустить Коло-Муани без замены.

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15 комментариев

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Overkiller
Экитик Айнтрахтнул ПСЖ)
+87
-4
+83
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St.7
Преданность игроков ПСЖ к клубу это отдельный вид искусства.Мбаппе подтвердит
+82
-4
+78
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NottinghamForest79
зачем было брать это.. оставили бы КАЛМУЭНДЭ и всё было б супер
+18
-3
+15
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Cearvm
Экитик реально чокнутый. Сначала шел в ПСЖ в полной уверенности, что после 10 голов за Реймс будет играть (справедливости ради. ему реально давали играть), а теперь со всеми транферами парижан решил запороть клубу чуть ли ни ключевой переход в атаку - по цене и полезности уж точно.

И ведь в хорошую команду отправляют, Айнтрахт в последние годы уверенно в Германии играет. Немного даже жаль ПСЖ, они едва ли ожидали настолько наглого поведения. Экитик буквально карьеру на это решение поставил.
+17
-5
+12
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Сережа Геймер
Ответ St.7
Преданность игроков ПСЖ к клубу это отдельный вид искусства.Мбаппе подтвердит
преданность лёгких и больших деньиг который будет зарабатывать даже не играя
+8
-3
+5
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Сережа Геймер
Экитике же знает что он почти не будет играт ему там вместо практически нет надо двигаться дальше пока молодой
+2
-1
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иц а мен
собственно, почему бы ливерпулю его не подписать? продав салаха
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Имя Фамилия
Ответ Direct free kick
Коло Муани абсолютно средний, если не сказать что никчёмный игрок
Да ладно, Коло-Муани просто ракета, скорость, дриблинг, пас, какая-никакая реализация, и что самое главное часто забивает в важных матчах. Продырявил сосискеров в обоих встречах.
+1
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Direct free kick
Ответ Имя Фамилия
Да ладно, Коло-Муани просто ракета, скорость, дриблинг, пас, какая-никакая реализация, и что самое главное часто забивает в важных матчах. Продырявил сосискеров в обоих встречах.
Даже Жафар Ирисметов чуть не забил Баварии https://www.youtube.com/watch?v=xA3i54CDIJI
+1
0
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ARIGAMI ARIGAMI
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Direct free kick
Коло Муани абсолютно средний, если не сказать что никчёмный игрок
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Neclerque
Ну может оно и к лучшему, 90 млн серьёзная сумма
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Сергей Перевалов
Подписали, наконец, Коло. Подробности, наверное, позже.
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Neclerque
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
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Это здесь к чему?
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Причёска Бэйла
Ответ Overkiller
Экитик Айнтрахтнул ПСЖ)
Понравилось выражение когда айнтрахтнули барсу и решил тут использовать?
🤡
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