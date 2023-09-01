Трансфер Коло-Муани в «ПСЖ» срывается из-за отказа Экитика переходить в «Айнтрахт». В парижском клубе недовольны Юго

Из-за Юго Экитика «ПСЖ» может упустить возможность приобрести Рандаля Коло-Муани.

По сведениям L’Equipe, «Айнтрахт» не собирается отпускать своего форварда, если не найдет ему замену. Франкфуртцы пытались договориться с Экитиком, но добиться этого не удалось.

«ПСЖ» еще может попробовать увеличить сумму (ранее согласовали трансфер за 80+10 млн евро), но в клубе в целом считают, что сделка сорвалась. Из-за этого руководство недовольно и его окружением – вплоть до того, что он вряд ли сыграет за команду в обозримом будущем.

Отмечается, что если 21-летнего форварда удастся сегодня продать другому клубу, то вырученные средства будут направлены на то, чтобы убедить «Айнтрахт» отпустить Коло-Муани без замены.

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